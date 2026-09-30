빛과 별의 공간, 생명안전공원

4.16생명안전공원은 2025년 조성 공사를 시작해 2027년 준공을 목표로 하고 있습니다. 안전 사회의 이정표가 될 4.16생명안전공원에 대한 다양한 분들의 글을 연재합니다.인문·생명의 성지, 안산
안산은 한 번 발을 들여놓으면 쉽게 떠나기 어려운 독특한 도시다. 조선 후기 실학의 대가 성호 이익의 숨결이 서린 성호박물관, 단원 김홍도의 예술적 유산을 계승하고 현대 시각예술을 피워내는 단원미술관, 농촌 계몽운동의 뜨거운 열정을 기록한 최용신기념관, 한국 현대미술의 중심 거점인 경기도미술관, 자연과 인간의 상생을 증언하는 안산갈대습지 생태관에 이르기까지 안산이 품은 인문·예술적 자산은 이루 헤아릴 수 없이 풍부하다. 다만 이 소중한 공간들은 과거의 유물에 머물러 있거나 도시 외곽에 있어, 바쁜 현대인들이 시간 내어 찾아가기에는 조금 아쉬운 것도 사실이다.
안산에 신선한 전환점이 될 416생명안전공원이 2027년 가을 화랑유원지에 들어선다. 세월호 참사를 기억하고 추모하는 공간이라서 우중충하고 어두울 거라고 추측하는 것은 큰 착각이다. 국제공모에서 선택받은 설계자 손진 건축가는 말한다.
"아이들에게 온전한 하늘을 주기로 했다. 하늘을 통하여 누리는 거의 모든 것을 그들과 같이 누리는 방법을 고민했다. 푸르른, 구름 낀, 비 오는, 눈 내리는, 바람이 부는, 새들이 나는 하늘을 똑같이 그들과 나눌 공간의 틀이 필요했다."
[관련 기사] 기억의 몸, '4.16 생명안전공원의 추모공간'에 대한 이야기 https://omn.kr/2dv2n
초기에 설계과정과 계획된 여러 공간에 대한 설명을 나는 재단에서 자료를 받아 확인한 적이 있다. 경직되고 어두운 추모 시설이라는 고정관념에서 벗어나, 자연과 호흡하며 미래와 생명의 존엄성을 일깨우는 세련되고 감각적인 공간으로 기대가 되었다.
인위적인 구조물을 최소화하고 바람과 빛, 흙이 어우러진 자연 그대로의 공간을 펼쳐 방문객들에게 깊은 위로와 침묵의 성찰을 제공하는 공간이 될 것이다. 아픈 기억을 예술로 승화한 연극·음악회·다큐멘터리 상영 등이 가능한 공연 시설이 마련된다.
생명안전에 대한 세계 전문가들과 시민들이 모여 인류의 생명권과 사회적 안전체계를 논의할 수 있는 국제 심포지엄 및 학술대회도 여기서 열릴 것이다. 생명·안전 관련 전문 자료를 누구나 찾아보고 연구할 수 있는 오픈 도서관 및 아카이브 공간도 마련된다.
생명안전공원의 다양한 프로그램과 공간은 안산에 이미 마련된 다양한 문화유산들과 연결되어, 안산이라는 도시를 단순한 수도권 외곽 도시가 아닌 '생명과 안전, 문화예술이 숨 쉬는 세계적 인문·생명의 성지'로 전 세계인에게 각인시킬 것이다.
기억, 약속, 책임
2026년 세월호 참사 12주기 기억식 때 "기억 약속 책임"이라는 문구가 보였다. 누가 이 문구를 만들었을까. 궁금할 정도로 정말 좋은 단어로 구성되었다.
첫째, 기억은 과거를 성찰하는 것이다. 희생자와 그 가족들을 잊지 않고 마주하는 출발점이다. 고통스러운 과거를 삭제하거나 은폐하지 않고 기록하여 공동체의 역사로 승화시키는 인식의 단계이다.
둘째, 약속은 현재의 결의다. 기억을 단순히 눈물로 흘려보내지 않고, 생명 존중이라는 사회적 가치를 가슴에 품는 윤리적 선언의 단계이다.
셋째, 책임은 미래를 향한 실천이다. 약속이 구호로 그치지 않도록 제도, 법, 안전 시스템을 바꾸고 끝까지 의무를 다하는 행위다. 안전하다고 생각했던 '나'에게도 '나의 가족'에게도 상상치도 못했던 사건이 일어날 수 있다. 그런 비극이 일어나지 않도록, 참사의 원인을 꼼꼼히 규명하고, 안전한 사회를 만드는 구조적 개혁까지 이끌어 내는 '실천과 제도화의 단계'다.
이 세 단어는 '과거를 기억 → 현재에 다짐하며 약속 → 미래를 책임지고 실천'이라는 고리를 형성한다.
지구인을 위한 자랑스러운 공간
비극 앞에서 인간이 할 수 있는 가장 손쉬운 도피는 망각이다. 고통스러운 기억을 망각하는 방식은 잠시 평화롭겠지만, 사실 사회적 책임과 윤리를 가리는 삭제의 죄악에 불과하다. 참사의 기록을 삭제하는 사회는 고통을 성찰할 기회를 스스로 박탈하며, 동일한 참사가 반복될 수밖에 없는 구조적 무방비 상태로 돌아간다. 반면 비극을 보존하고 마주하는 기억의 책임은 곪은 사회를 치유할 수 있는 출발점이다.
4.16생명안전공원은 단순한 추모의 공간을 넘어, 우리 사회가 어떠한 참사를 겪었고 그 앞에서 얼마나 무력했는지를 성실하게 증언하는 기억의 터전이다. 기억하는 일은 단순한 감상적 추모에 그치지 않는다. 그것은 다시는 이러한 비극을 반복하지 않겠다는 공동체 차원의 묵직한 약속이자, 생명보다 이윤을 우선시했던 과거의 실수를 개혁해야 한다는 엄중한 책임이다.
4.16생명안전공원은 세월호의 아픔을 지우지 않고 기억하여, 잊지 않겠다는 약속을 실천하고 생명이 최우선시되는 안전한 사회를 향한 책임을 끊임없이 환기하는 공공의 이정표로 자리매김할 것이다.
세월호 가족에게는 위로의 공간이 될 것이고, 아이부터 청년과 어르신들이 모두 자유롭게 누리는 시민친화적 문화복합공간이 될 것이다. 아울러 지금도 전쟁과 재해의 비극을 겪고 있는 세계인들에게 비극을 이겨낸 안산시민이 제시하는 빛과 별의 공간이 될 것이다.
4.16생명안전공원은 안산시민이 모두 함께 만드는 자랑스러운 공간이 될 것이다.
덧붙이는 글 | 생명존중·안전사회를 만들어 갈 이정표가 될 4.16생명안전공원이 잘 만들어질 수 있도록 시민 여러분의 마음을 모아주시길 부탁드립니다.