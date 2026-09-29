박성재 항소심도 징역 25년 구형... "이런 게 사법살인" 주장

"이런 게 사법제도에 의한 사법살인인가."
내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 25년을 선고받고 법정구속된 박성재 전 법무부 장관이 항소심 마지막 법정에서 꺼낸 말이다.
29일 박 전 장관은 서울고법 형사1부(재판장 윤성식 부장판사) 심리로 열린 항소심 결심공판 최후진술에서 1심 판결을 강하게 비판했다.
박 전 장관은 1심 선고 뒤 서울구치소에서 판결문을 받아보고 "놀라지 않을 수 없었다"면서 "미리 유죄라는 예단 아래 구체적인 근거 없이 추리와 추론을 거듭해 유죄라는 그림을 완성했다"고 주장했다.
그러면서도 12·3 비상계엄을 막지 못한 데 대해서는 국민에게 고개를 숙였다.
"2024년 12월 3일 밤 비상계엄 선포를 막지 못해 국민 여러분께 불안과 공포를 드린 것에 국무위원 한 사람으로서 대단히 송구하다."
하지만 내란 가담 혐의는 적극적으로 반박했다. 박 전 장관은 "저는 책무를 다했다"며 "국헌을 문란하게 할 목적이 전혀 없었다"고 주장했다.
이날 특검(특별검사 조은석)은 박 전 장관에게 1심 선고형과 같은 징역 25년을 구형했다.
앞서 6월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 특검 구형인 징역 20년보다 5년 높은 징역 25년을 선고했다. 1심은 박 전 장관의 검사 파견 검토와 구치소 수용 여력 파악 등을 내란중요임무종사로 판단했다.
1심 재판부는 12·3 내란을 '위로부터의 내란'이자 '친위쿠데타'라고 규정하고, 박 전 장관의 역할 역시 윤석열씨의 정치적 반대세력을 제압하고 국회의 계엄 해제를 저지하기 위한 "핵심적 전제조건을 달성하기 위해 필수적"이었다고 판단했다.
박성재 "대통령 지시 전달받았다는 특검 주장은 추정"
박 전 장관은 최후진술에서 특검이 윤씨로부터 자신이 계엄 관련 임무를 전달받았다는 사실을 증명하지 못했다고 주장했다. 자신이 검찰·출입국·교정 등에 관련 지시를 했다는 것을 근거로 대통령의 지시를 전달받았을 것이라고 거꾸로 추정하고 있다는 것이다.
김용현 전 국방부 장관과 여인형 전 국군방첩사령관 사이에서 논의된 법무부 관련 내용이 자신에게 전달됐다는 주장에 대해서도 "전달받지 않았다"고 반박했다.
계엄 상황에서 법무부 업무를 점검한 것은 "법무부의 가장 기본적인 업무"라면서 국회의 계엄해제 요구 결의 뒤 민정수석에게 계엄 해제 조치를 빨리 해야 한다고 말했고, 법무부 간부들에게 헌법과 법률에 따라 업무를 처리하도록 지시했다며 "저는 책무를 다했다"고 거듭 주장했다.
그러면서 재판부에 "부디 항소심에서는 형사법의 기본원칙에 따라 1심의 오류를 잘 살펴 피고인에게 억울함이 없도록 해달라"고 호소했다.
특검이 첫 화면에 띄운 '3600명'
앞서 특검이 최종의견 첫 화면에 띄운 숫자는 '3600명'이었다. 2024년 12월 4일 새벽 1시께 신용해 당시 법무부 교정본부장이 박 전 장관에게 보고했다는 수도권 교정시설의 추가 수용 가능 인원이다.
특검 측 정재인 검사는 "앞으로 3600명이나 되는 많은 사람이 잡혀와도 수도권 구금시설에 가둘 여력이 충분하다는 의미"라는 취지로 주장했다. 그러면서 박 전 장관이 왜 비상계엄이 진행되던 한밤중에 구금시설의 수용 여력을 확인하도록 했는지를 문제 삼았다.
특검이 집중한 것은 계엄 당일 박 전 장관의 전화와 그 직후 법무부의 움직임이었다. 특검에 따르면 박 전 장관은 윤석열씨의 계엄 선포를 지켜본 뒤 경기도 과천 법무부 청사로 이동하면서 임세진 당시 검찰과장, 배상업 당시 출입국·외국인정책본부장, 신용해 당시 교정본부장에게 차례로 전화했다. 세 통의 전화가 이뤄진 시간은 약 7분이었다.
특검은 박 전 장관이 검찰에는 합동수사본부의 검사 파견 요청에 대비하도록 하고, 출입국본부에는 출국금지 요청에 신속히 대응하도록 했으며, 교정본부에는 구금시설 수용 여력을 확인하도록 했다고 주장했다. 즉, 수사-출국금지-구금이 동시에 움직였다는 논리다.
특검은 여인형 전 사령관이 계엄 이틀 전 작성한 것으로 제시된 메모에도 합동체포조 운용, 구금 준비, 출국금지 등이 적혀 있다며 박 전 장관의 행동이 계엄 실행계획과 맞아떨어진다고 주장했다.
윤석열·김용현과 3자 면담 뒤 '7분 통화'
특검은 박 전 장관이 이에 앞서 비상계엄 당일 윤씨, 김 전 장관과 약 10분 동안 3자 면담을 한 점도 강조했다.
김 전 장관은 계엄 당일 오후 7시 40분께 박 전 장관에게 전화했고, 윤씨도 약 1분 뒤 전화해 대통령실로 들어오도록 했다는 게 특검 설명이다. 박 전 장관은 다른 국무위원들이 도착하기 전 두 사람과 만났다. 특검은 이 면담 직후 박 전 장관이 법무부로 이동하면서 검찰·출입국·교정 간부들에게 잇따라 전화한 것을 하나의 흐름으로 봤다.
또 국회의 계엄해제 요구 이후에도 관련 조치가 즉시 중단되지 않았고, 계엄 해제 뒤에는 예산 남용과 탄핵권 남용 등의 내용을 담은 문건을 만들도록 해 윤씨의 계엄 선포를 사후 정당화하려 했다고 주장했다.
특검은 법무부 장관이 국민을 구금하고 출국을 제한하는 국가권력을 관장하는 자리임에도 박 전 장관이 계엄의 위법성을 지적하며 사직하거나 외부에 알리는 대신 내란 범행에 적극 가담했다고 주장했다.
박성재 측 "직접증거 없이 끼워맞췄다"
박 전 장관 측은 직접증거가 없다고 맞섰다. 변호인단은 "대한민국이 망해 없어지더라도 판결문은 영구 보존돼 평가받을 것"이라는 취지로 말하며 직접증거 없이 간접사실을 연결해 유죄를 인정해서는 안 된다고 주장했다.
변호인단은 박 전 장관의 혐의를 ▲ 출국금지 대비 ▲ 교정시설 수용공간 확보 ▲ 합수부 검사 파견 검토 지시 등 세 가지로 요약했다.
윤씨가 관련 지시를 부인하고 있고 이를 입증할 통화 녹취 등 객관적 증거도 없다는 것이다. 신용해 전 교정본부장과 임세진 전 검찰과장, 심우정 전 검찰총장 등도 특검이 주장하는 지시를 부인하고 있다고 강조했다.
배상업 전 출입국·외국인정책본부장의 진술도 문제 삼았다. 초기 조사와 이후 진술에 차이가 있다며 신빙성을 인정하기 어렵다고 주장했다. 박 전 장관 측은 설령 일부 지시가 있었다고 해도 계엄에 따른 행정 혼란에 대비하기 위한 통상적인 업무점검이었다며 원심 파기와 무죄를 요청했다.
재판부는 이날 변론을 종결하고 10월 21일 오후 3시 박 전 장관에 대한 항소심 선고를 예고했다.