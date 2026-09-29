박성재 항소심도 징역 25년 구형... "이런 게 사법살인" 주장

큰사진보기 ▲내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관. 2026-06-22 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"이런 게 사법제도에 의한 사법살인인가."

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"2024년 12월 3일 밤 비상계엄 선포를 막지 못해 국민 여러분께 불안과 공포를 드린 것에 국무위원 한 사람으로서 대단히 송구하다."

큰사진보기 ▲내란중요임무종사 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관. 2026-06-22 ⓒ 유성호 관련사진보기

내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 25년을 선고받고 법정구속된 박성재 전 법무부 장관이 항소심 마지막 법정에서 꺼낸 말이다.29일 박 전 장관은 서울고법 형사1부(재판장 윤성식 부장판사) 심리로 열린 항소심 결심공판 최후진술에서 1심 판결을 강하게 비판했다.박 전 장관은 1심 선고 뒤 서울구치소에서 판결문을 받아보고 "놀라지 않을 수 없었다"면서 "미리 유죄라는 예단 아래 구체적인 근거 없이 추리와 추론을 거듭해 유죄라는 그림을 완성했다"고 주장했다.그러면서도 12·3 비상계엄을 막지 못한 데 대해서는 국민에게 고개를 숙였다.하지만 내란 가담 혐의는 적극적으로 반박했다. 박 전 장관은 "저는 책무를 다했다"며 "국헌을 문란하게 할 목적이 전혀 없었다"고 주장했다.이날 특검(특별검사 조은석)은 박 전 장관에게 1심 선고형과 같은 징역 25년을 구형했다.앞서 6월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 특검 구형인 징역 20년보다 5년 높은 징역 25년을 선고했다. 1심은 박 전 장관의 검사 파견 검토와 구치소 수용 여력 파악 등을 내란중요임무종사로 판단했다.1심 재판부는 12·3 내란을 '위로부터의 내란'이자 '친위쿠데타'라고 규정하고, 박 전 장관의 역할 역시 윤석열씨의 정치적 반대세력을 제압하고 국회의 계엄 해제를 저지하기 위한 "핵심적 전제조건을 달성하기 위해 필수적"이었다고 판단했다.박 전 장관은 최후진술에서 특검이 윤씨로부터 자신이 계엄 관련 임무를 전달받았다는 사실을 증명하지 못했다고 주장했다. 자신이 검찰·출입국·교정 등에 관련 지시를 했다는 것을 근거로 대통령의 지시를 전달받았을 것이라고 거꾸로 추정하고 있다는 것이다.김용현 전 국방부 장관과 여인형 전 국군방첩사령관 사이에서 논의된 법무부 관련 내용이 자신에게 전달됐다는 주장에 대해서도 "전달받지 않았다"고 반박했다.계엄 상황에서 법무부 업무를 점검한 것은 "법무부의 가장 기본적인 업무"라면서 국회의 계엄해제 요구 결의 뒤 민정수석에게 계엄 해제 조치를 빨리 해야 한다고 말했고, 법무부 간부들에게 헌법과 법률에 따라 업무를 처리하도록 지시했다며 "저는 책무를 다했다"고 거듭 주장했다.그러면서 재판부에 "부디 항소심에서는 형사법의 기본원칙에 따라 1심의 오류를 잘 살펴 피고인에게 억울함이 없도록 해달라"고 호소했다.앞서 특검이 최종의견 첫 화면에 띄운 숫자는 '3600명'이었다. 2024년 12월 4일 새벽 1시께 신용해 당시 법무부 교정본부장이 박 전 장관에게 보고했다는 수도권 교정시설의 추가 수용 가능 인원이다.특검 측 정재인 검사는 "앞으로 3600명이나 되는 많은 사람이 잡혀와도 수도권 구금시설에 가둘 여력이 충분하다는 의미"라는 취지로 주장했다. 그러면서 박 전 장관이 왜 비상계엄이 진행되던 한밤중에 구금시설의 수용 여력을 확인하도록 했는지를 문제 삼았다.특검이 집중한 것은 계엄 당일 박 전 장관의 전화와 그 직후 법무부의 움직임이었다. 특검에 따르면 박 전 장관은 윤석열씨의 계엄 선포를 지켜본 뒤 경기도 과천 법무부 청사로 이동하면서 임세진 당시 검찰과장, 배상업 당시 출입국·외국인정책본부장, 신용해 당시 교정본부장에게 차례로 전화했다. 세 통의 전화가 이뤄진 시간은 약 7분이었다.특검은 박 전 장관이 검찰에는 합동수사본부의 검사 파견 요청에 대비하도록 하고, 출입국본부에는 출국금지 요청에 신속히 대응하도록 했으며, 교정본부에는 구금시설 수용 여력을 확인하도록 했다고 주장했다. 즉, 수사-출국금지-구금이 동시에 움직였다는 논리다.특검은 여인형 전 사령관이 계엄 이틀 전 작성한 것으로 제시된 메모에도 합동체포조 운용, 구금 준비, 출국금지 등이 적혀 있다며 박 전 장관의 행동이 계엄 실행계획과 맞아떨어진다고 주장했다.특검은 박 전 장관이 이에 앞서 비상계엄 당일 윤씨, 김 전 장관과 약 10분 동안 3자 면담을 한 점도 강조했다.김 전 장관은 계엄 당일 오후 7시 40분께 박 전 장관에게 전화했고, 윤씨도 약 1분 뒤 전화해 대통령실로 들어오도록 했다는 게 특검 설명이다. 박 전 장관은 다른 국무위원들이 도착하기 전 두 사람과 만났다. 특검은 이 면담 직후 박 전 장관이 법무부로 이동하면서 검찰·출입국·교정 간부들에게 잇따라 전화한 것을 하나의 흐름으로 봤다.또 국회의 계엄해제 요구 이후에도 관련 조치가 즉시 중단되지 않았고, 계엄 해제 뒤에는 예산 남용과 탄핵권 남용 등의 내용을 담은 문건을 만들도록 해 윤씨의 계엄 선포를 사후 정당화하려 했다고 주장했다.특검은 법무부 장관이 국민을 구금하고 출국을 제한하는 국가권력을 관장하는 자리임에도 박 전 장관이 계엄의 위법성을 지적하며 사직하거나 외부에 알리는 대신 내란 범행에 적극 가담했다고 주장했다.박 전 장관 측은 직접증거가 없다고 맞섰다. 변호인단은 "대한민국이 망해 없어지더라도 판결문은 영구 보존돼 평가받을 것"이라는 취지로 말하며 직접증거 없이 간접사실을 연결해 유죄를 인정해서는 안 된다고 주장했다.변호인단은 박 전 장관의 혐의를 ▲ 출국금지 대비 ▲ 교정시설 수용공간 확보 ▲ 합수부 검사 파견 검토 지시 등 세 가지로 요약했다.윤씨가 관련 지시를 부인하고 있고 이를 입증할 통화 녹취 등 객관적 증거도 없다는 것이다. 신용해 전 교정본부장과 임세진 전 검찰과장, 심우정 전 검찰총장 등도 특검이 주장하는 지시를 부인하고 있다고 강조했다.배상업 전 출입국·외국인정책본부장의 진술도 문제 삼았다. 초기 조사와 이후 진술에 차이가 있다며 신빙성을 인정하기 어렵다고 주장했다. 박 전 장관 측은 설령 일부 지시가 있었다고 해도 계엄에 따른 행정 혼란에 대비하기 위한 통상적인 업무점검이었다며 원심 파기와 무죄를 요청했다.재판부는 이날 변론을 종결하고 10월 21일 오후 3시 박 전 장관에 대한 항소심 선고를 예고했다.