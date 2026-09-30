기본소득이 지역경제 살린다... '농촌 순환경제' 모델 찾는다

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 7월 14일 농어촌 기본소득 시범사업 시행 지역인 청양군 대치면을 찾아 시범사업 추진현황을 점검하고, 지역 주민대표들과의 현장 간담회에서 발언을 청취하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 8월 31일 오전 농어촌 기본소득을 지급하는 전북특별자치도 진안군을 방문해 지역 주민에게 지역사랑상품권 카드를 직접 전달하고, 기본소득이 지역 내 소비 활성화로 이어지는 현장을 살피고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

농어촌 기본소득을 주민들의 소비에 그치지 않고 지역 일자리와 사회서비스로 되돌리는 '농촌형 지역순환경제' 모델을 찾기 위한 지방정부 공모전이 시작된다.농림축산식품부는 30일 농어촌 기본소득 시범지역 17개 지방정부를 대상으로 '농어촌 기본소득 연계 지방정부 사회연대경제 활성화 공모전'을 추진한다고 밝혔다. 공모전 기간은 이날부터 오는 12월 31일까지다.이번 공모전은 기본소득으로 보장된 주민들의 구매력이 지역 내 사회연대경제 조직의 상품과 서비스 소비로 끝나지 않고 다시 주민 일자리와 사회서비스 확대로 환원되는 구조를 만들기 위한 것이다. 기본소득을 바탕으로 지역 안에서 돈이 돌도록 해 농촌 경제의 자생력을 높이겠다는 취지다.공모에 참여하는 지방정부는 기본소득과 연계한 사회연대경제 조직 발굴·육성, 기본소득 사용처 및 생활서비스 확대, 민·관 협력체계 구축 등의 성과와 향후 계획을 제출해야 한다.농식품부는 성과의 우수성을 비롯해 기본소득과의 연계성, 주민 주도성, 거버넌스(민관 협치) 구축 정도, 다른 지역으로의 확산 가능성 등을 종합적으로 심사해 최종 3개 지방정부를 선정한다. 선정된 지방정부에는 1억 원 규모의 인센티브가 지원되며, 최우수 지방정부에는 농식품부 장관상도 수여된다.농식품부는 공모전 준비 과정 자체가 지방정부의 사회연대경제 관련 정책에 대한 관심과 우선순위를 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 새롭게 발생한 지역 소득이 주민 일자리와 부족한 사회서비스 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 것이다.이를 위해 주민과 공동체 등을 대상으로 사회연대경제 역량강화 교육을 실시하고, 농촌 경제·사회서비스 지역지원기관 시범사업과 지역 맞춤형 서비스 협력모델 실증 지원사업 등 관련 정책도 연계해 추진할 계획이다.전한영 농식품부 농촌정책국장은 "농촌 고령화, 인구감소 등의 한계와 어려움을 극복하기 위해 사회연대경제조직의 중요도가 매우 높아지고 있다"며 "기본소득과 사회연대경제를 결합해 농촌의 지속가능성이 높아질 수 있도록 지방정부의 관심과 역할을 강화해 가겠다"고 말했다.한편, 농식품부는 농어촌상생협력기금을 활용해 농어촌 기본소득 지역 주민을 대상으로 한 '찾아가는 식품 서비스'도 시작한다. 식료품점 부족 문제를 해결하기 위한 이동장터 사업으로, 엔에이치(NH)투자증권의 기금 출연을 통해 추진된다.첫 사업은 영양군에서 지난 28일부터 시작됐다. 이동장터 차량이 주 5회 하루 한 개 면을 찾아가 마을회관 등에서 식료품과 생활물품을 판매하고, 주민들은 농어촌 기본소득으로 받은 지역화폐를 사용할 수 있다. 현장에서 구하기 어려운 물품은 주문·배송도 가능하다.영양군을 비롯해 순창군 등 농어촌 기본소득 시범지역 10개 군에서 사업이 추진되며, 이 가운데 6개 군은 올해 4분기 중 서비스를 시작할 예정이다.전 국장은 "이 사업은 주민·공동체, 사회연대경제조직 등을 통해 부족한 서비스를 제공하고, 지역경제의 선순환 구조를 마련하는 데 기여할 것"이라며 "영양군을 비롯해 농어촌 기본소득 시범지역에 '찾아가는 식품 서비스'가 지역화폐의 소비처로서 농촌 주민의 편의가 향상되기를 기대한다"고 전했다.