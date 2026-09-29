김병내 전남광주 남구청장, 시장군수구청장협의회장 선임

큰사진보기 ▲김병내 전남광주 남구청장, 대한민국 시장군수구청장협의회 대표회장 선임 ⓒ 독자제공 관련사진보기

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김병내(53) 전남광주통합특별시 남구청장이 대한민국 시장·군수·구청장협의회 대표회장으로 29일 선임됐다.대한민국시장·군수·구청장협의회는 이날 오후 한국프레스센터에서 민선 9기 제1차년도 회의를 열고 대표회장으로 김 청장을 합의 추대했다. 임기는 2028년 9월까지 2년이다.상임부회장은 최대호 안양시장과 김영길 울산 중구청장, 대변인은 정용래 대전 유성구청장, 감사는 최승준 강원 정선군수와 장준용 부산 동래구청장이 맡는다.대한민국시장·군수·구청장협의회는 전국 229개 시·군·구의 시장·군수·구청장이 참여하는 협의체로, 지자체장들이 공통 현안을 논의한 뒤 지방정부 목소리를 중앙정부에 전달하는 역할을 한다.특히 대표회장은 지난 7월 국무회의 규정 개정에 따라 국무회의 배석자에 포함됐다. 개정된 규정은 전국적 지방자치단체장 협의체 대표자를 국무회의 배석자로 규정하고 있다.김 신임 대표회장은 "막중한 책임감을 느낀다"며 "지역의 문제가 대한민국의 의제가 되고, 현장에서 찾은 해법이 국가정책으로 이어지도록 낮은 자세로 열심히 뛰겠다"고 말했다.김 신임 대표회장은 국회 보좌관과 광주광역시 직소민원실장, 청와대 행정관 등을 거쳐 민선 7기 남구청장에 당선돼 내리 3선을 하고 있다.