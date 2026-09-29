최전방까지 이어진 대여공세... 장동혁 "이재명 정권 끝내야"

장동혁 국민의힘 당대표가 29일 당 지도부와 함께 서해 최북단 백령도까지 날아가 대여 공세를 이어갔다. 천안함 46용사 위령탑을 참배하고 최전방 해병대 장병들을 만났다. 최근 발생한 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건에 대한 이재명 대통령의 국무회의 발언을 비난하면서 "존재 자체로 우리 안보의 위협"이라고 주장했다.
당 지도부가 직접 최전방을 찾는 안보 행보를 통해 이번 DMZ 지뢰 폭발 사건과 관련된 대여 공세를 보다 강화한 것. 국민의힘은 앞서 '폭발 사고 원인은 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다'는 합동참모본부의 중간 조사 결과에 정부의 대북정책과 사고 대응을 문제 삼으며 총공세에 나선 바 있다(관련 기사: "안보 포기 대통령" 이재명 정조준한 보수야권 https://omn.kr/2jy1f
).
"장병들의 안전은 누가 지켜줄 것인가"
장 대표는 이날 오전 국민의힘 지도부와 함께 헬기를 타고 인천 옹진군 백령도로 향했다. 양복 위에 해병대 군복 상의를 걸치고 검은 넥타이를 맨 그는 가장 먼저 천안함 46용사 위령탑을 찾았다.
흰 장갑을 낀 장 대표는 헌화와 분향을 한 뒤 묵념했다. 이후 천안함 피격 당시 침몰 지점이 바라보이는 곳으로 이동해 사건 경과를 보고받았다. 이후 해병대 제6여단에서 장병들과 함께 점심을 먹은 장 대표는 다시 DMZ 지뢰 사고를 꺼냈다.
그는 "천안함 피격 때도 그랬고 얼마 전에도 북한이 매설한 것으로 추정되는 지뢰가 폭발하는 사고가 있었다"라며 "북한의 도발이 계속되면서 국민들의 불안은 커지고 있다"라고 강조했다. 특히 "우리 장병들이 대한민국 국민의 안전을 지키기 위해 목숨 걸고 대한민국을 지키고 있는데 우리 장병들의 안전은 누가 지켜줄 것인가"라며 "장병들이 대한민국과 국민들의 생명과 안전을 위해 모든 것을 바쳐 나라를 지키고 있다면 장병들의 안전을 지키는 것은 대한민국의 책무"라고 힘주었다.
"여러분 한 분 한 분이 대한민국의 방어선"이라며 "여러분이 대한민국을 지키는 만큼 대한민국이 여러분을 지켜드릴 수 있도록 국민의힘이 최선을 다하겠다"라고도 약속했다. 이날 국민의힘은 해병대 제6여단에 위문금 1000만 원을 전달했다.
"서북도서 절대사수" 외치며 기념 촬영
오찬을 마친 장 대표는 "저는 오늘 헬기를 타고 170km를 날아왔다"라며 최전방에서 근무하는 장병들과의 거리감을 강조했다. 이어 NLL(북방한계선)이 불과 5km 밖에 떨어져 있지 않다면서 "여러분이 대한민국과 우리 국민을 지키고 있기 때문에 대한민국은 여러분의 안전, 여러분의 안위를 지키겠다"라고 재차 강조했다.
장 대표의 안보 행보는 이후에도 이어졌다. 해병대 제6여단 807OP로 이동한 그는 검은색 모자를 쓰고 부대 현황과 작전대비태세를 보고받았다. 작전 관련 비공개 보고가 끝난 뒤에는 전망대로 이동해 망원경으로 북한 장산곶 방향을 직접 관측했다. 국민의힘 지도부와 장병들은 장산곶을 배경으로 기념사진을 촬영하면서 "서북도서 절대사수"라는 구호도 외쳤다.
장 대표는 이어 포병대대를 찾아 K-9A1 155mm 자주곡사포의 제원과 운용 방법을 보고받고 직접 내부에 들어가 장비를 살펴봤다. K-239 다연장로켓 '천무', 비궁, 대포병탐지레이더 등 서북도서에 배치된 화력 장비들도 차례로 둘러봤다.
일정을 마무리하며 장병들과 일일이 악수한 장 대표는 "장병분들을 보니까 든든하다"라며 "서북도서는 여러분만 믿겠다"라고 강조했다. 이어 "서북도서 하면 반드시 사수한다는 마음으로 절대 사수해 달라"고 외쳤고, 장병들은 "절대사수"라는 구호로 화답했다.
"이재명과 민주당, 존재 자체가 안보 위협"
한편, 장 대표는 이날 "이재명 정권을 하루라도 빨리 끝내는 것이 대한민국 안보를 지키는 유일한 길"이라고도 주장했다.
이 대통령이 이날 국무회의에서 DMZ 지뢰 폭발 사고와 관련해 입장을 밝힌 것을 두고 한 말이다. 그는 이날 페이스북을 통해서 "(대통령의 입장 표명은) 늦어도 한참 늦었다"라며 "북한에 대해서는 단 한 마디도 없었다. 국민의 분노와 불안을 달랠 말도 단 한 줄이 없었다"라고 비판했다.
참고로 이 대통령은 이날 오전 국무회의에서 부상 장병과 가족에게 위로를 전하고 "군 당국은 유엔사와의 긴밀한 협조를 바탕으로 신속하고 철저한 조사를 통해 사건의 진상을 투명하게 밝혀야 할 것"이라고 주문했다. 또한 "진상에 따라서 필요한 조치를 취해 나갈 것"이라면서 "근거 없는 음모론을 부추기면서 국가 안보를 위태롭게 하는 일이 없었으면 좋겠다"라고 강조했다(관련 기사: "지뢰사고 진상 따라 조치" 이 대통령, 국힘에도 한마디 https://omn.kr/2jy08
).
장 대표는 이를 두고 "'진상에 따라 필요한 조치를 취할 것'이란다. 누구에게, 어떤 조치를? 북한이 아니라 야당에게?"라며 "이미 진상은 다 드러나지 않았나?"라고 따져 물었다.
국회 국방위원장인 진성준 민주당 의원이 북한 지뢰와 관련해 "우리 군을 상해할 목적으로 심었다고 단정하기 어렵다", "방어 목적의 무기는 정전협정 위반이 아니다"라는 취지로 발언한 데 대해서도 "'쉴드'칠 걸 쳐야지, 북한 대변인인가?"라고 날을 세웠다.
이어 "우리 군을 상해할 목적이 아니라면 도대체 무슨 목적으로 MDL(군사분계선)까지 넘어와 지뢰를 심나?"라며 "부상당한 장병들 앞에서 그 얘기 한 번 해보라"라고 목소리를 높였다.
그러면서 "이재명 대통령과 민주당, 존재 자체로 우리 안보의 위협"이라며 "이재명 정권을 하루라도 빨리 끝내는 것이 대한민국 안보를 지키는 유일한 길"이라고 주장했다.