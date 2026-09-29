열악한 울산 공공의료 "지역필수의료 특별회계 운영 필요"

2027학년도부터 전국 32개 의과대학이 490명을 지역의사전형으로 선발한다. 하지만 부산·울산·경남에 배정된 97명 가운데 울산에서 일할 의사는 단 한 명도 없어 지역 의료 열악에 대한 우려의 목소리가 나온다.
이에 이은주 울산시의원(진보당, 문화복지환경위원회)이 지난달 시의회 본회의 5분 자유발언을 통해 지역 의사 부족에 대한 울산시의 신속하고 적극적 대응을 촉구하며 주의를 환기시킨 바 있다. (관련기사 : 이은주 시의원 "지역의사제 울산 배제, 울산시 대응 안일해"
)
이에 이은주 시의원이 허희정 민주당 시의원과 함께 29일 시의회에서 '울산 지역 필수 공공 의료 확충방안 토론회'를 열고 발제와 토론을 통해 울산의 의사 및 의료 확충 방향성에 대해 논의했다.
토론회에서 김현주 울산시민연대 대표는 울산의료원 설립과 지역의사 확충뿐만 아니라 지역필수의료 특별회계 운영의 필요성을 강조했다.
이미자 보건의료노조 울산병원지부장은 울산대학교 의과대학의 지역 정착을 울산의 의료인력 부족 문제를 해소하는 방안으로 제시했다. 아울러 울산시 보건의료정책과에서도 울산의 의료 확충 방안과 향후 추진 방향에 대한 의견을 제시했다.
'울산 지역 필수 공공 의료 확충방안 토론회' 어떤 제안 나왔나
첫 번째 발제자로 나선 울산광역시 공공보건의료단장이기도 한 옥민수 울산대의대 교수는 '울산의료원 설립과 지역 필수공공의료 체계'에 관해, 두 번째 발제자인 정백근 경상대의대 교수는 '지역의사 양성과 지방의대(울산대의대 등)의 역할'에 대해 각각 제안했다.
첫 번째 토론자인 강동윤 울산대의대 의예과 과장은 울산이 젊은 의사들이 머물고 싶은 도시가 되어야 할 방향을 제시했다. 두 번째 토론자인 윤태호 부산대학교 의과대학 예방의학과 교수는 제 기능을 수행할 수 있는 울산의료원 설립과 지역 의사 확보 방안에 대해 논의했다.
토론회의 좌장을 맡은 이은주 의원은 "울산은 의사 부족과 공공의료 부재로 시민들이 필수의료 이용에 불편을 겪고 있다"며 "의사 확보와 지역의사 양성 모두 어려움을 겪고 있는 상황에서, 특히 어린이치료 특화 울산의료원 설립 추진위원회가 출범한 만큼, 이번 토론회가 울산 지역 필수·공공의료의 발전 방향을 제시하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.
허희정 의원은 "근로복지공단 울산병원(산재병원)이 의사 충원 부족 등으로 정원보다 적은 인원으로 개원하는 만큼, 울산의 필수 공공의료를 강화하기 위한 방안 마련이 시급하다"며 "울산시의회는 지난 몇 년 동안 공공의료 확충을 위한 토론회 등을 꾸준히 개최하여 여론 환기의 장을 열어왔고, 오늘 토론회가 울산의 필수 공공의료 확충을 위한 또 하나의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.