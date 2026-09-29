한화에어로 학벌 채용 논란... "사과만으로 끝낼 일 아니다"

큰사진보기 ▲출신학교채용차별방지법 국민운동 참여 329개 단체가 29일 한화 본사 앞에서 기자회견을 열고 “기업의 자율에만 맡겨서는 채용 과정의 출신학교 차별을 막기 어렵다”며 국회와 정부에 관련 법 개정을 요구했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견 종료후 공동행동이 환화 측에 학별 차별 요청서를 전달하고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

한화에어로스페이스의 경력직 채용 과정에서 출신학교와 연령을 기준으로 한 내부 지침이 운영됐다는 논란과 관련해 시민사회가 기업의 사과를 넘어 제도 개선을 촉구하고 나섰다.재단법인 교육의봄과 출신학교채용차별방지법 국민운동(아래 국민운동) 참여 329개 단체는 29일 오전 10시 30분, 한화 본사 앞에서 기자회견을 열고 "기업의 자율에만 맡겨서는 채용 과정의 출신학교 차별을 막기 어렵다"며 국회와 정부에 관련 법 개정을 요구했다.논란은 지난 9일 한화에어로스페이스의 경력직 채용 내부 지침이 언론 보도를 통해 알려지면서 불거졌다. 기자회견에서 공개된 내용에 따르면 해당 지침에는 서울·판교 근무자를 대상으로 국내 11개 대학과 해외 QS(세계적 대학평가기관) 100위권 대학 출신 여부, 1980년생 이하라는 연령 기준 등이 담겼다. 특히 외부 채용 공고에는 나타나지 않았던 기준이 인사 담당자들에게 별도로 전달됐다는 점이 문제로 지적됐다.국민운동 측은 이 같은 방식이 지원자의 직무 역량이나 경력보다 출신학교를 먼저 판단하는 구조를 만들 수 있다고 주장했다.한화에어로스페이스는 논란 이후 27일 이부환 대표이사 명의의 사과문을 내고 해당 가이드라인에 문제가 있었다고 밝혔다. 회사는 관련 부서와 책임자에 대한 조치, 내부 채용 프로세스 개선, 전 임직원 대상 공정채용 교육 강화 등을 약속했다.이에 대해 국민운동 측은 회사의 사과 자체는 받아들이면서도 후속 조치가 실제로 이뤄지는지가 중요하다고 강조했다. 특히 문제가 된 지침의 폐기 여부와 실제 채용 과정에서 적용됐는지 여부, 재발 방지 대책의 이행 결과를 공개할 것을 요구했다.이날 기자회견에서는 대기업의 채용 관련 공개 원칙을 분석한 조사 결과도 제시됐다. 교육의봄 부설 좋은채용연구원이 2024년부터 2026년까지 대기업 지속가능경영보고서 451개를 분석한 결과, 채용 과정에서 출신학교 차별을 하지 않겠다고 공개적으로 명문화한 기업은 3년 평균 26.6%에 그쳤다. 연도별로는 2024년 23.4%, 2025년 28.8%, 2026년 27.7%였다. 중복을 제외하면 해당 내용을 명문화한 기업은 74곳으로 집계됐다.국민운동 측은 한화에어로스페이스 역시 이 명문화 기업에 포함돼 있다며 기업의 공식적인 선언만으로 실제 채용 현장의 차별을 막기에는 한계가 있다고 지적했다.참석 단체들은 현행 법체계의 보완도 요구했다. 국민운동 측은 고용정책기본법 제7조가 모집·채용 과정에서 출신학교 등을 이유로 한 차별을 금지하고 있지만 현행 채용절차법에서는 출신학교 정보의 수집 자체를 제한하는 장치가 충분하지 않다고 주장했다. 이에 따라 채용 과정에서 출신학교 정보를 수집하지 못하도록 관련 법률을 개정해야 한다고 밝혔다.고용노동부의 감독에 대해서도 지침 폐기 여부뿐 아니라 실제 채용 과정에서 해당 기준이 적용됐는지 회사가 약속한 징계와 내부 시스템 개선 등이 이행됐는지까지 확인해야 한다고 촉구했다.국민운동 측은 한화에어로스페이스에 오는 10월 15일까지 요구사항에 대한 공식 답변을 요청했다. 답변과 후속 조치가 미흡할 경우 국가인권위원회 진정과 국회 청원, 시민사회 공동행동 등 추가 대응에 나서겠다는 방침이다.