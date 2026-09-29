안주 사면 맥주 공짜… 2030 노린 대림골목시장의 한방

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"전통시장이 가진 가장 취약한 부분이 뭐냐 하면, 젊은 세대 소위 2030 세대가 아직 들어오지 않는다는 겁니다. 근접하기가 어렵다는 거죠. 그래서 이런 문화의 장, 축제의 장을 마련해서 2030·2040 세대에게 전통시장이 이런 곳이고, 이런 분위기가 있고, 이런 재미가 있다는 걸 한번 보여주고자 기획하게 됐습니다."

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"많이 배웠는데, 그중 하나가 그 친구들이 느끼기에 '핫하다'고 느끼면 온다는 거예요. 새로운 걸 체험하고 싶고, 연인 사이에 늘 홍대나 성수동만 가는 게 아니라 전통시장에 갔는데도 이런 맛집이 하나 있고 핫한 곳이 있다면 간다는 거죠. 거기서 착안해서, 학생들이 얘기한 부분을 이번 기획에 좀 더 가미하려고 노력했습니다."

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"1997년 IMF 무렵을 생생하게 기억해요. 상인들 절반 이상이 '다 죽었다, 폐업한다'고 했죠. 그런데 우리 시장은 그 어려운 상황을 버텨냈어요. 2021년 코로나 때도 큰 타격을 걱정했는데, 오히려 전화위복이 됐습니다. 우리 상인들 스스로가 이겨내고 극복하는 DNA를 갖고 있다고 봐요. 그게 이 시장이 지금까지 버티고 미래로 나아갈 수 있는 발판이었습니다."

"유입 인구는 망원시장이 많죠. 하지만 상인의 눈으로 보면 손님들이 손에 뭘 들었느냐가 중요해요. 망원시장은 구경하며 먹거리 위주로 다니는 곳이라면, 우리 시장은 정말 장을 보러 오는 순수 고객이 많습니다. 그만큼 객단가가 높죠."

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"가족 단위든 연인이든 친구든, 누구와 함께 오셔도 좋은 자리입니다. 가을밤 은은한 등불 아래에서 우리 시장이 주는 특별한 분위기를, 다양한 안주와 시원한 맥주를 마음껏 즐겨주시길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

가을밤, 은평의 오래된 골목시장이 축제의 옷으로 갈아입는다. 대림골목시장 상인회(회장 박준완)는 오는 10월 2일(금)부터 3일(토)까지 이틀간 오후 4시부터 9시까지 '1979 대림골목 夜(야)시장'을 연다. 아케이드 실내에서 열려 비가 와도 걱정이 없다. 주황빛 포장마차 천으로 만든 커다란 메뉴판과 은은하게 내걸린 오징어 등 아래, 5060세대에게는 옛 추억을, 2030세대에게는 새로운 '핫플'을 동시에 선사하겠다는 것이 상인회의 포부다.'추억의 야시장'이라는 콘셉트에는 세대를 아우르려는 상인회의 고민이 배어 있다. 박준완 회장은 "이번 야시장은 기존 5060세대의 추억을 되살리려는 마음에서 출발했다"면서도, 정작 더 공을 들인 대상은 젊은 세대라고 했다.이를 위해 상인회는 포스터부터 조명, 메뉴판까지 세심하게 포장마차 감성을 되살렸다. 골목 전체에 등을 달았고, 안주 점포마다 2~3m 크기의 주황색 포장마차 천을 활용한 메뉴판을 제작했다. 조명도 일부러 밝기를 낮췄다. 박 회장은 "밝은 게 아니라 은은한 등, 파티 라이트로 아예 연출을 했다"며 "가을 어느 밤에 시장 안에서 즐길 수 있는 그 분위기를 느껴보시면 좋겠다"고 말했다.이번 야시장의 핵심은 역시 '먹고 마시는 재미'다. 운영 방식은 간단하다. 손님이 안주를 구입하면 무료 맥주 쿠폰을 한 장 받고, 골목 곳곳에 마련된 맥주 부스 네 곳에서 이를 맥주로 교환하는 식이다. 예를 들어 족발집에서 1만 원어치 족발을 사면 쿠폰 한 장을 받아, 가까운 맥주 부스에서 시원한 맥주 한 잔으로 바꿀 수 있다. 물론 맥주만 따로 추가 구입하는 것도 가능하다.취식 공간은 골목 라인을 따라 전체적으로 깔린다. 테이블 형태와 스탠드 형태가 함께 마련되며, 고객센터 앞 도로 일부까지 활용해 골목의 분위기를 한껏 살릴 계획이다.올해 처음 선보이는 아이템은 '슬러시 맥주'다. 맥주 위에 살얼음을 띄운 것으로, 젊은 층 사이에서 '핫한'메뉴로 떠오르고 있다. 박 회장은 "젊은 분들에게 굉장히 인기 있는 맥주"라며 "젊은 사람들의 감각에 맞는 주류를 한 부분 마련한 것"이라고 소개했다.안주 종류도 대폭 늘렸다. 박 회장은 "그동안 축제를 하면서 안주 종류가 좀 미약했던 게 사실"이라며 "이번에는 자체적으로 40여 가지 이상을 다양하고 다채롭게 준비했다. 손님들이 오시면 호응이 클 것으로 본다"고 자신했다.볼거리와 놀거리도 놓치지 않았다. 인근 대학 학생들로 꾸린 버스킹 팀이 무대를 채우고, 골목 사이사이에는 상품을 걸고 참여할 수 있는 게임 부스가 마련된다.특히 버스킹은 야시장 준비 과정에서 나온 젊은 세대의 목소리가 반영된 결과다. 박 회장은 인근 대학 학생들과 여러 차례 만나 "젊은 학생들이 시장에 올 만한 동기나 계기가 있겠느냐"고 물었다고 한다.축제 이름의 '1979'는 대림골목시장의 태동과 맞닿아 있다. 인근 '주식회사 대림시장'이 크게 성행하던 시절, 이곳을 찾는 발길이 자연스럽게 골목 바깥으로 점포를 확장시켰는데, 그 무렵이 바로 1979년이라는 것이 박 회장의 설명이다. 여기에 '친구(親舊)'를 연상시키는 '79'의 발음을 더 해 친근한 의미까지 담았다.정작 '대림골목시장'이라는 이름을 정식으로 얻은 것은 한참 뒤인 2013년이다. 오랫동안 이름 없이 자연스럽게 형성됐던 골목 상권이, 박 회장이 상인회 총무를 맡던 그해 인정시장으로 등록되면서 비로소 공식 명칭을 갖게 됐다. 태동 이후 30여 년 만의 일이었다.박 회장은 이 대목에서 흥미로운 시장의 역사를 풀어놨다. "60~70년대에는 물건을 산다는 것이 지금으로 치면 이마트나 신세계, 롯데를 떠올리는 것과 같았어요. 그때는 회사가 시장을 만드는 것이 돈이 되던 시절이라 주식회사 형태의 시장이 많았죠. 상인들이 지분을 나눠 갖는 주주였던 겁니다."시설 현대화도 꾸준히 이어졌다. 은평구와 상인회는 2021년 서울시 시설현대화 사업에 선정돼 총사업비 25억 원을 확보했고, 2023년 11월 길이 100m 규모의 아케이드를 준공했다. 이어 올해 2월에는 고객센터와 남녀 화장실을 새로 단장했다.박 회장 자신이 곧 이 시장의 역사다. 10남매의 막내인 그는 군 제대 후 곧장 이 시장에 들어와 떡집 일을 시작했다. 큰형이 떡집을 하던 터라 자연스럽게 같은 길을 걸었다. 그는 "시골에서 올라온 사람들은 형이 뭘 하면 다 따라 하던 시절이었다"며 "우리 집은 떡집으로, 옆집은 가구점으로, 또 옆집은 박스 공장으로, 봉제 공장으로 나가곤 했다"고 회상했다.다른 곳에서 '떡집'을 운영하던 다섯째 형이 임대 문제로 안정적인 자리를 찾아 이곳으로 옮겨왔고, 박 회장은 직원으로 일하다 훗날 가게를 인수했다. 그렇게 이 시장에서만 떡집을 30년 넘게 운영했다. 그가 처음 이곳을 찾았을 때의 시장은 "정말 불야성이었다"고 한다. 등이 환하게 켜져 있고 가운데 노점이 즐비했던 그 풍경이, 지금 야시장으로 되살아나는 셈이다.총무 5년, 부회장 8년을 거쳐 지난해 3월 상인회장에 취임한 그는 "나이는 젊은데 꽤나 어른 취급을 받는다"며 웃었다.시장의 하향세를 걱정하는 시선에 대해 박 회장은 오히려 대림골목시장의 저력을 강조했다. 그가 꼽은 비결은 '상인의 DNA'다.시장의 또 다른 강점은 '진짜 장을 보러 오는 손님'이 많다는 점이다. 박 회장은 마포 망원시장과의 비교를 통해 이를 설명했다.그 바탕에는 야채·과일·정육·생선 등 1차 신선식품의 경쟁력이 있다. 박 회장은 "이 네 품목이 가성비가 좋고 신선한 데다, 점포끼리 경쟁이 치열하다 보니 그 경쟁력이 결국 고객을 불러 모으는 가장 큰 장점"이라고 말했다. "많고, 싸고, 저렴하고, 믿을 만하다"는 것이다.박 회장은 이번 야시장을 준비하며 특히 공들인 세 가지를 꼽았다. 첫째는 '자력'이다. 서울시가 지원한 재원은 3천만 원이지만, 이 규모의 행사를 치르기에는 턱없이 부족한 액수다. 그는 "거의 100% 우리 자력으로 준비했다"며, 용문시장 야시장을 벤치마킹한 점을 언급했다. "맥주 관련 야시장은 용문시장이 많이 앞서 있어요. 전문가가 경험한 것을 우리 시장에 구현해보자는 취지였습니다."둘째는 '모두가 참여하는 행사'다. 박 회장은 "그동안 축제는 위탁 업체에 맡기고 상인회장은 인사 정도만 하는 일회성 행사가 대부분이었다"며 "정말 미래 지향적으로 가려면 많은 상인이 참여해야 한다"고 강조했다. 이에 평소 안주를 팔지 않던 점포들까지 메뉴를 개발하도록 유도하고, 2~3주 전 미리 안주를 만들어 점검하는 사전 행사(프리뷰)까지 진행했다.셋째는 '지역 문화공간으로의 전환'이다. 그는 "시장이 단순히 물건을 사고파는 곳을 넘어, 지역의 축제이자 문화 공간으로서 주민이 참여하고 특히 2030 세대가 유입될 수 있는 계기로 만들고 싶었다"고 말했다.박 회장은 현재 문화관광형시장 선정에 총력을 기울이고 있다. 지난해 1차 도전에 이어 올해 다시 도전에 나선 상태다. 그는 "문화관광형시장 사업은 발전 가능성 있는 시장을 선정해 역량과 경영, 환경 개선을 통해 전문성을 한 단계 끌어올리고, 경쟁력을 확보해 성장하도록 돕는 사업"이라며 "우리 시장에 꼭 필요한 일"이라고 말했다.지난해 3월 취임한 그는 상인회의 역할 변화도 강조했다. "예전 상인회가 다소 수동적이었다면, 지금은 상인회와 회장의 역할 하나하나가 시장 발전의 계기를 만들 수 있다고 봅니다. 취임 이후 우리 시장에 도움이 되고 기회가 될 수 있는 일은 다 하려고 노력하고 있어요." 그는 "서부권역에서 우리 시장이 나름의 입지를 갖춘다면, 인근 시장들과 권역형으로 함께 뭉쳐 성장하는 계기가 될 것"이라고 내다봤다. 현재 한쪽 골목에만 설치된 아케이드를 반대편까지 확장하는 방안도 장기 과제로 검토 중이다.마지막으로 박 회장은 주민들에게 당부의 말을 전했다.