금강수목원 재개장, 환영 뒤에 숨겨진 문제들

큰사진보기 ▲29일 박란희 세종시의원이 제109회 정례회 긴급현안질문에서 이번 협약 추진 과정의 법적·제도적 문제점을 지적하고 있다. 이날 답변자로 배일권 행정부시장이 참석했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲박란희 세종시의원이 제109회 정례회 긴급현안질문에서 이번 협약 추진 과정의 법적·제도적 문제점을 지적하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'9월 16일 금강수목원 등 재개장 및 공동운영'을 위한 업무협약식 ⓒ 뉴스피치 황우진 시민기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 배일권 행정부시장이 협약 추진 과정에서 의회와의 소통 부족과 필요한 사전 의결 절차 미이행 등 절차적 흠결을 인정하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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지난 9월 16일 세종시와 충청남도가 체결한 금강수목원 재개장 및 공동운영 업무협약이 민간 매각 우려를 씻어내고 공공성을 되살렸다는 긍정적인 평가를 받고 있는 가운데, 그 이면에 숨겨진 절차적 흠결과 불평등한 협약 구조를 지적하는 목소리가 나왔다.세종특별자치시의회 박란희 의원(다정동, 더불어민주당)은 제109회 정례회 긴급현안질문을 통해 집행부를 상대로 이번 협약 추진 과정에서 드러난 법적·제도적 문제점들을 질타했다. 이날 답변자로는 조상호 세종시장을 대신해 전날 부임한 배일권 행정부시장이 자리했다.박 의원은 금강수목원 재개장 자체가 민선 5기 출범 이후 이뤄낸 반가운 성과임을 인정하면서도, "아무리 취지가 좋은 협약이라 할지라도 법과 절차적 정당성을 건너뛸 수는 없다"고 지적했다.박 의원은 법제처 유권해석을 근거로 업무협약 체결권이 지방자치단체장의 고유 권한이라고만 볼 수 없으며, 재정적 의무 부담이 수반되는 협약의 경우 의회의 의결권을 보장하기 위한 절차가 필요하다고 주장했다.세종시 「업무 제휴와 협약에 관한 조례」 제5조 역시 재정적 의무 부담이 수반되는 협약 체결 시 사전 보고와 의결 절차를 규정하고 있다는 것이 박 의원의 설명이다.그러나 이번 협약은 세종시의 사전 보고와 의결 없이 지난 16일 체결됐으며, 협약서에는 양 자치단체장이 서명한 날부터 즉시 효력이 발생한다는 내용이 담겼다고 박 의원은 지적했다.공동운영의 법적 근거에 대한 문제도 제기됐다. 세종시는 이번 협약의 법적·제도적 근거로 「산림문화·휴양에 관한 조례」 제6조와 제9조를 제시했지만, 박 의원은 해당 조항이 세종시 관할 시설이 아닌 금강수목원의 공동운영까지 포괄할 수 있는지 의문을 제기했다.또 집행부가 공동운영 관련 조례 개정안을 검토했던 것으로 파악됐음에도 이번 회기에는 조례 개정안이 제출되지 않았고, 협약 체결 동의안이 통과되면 별도의 조례 개정이 필요하지 않다는 취지의 검토보고서가 제출된 점도 문제 삼았다.박 의원은 동의안에 대한 의회 동의와 공동운영에 필요한 운영 기준과 절차를 정하는 조례 제정·개정은 별개의 입법 절차라며, 법적 근거를 보다 명확히 해야 한다고 주장했다.재정 부담에 대한 문제 제기도 이어졌다. 박 의원에 따르면 세종시의 공동운영 분담액은 5억 원으로, 충남도가 요청한 3년 평균 운영비 약 16억 원의 30%를 웃도는 수준이다.박 의원은 특히 세종시가 5억 원이라는 정액과 30%라는 정률을 혼용해 설명하면서 실제 분담 방식이 명확하지 않다고 지적했다. 분담금 상한선도 설정돼 있지 않아 향후 운영비가 증가할 경우 세종시의 재정 부담을 예측하기 어렵다는 것이다. 또 협약에 종료 기한이 명시되지 않은 만큼 장기적인 재정 부담 가능성에 대한 검토가 필요하다고 주장했다.박 의원은 지방재정 투자심사와 재정 영향 평가 등 관련 재정관리 절차의 적용 대상 여부에 대한 검토가 충분히 이뤄졌는지도 따졌다.수익 배분 구조에 대해서도 문제를 제기했다. 세종시가 비용의 30%를 부담하면서 수입은 10%만 배분받는 구조가 어떤 객관적인 근거와 타 지자체 사례를 토대로 결정됐는지 확인이 필요하다는 것이다.특히 박 의원은 4년간의 평균치나 객관적 통계가 아닌 2024년의 높은 수익을 근거로 수익 배분 성과를 홍보하는 것은 신뢰성 측면에서 우려가 있다고 지적했다.이에 박 의원은 운영비 분담액이 정액제로 최종 확정됐는지, 양 지자체 간 서면 합의서가 존재하는지 등을 공개적으로 확인할 것을 요구했다.협약의 명칭과 실제 운영 구조 사이의 차이도 주요 쟁점으로 떠올랐다.박 의원은 금강수목원의 시설 소유와 운영에 관한 권리가 충청남도에 있는 상황에서 세종시가 비용과 인력만 지원하는 구조인지, 아니면 양 지자체가 실질적인 운영 및 의사결정 권한을 함께 행사하는 공동운영 구조인지 명확히 해야 한다고 지적했다.세종시가 제출한 긴급 현안질문 답변자료에는 "협약서상으로는 공동 운영이라는 표현을 사용했으나 실질적으로는 권한이 공유되는 것이 아니라 운영 지원에 해당한다"고 명시돼 있다.박 의원은 이를 근거로 세종시가 주요 의사결정 권한에서는 배제된 채 예산과 인력을 부담하는 구조가 될 수 있다고 지적하며, 향후 운영 방식 변경이나 시설 확충, 추가 예산 투입, 인력 운용 등의 과정에서 세종시의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 실질적인 의사결정 권한을 확보해야 한다고 주장했다.아울러 시설 내 안전사고나 재난 상황, 신규 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 법적·행정적 책임의 주체를 명확히 하고, 양 지자체 간 의견 충돌에 대비한 분쟁 해결 절차도 세부 협약에 담아야 한다고 요구했다.시민 편익의 실효성도 도마에 올랐다. 집행부는 금강수목원 재개장을 통해 세종시민이 입장료 무료와 시설 이용료 감면 혜택을 누릴 수 있다고 홍보했지만, 박 의원은 입장료 전액 면제와 사용료 30% 감면이 충청남도의 기존 조례에 따른 것으로 이번 협약에 의해 새롭게 마련된 혜택과는 무관하다고 지적했다.박 의원은 세종시의 재정과 인력이 새롭게 투입되는 만큼 기존 혜택을 넘어 세종시민을 위한 실질적인 편익을 확보해야 한다며 특화 프로그램 개발권, 예약 우선권, 접근성 개선, 추가 이용료 할인 등의 방안을 제시했다.또 장기적으로는 세종시와 충남도가 금강수목원의 국유화를 공동으로 정부에 건의하고 대응할 수 있도록 구체적인 추진 로드맵을 마련해 세부 협약에 담아야 한다고 촉구했다.전날 부임한 직후 거센 현안을 마주한 배일권 행정부시장은 방대한 세부 쟁점에 대해 즉각적인 수치를 조목조목 반박하거나 대안을 제시하기에는 물리적 한계를 드러냈다. 그러나 배 부시장은 "제가 어제 부임하여 관련 현황을 파악한 결과 그동안 추진 과정에서 의회와 충분히 소통하지 못하고 지방자치법상의 예산의 의무 부담에 따른 의회의 사전 의결 등 필요한 절차를 이행하지 못한 점을 확인하였다"며 절차적 흠결을 솔직히 인정했다.이어 "이를 보완하기 위해 업무 협약 체결 동의안 수정안을 제출하였으며, 시의회 사전 의결을 거친 후 충청남도와 협약을 재체결하고자 한다"고 밝혔다. 아울러 "박란희 위원님께서 지적해 주신 세부 사항들은 세부 협약 재정 시에 반영하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.박 의원은 보충질문에서 의사결정권 확보와 시민 편익 증대, 안전 및 재난 상황에 대한 책임 소재, 미래지향적 발전 계획 등에 대한 구체적인 답변이 부족했다며 추가적인 의회 보고를 요구했다.금강수목원 재개장이 단순한 시설 개장을 넘어, 세종시 행정의 책임성과 절차적 정당성을 바로 세우고 진정한 상생의 모범 사례로 거듭날 수 있을지 향후 집행부의 후속 조치에 귀추가 주목된다.