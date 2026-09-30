문 전 대통령, 서천 깜짝 방문... 국립생태원에 3시간 머물러

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령이 29일 충남 서천 국립생태원을 방문했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

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문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 29일 충남 서천군에 있는 국립생태원에 깜짝 방문한 것으로 확인됐다. 문 전 대통령은 민주통합당 후보시절인 지난 2012년 국립생태원 공사 현장을 방문했을 정도로 국립생태원에 대한 애정이 깊은 것으로 알려져 있다.충남도 김선태 대변인에 따르면 박수현 충남지사는 이날 오전 국회에서 광역 단체장 '미래 대응 기금' 관련 당정협의회에 참석한 뒤 서천에서 문 전 대통령을 만났다. '민선9기 시군소통'을 위한 서천군 방문 일정은 당정 회의로 취소됐다. 박 지사는 문재인 정부 시절 청와대 대변인을 지냈다. 문 전 대통령은 충남 지역의 산행 일정을 앞두고 서천국립생태원을 방문한 것으로 전해졌다.이날 문재인 전 대통령을 만난 박노찬 서천군의회 의장은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "12시 30분 경 서천에 있는 한 식당에서 오찬을 하고 생태원으로 가셔서 구경하고 가셨다. 어디를 들렀다가 겸사겸사 오신 것으로 안다"라고 말했다.그러면서 "생태원은 노무현 대통령 당시 추진한 것이다. 생태원에 대한 이야기를 주로 나누었다. (지역주민으로서) 국립생태원에 대한 고민도 말씀 드렸다. 생태원은 관광뿐 아니라 연구원들과 지역민들이 함께 하는데 의미가 있다. 생태문제에 대한 아이디어를 나누고 그것을 성장동력으로 삼아야 한다. 그 취지를 좀 더 살리고 싶다는 취지로 이야기를 나누었다"라고 전했다.문재인 정부 시절 청와대 비서관을 지낸 나소열 전 서천군수도 이날 현장에 함께 했다. 나 전 군수는 "(문 전 대통령은) 개인 일정으로 지역에 있는 산에 가시면서 들른 것으로 안다. 국립생태원은 문 전 대통령이 대통령 후보 시절에도 오셨던 곳이다. 생태원이 어떻게 변했는지도 궁금해서 오신 것 같다. 3시간 정도 생태원 곳곳을 둘러보셨다. 꽤 오래 돌아 보셨다. 옛날 청와대 시절 이야기, 생태원 건립 과정에 대한 이야기 등을 나누었다"라고 전했다.한편, 문 전 대통령의 서천 방문은 지난 2012년 민주통합당 대선 후보 시절 국립생태원 공사 현장을 찾아 국가균형발전을 통한 지방분권국가화를 역설한 지 10여 년 만이다. 나소열 전 군수는 당시 서천 군수였다. 나 전 군수는 문재인 대통령 당선 직후, 청와대에서 차치분권 비서관을 지냈다.이날 문 전 대통령 방문 자리에는 나소열 전 군수 외에도 박수현 충남지사와 유승광 서천군수, 박노찬 서천군의회 의장과 김재준 군산시장 등이 함께했다.