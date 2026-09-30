빛과 별의 공간, 생명안전공원

4.16생명안전공원은 2025년 조성 공사를 시작해 2027년 준공을 목표로 하고 있습니다. 안전 사회의 이정표가 될 4.16생명안전공원에 대한 다양한 분들의 글을 연재합니다.

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"아이들에게 온전한 하늘을 주기로 했다. 하늘을 통하여 누리는 거의 모든 것을 그들과 같이 누리는 방법을 고민했다. 푸르른, 구름 낀, 비 오는, 눈 내리는, 바람이 부는, 새들이 나는 하늘을 똑같이 그들과 나눌 공간의 틀이 필요했다."

큰사진보기 ▲4.16생명안전공원 국제설계공모 당선작의 설계 모형, ‘추모 및 봉안공간’에 구성될 하늘의 빛과 별이 쏟아져 내릴 거대한 돔. ⓒ 손진 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월호참사 12주기 기억식 포스터 문구 ⓒ 4·16재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 생명존중·안전사회를 만들어 갈 이정표가 될 4.16생명안전공원이 잘 만들어질 수 있도록 시민 여러분의 마음을 모아주시길 부탁드립니다.