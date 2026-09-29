김민석 "공천, 당 일꾼 되도록 압박하는 수단 돼야"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 29일 오후 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 공천혁신단 출범식에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 공천혁신단 단장을 맡은 신정훈 의원이 29일 오후 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 공천혁신단 출범식에 참석해 발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 공천혁신단이 29일 출범했다. 김민석 당대표는 "공천이 후보를 결정하는 것이라는 통상의 관점을 뛰어넘어, 결정된 후보가 당의 정책·강령·정체성을 반영하는 일꾼이 될 수 있도록 압박하고 강제하고 견인하는 수단이어야 한다는 것으로 확대해야 한다"라고 강조했다.김 대표는 이날 오후 국회 본청 당대표실에서 열린 출범식에 참석해 "공천될 때까지 당원의 평가를 받으려 노력하지만 공천·당선되고 나면 그로부터 자유로워지는 길을 가는 후보들의 사이클을 극복해야 한다고 생각"며 이같이 말했다. 총선이나 지방선거에서 후보로 발탁되기 전까진 당의 기조나 정책노선에 발맞추다가, 당선 후에는 엇박자를 내며 '자기 정치'에 매몰되는 행위를 지적한 발언으로 풀이된다.그는 "공천되고 당선된 이후 더 열심히 당의 정책과 이념을 반영하고 창조적으로 그걸 살 찌우기 위해 노력함으로써 그것이 재공천·재당선의 토대가 되는 것을 완성하는 일이 공천의 뒷단"이라며 "뒷단에 대해 너무 부족한 것 같다"고 지적했다.김 대표는 신정훈 단장을 "이런 앞단과 뒷단에 대한 문제의식을 누구보다도 강하게 갖고 계신 분"이라고 평가하며 "이재명 대통령이 당대표로 계실 때부터 주변에 (문제의식을) 오래 피력해 오신 걸 잘 알기 때문에 (단장으로) 모시게 됐다"라고 설명했다.또한 그는 "국민이 정당에게 부여한, 일할 수 있는 사람을 선정하고 골라내고 평가하는 모든 첨단의 권력행위가 공천을 통해 이뤄진다"며 "그런 의미에서 공천은 투명해야 하고 공정해야 하고 예측가능해야 하고 객관적이어야 하는 것"이라고 말했다.이어 "민주당은 이해찬 당대표 시절 이후 시스템 공천 형식으로 비교적 안정적인 축적 이뤄왔다. '한 번쯤 정비할 때 된 것 아닌가'라는 점이 혁신단의 문제의식"이라면서 "시기를 마냥 길게 잡을 수는 없기 때문에 집중적인 토론을 통해 올 하반기까지 틀을 잡고, 그것을 결정하는 과정에서도 당원과 국민들의 의견을 잘 반영하도록 설계해 주셨으면 좋겠다"라고 당부했다.공천혁신단은 김 대표가 취임 후인 지난 8월 25일 당내 특별기구 중 하나로 출범시키며 신정훈 의원을 단장으로 임명했다. 기구 구성을 발표한 지 한 달이 지나 첫 발을 뗀 셈이다. 부단장은 이광희 의원, 간사는 이건태 의원이 맡았으며 김현·박희승·백승아·안태준·이기헌·주철현·허성무 의원과 서복경 더가능연구소 대표가 위원으로 합류했다.신정훈 단장은 "공천 혁신을 책임있게 추진·논의해나갈 분들 모시는 데 신중을 기하다 보니 (출범하는 데) 시간이 걸렸다"라고 설명했다.이어 "단순히 모두가 승복하는 공천이 아니라 민주당의 가치·정책을 실현하고 인재를 발굴하고 당적 질서 속에서 일하고 관리되도록 하는 공천제를 만드는 데 (목적이) 있다"라며 "조금 늦게 시작한 만큼 부지런히 노력해 연말 안에 최종안을 성안하고 보고하도록 노력하겠다"라고 덧붙였다.그는 "지방선거 과정에서 제기된 공천 과정의 문제점을 경청하고 조사해 (이후 공천에서) 절차의 불공정이 제기될 수 없도록 하겠다"라며 "선거 후보자라면 누구나 공천기준과 절차를 숙지 준비할 수 있는 제도 만들어야 한다"라고 했다. 최소한 선거일 1년 전에는 주요 공천 기준을 확정해 고지하도록 한다는 구상이다.또한 "공천 후보자격심사와 경선 과정, 이의신청과 재심의 자료를 제대로 남기고 보존해 실질적 검증과 권리구제가 가능토록 제도화해 나가겠다"라고 덧붙였다.이밖에 신 단장은 "이중당적과 집단입당 등 당원 뜻을 왜곡하는 조직적 경선 개입도 사후적 적발에만 머물러선 안 된다"라며 "권리당원 자격과 입당 절차를 점검해 조직 동원이 애시당초 작동하기 어려운 구조를 만들어야 할 의무가 우리에게 있다"라고 강조했다.