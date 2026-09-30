용인시, 민선9기 첫 조직개편... 2개 과·39개 팀 신설

큰사진보기 ▲경기 용인시가 2개 과와 39개 팀을 신설하고 공무원 정원을 131명 늘리는 민선9기 첫 조직개편을 추진한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시가 2개 과와 39개 팀을 신설하고 공무원 정원을 131명 늘리는 민선9기 첫 조직개편을 추진한다.용인시는 급격한 도시 성장과 행정 수요 증가에 대응하기 위한 조직개편안을 입법예고했다고 29일 밝혔다.개편안은 AI·반도체 등 미래산업과 공공자산 개발, 대외 협력 기능을 강화하고 읍면동 복지 조직을 확충하는 데 초점을 맞췄다.시는 교류협력과와 수지구 도로과 등 2개 과를 신설하고 39개 팀을 새로 만든다. 1개 팀은 폐지한다. 이에 따라 공무원 정원은 3474명에서 3605명으로 131명 늘어난다.본청에는 대외협력팀과 민원조정팀, 돌봄지원팀, 아동학대대응팀, 공공기여운영팀, 첨단산업허가팀, AI전략팀 등 12개 팀을 신설한다.특히 4차산업융합과를 'AI스마트전략과'로 개편하고 AI전략팀을 신설해 관련 정책과 산업 육성 기능을 강화한다. 반도체 등 첨단산업 인허가를 담당하는 첨단산업허가팀도 새로 둔다.수지구에는 기존 건설도로과에서 도로 업무를 분리해 도로과를 신설한다. 처인구에는 지적2팀과 건축허가2팀, 개발행위2팀을, 기흥구에는 도로관리2팀을 각각 만든다.복지 수요가 많은 20개 읍면동에는 복지행정팀을 신설한다. 통합돌봄과 돌봄지원팀과 처인구보건소 건강돌봄팀도 만들어 돌봄·건강관리 기능을 보강한다.시는 입법예고를 거쳐 오는 11월 제308회 제2차 정례회에 관련 조례안을 제출할 예정이다. 용인시의회 심의·의결과 자치법규 개정 등을 거쳐 2027년 1월 개편 조직을 시행한다.이상일 용인시장은 "이번 개편은 조직을 늘리기보다 실제 일이 일어난 곳에 필요한 조직과 인력을 적기에 배치하는 방식으로 추진한다"며 "민선9기 핵심 정책과 시민이 체감하는 행정 서비스를 강화하겠다"고 말했다.