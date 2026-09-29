동대구역 박정희 동상 철거 1심 앞두고 '첨예한 대립'

큰사진보기 ▲대구시가 동대구역 광장에 세운 박정희 동상. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲내달 1일 열리는 대구지법의 동대구역 박정희 동상 철거 관련 1심 판결을 앞두고 박정희우상화반대밤시민운동본부는 29일 동대구역 박정희 동상 앞에서 기자회견을 열고 법원의 현명한 판단을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정희동상건립추진위원회 등 보수단체들은 지난 28일 대구지법에 동대구역 동상 존치를 촉구하는 탄원서 3만여 장을 제출하고 동대구역 박정희 동상 존치를 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

동대구역 광장에 설치된 박정희 동상 철거 여부를 가를 1심 선고를 앞두고 진보단체와 보수단체가 첨예하게 대립했다.대구참여연대, 대구경실련 등 전국 74개 시민사회단체가 참여하는 '박정희우상화사업반대범시민운동본부'는 29일 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 "민주주의 가치에 부합하는 정의로운 판결"을 사법부에 촉구했다.앞서 대구시는 홍준표 전 시장 재임 당시 '박정희 대통령 기념 조례'를 제정하고 2024년 동대구역 광장에 '박정희 광장' 표지판과 박정희 동상을 세웠다. 그러자 시민사회단체가 "친일독재자 우상화"라며 동상 철거 운동을 벌였고 국가철도공단은 국가가 소유한 부지에 대구시가 승인 없이 불법으로 동상을 설치했다며 철거 소송을 제기했다. 소송에 대한 1심 판결은 오는 10월 1일 오전 대구지법에서 열린다.박정희우상화반대운동본부는 "대구시는 대구의 관문 동대구역 광장을 친일반민족행위자이자 독재자인 박정희 광장으로 명명하고 표지판과 동상을 세웠다"며 "이는 대구의 역사를 부정하는 퇴행이자 법 위에 군림하는 행정의 독단"이라고 규정했다.이들은 박정희 동상을 세운 행위가 "대구의 항일·민주화 역사를 무너뜨린 행정 폭주이자 국가 소유 재산 관리 법규를 무시하고 강행한 불법"이라고 주장했다. 또 "헌법의 민주 이념과 전직대통령예우법의 취지에 위배된다"고도 했다.박정희는 일제에 충성한 친일반민족행위자이자 5.26 군사정변으로 민주화 열망을 짓밟고 18년간 인권을 유린한 독재자이기 때문에 동상을 그대로 존치하는 것은 전직대통령예우법의 취지에도 맞지 않는다는 것이다.김찬수 4.9인혁열사계승사업회 이사장은 "많은 시민들이 분노했고 시민의 뜻을 모아 대구시에 입장을 전달하고 대구시의회에도 조례 제정을 중단해 줄 것을 요청했지만 당시 시의회를 장악하고 있는 특정 정당의 정치 세력들에 의해 조례 제정은 강행되었고 박정희 동상이 건립되었다"고 말했다.김 이사장은 "대구의 상징이 되는 동대구역 광장에 박정희 동상은 결코 어울리지 않고 있어서도 안 된다는 것이 뜻 있는 시민들과 많은 양심적 국민들의 목소리"라며 "우리는 사법부의 정의로운 판결을 통해 이곳에 잘못 건립된 박정희 동상이 철거되기를 진심으로 소망한다"고 강조했다.김승무 시민단체연대회의 공동대표는 "박정희 동상은 행정 절차도 무시하고 한 명의 독단에 의해 세워졌다"며 "대구지법은 합당한 정의로운 판결로 동상을 철거하도록 해야 한다"고 요구했다.이길우 민주노총 대구지역본부장은 "전국에서 오는 많은 시민들의 관문인 동대구역에 독재의 상징인 박정희 동상이 설치되어 있다는 것이 대구시민으로서 얼마나 수치스러운 일인지 모르겠다"며 "사법부는 역사와 민주주의 앞에 정의롭게 판결하라"고 요구했다.이들 단체는 법원에 "현행법으로도 명백한 불법인 동대구역 박정희 동상과 표지판에 엄중한 책임을 물어야 한다"며 "민주주의 가치에 부합하는 역사적 판결을 촉구한다"고 밝혔다. 그러면서 대구시를 향해 "절차를 무시한 불법 동상을 철거하라"고 촉구했다.대구경실련은 이날 보도자료를 통해 "대구시가 박정희 기념사업에 관한 조례에 따라 설치·운영한 기념사업추진위원회의 위원 임기 관련 규정이 없어 심각한 하자가 있다"며 "추진위의 심의·의결로 결정·시행된 동대구역 박정희광장 표지판 설치와 동상 설치 등 기념사업은 무효"라고 주장했다.정의당 대구시당도 이날 성명을 통해 "박정희 동상은 홍준표 전 시장의 대권 행보를 위한 치적 쌓기 그 이상도 그 이하도 아니다"라며 "시민들의 의견을 묻는 공론화 과정은 없었고 일방적으로 밀어붙인 독단행정, 불통행정의 산물이었다"고 주장했다.이어 "동상을 설치하는 과정에서 지켜야 할 행정, 법적 절차를 제대로 지키지 않았다"며 "동대구역광장 소유권이 국가철도공단에 있음에도 동상을 설치하는 과정에 협의·승인 등 어떤 절차도 이향하지 않았다"고 비판했다.정의당 대구시당은 "역사적, 절차적, 법적 정당성이 없는 박정희 동상은 철거되어야 한다"면서 "대구지법은 역사와 민주주의 가치, 법적 정당성에 부합하는 판결을 내려야 할 것"이라고 요구했다.하지만 보수단체들은 동대구역 광장에 박정희 동상을 그대로 유지해야 한다며 3만여 명의 서명을 받아 대구지법에 제출하고 동상 앞에서 1인 시위를 벌이고 있다.박정희대통령동상건립추진위원회 등 16개 단체는 지난 28일 대구지법 앞에서 기자회견을 열고 "국가철도공단은 불필요한 사회적 갈등을 유발하는 소송을 즉각 취하하라"고 요구했다.이들 단체는 "오늘의 부강한 대한민국을 일군 박정희 대통령의 역사적 상징물은 그 어떤 정치적·행정적 이유로도 강제로 철거되어서는 안 된다"며 "설령 대구시의 행정적 절차에 미비함이 있더라도 동상 철거라는 극단적 조처를 정당화할 수는 없다"고 주장했다.이들은 온라인을 통해 3만 602명의 서명을 받아 동상 존치를 요구하는 내용의 탄원서를 법원에 제출하고 선고 때까지 동상 앞에서 1인 시위를 벌여나간다고 밝혔다.한편 추경호 대구시장은 대구경북 언론인모임 '아시아포럼21' 주최로 지난 22일 열린 토론회에 참석해 "동상 문제는 법원 판단을 기다리고 있다"며 "결과를 보고 판단하겠다"며 유보 입장을 나타냈다.다만 추 시장은 "박정희 대통령은 우리가 정말 오랫동안 기억해야 될 지도자"라며 "공과에 대한 평가는 다양할 수 있지만 가난을 극복하는 토대를 만든 분이다. 후손들이 기억하고 기려야 한다"고 말했다.