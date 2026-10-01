두 달 간 이어질 섬 사람들의 고백, 귀기울여주세요

큰사진보기 ▲추석 앞두고 고향 가는 귀성객들추석 연휴를 하루 앞둔 9월 23일 오전 인천 제물포구 인천항 연안여객터미널에서 고향 섬으로 가는 귀성객들이 여객선에 승선하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막한 2026 여수세계섬박람회2026 여수세계섬박람회가 개막한 지난 9월 5일 오전 전남광주 여수시 돌산읍 진모지구 주 행사장에서 개막식이 열리고 있다. 섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 11월 4일까지 진모지구와 개도·금오도, 세계박람회장 등 여수 일대에서 열린다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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새벽 다섯 시, 서도 덕촌마을 선창에는 사람보다 불빛이 먼저 깹니다. 물때를 보고 배를 내고, 옆집 어르신 약봉지를 챙기고, 뭍으로 나가는 이웃의 짐을 받아 싣습니다. 평생을 그렇게 살았습니다. 그리고 올가을, 저는 평생 처음으로 온 국민께 편지 한 장을 띄우는 심정으로 이 글을 씁니다.지난 9월 5일, 여수에서 '2026 여수세계섬박람회'가 막을 올렸습니다. 11월 4일까지, '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 세계에서 처음으로 '섬' 그 자체를 주제로 삼은 국제박람회입니다. 다도해를 품은 전남광주통합특별시 여수가 그 무대가 된 것은 우연이 아닐 것입니다.이번 박람회는 구경거리이기 이전에 섬사람들의 고백입니다. 전국의 섬마을 이장들을 중심으로 지난 7월 행정안전부 설립 허가를 받아 사단법인 전국섬마을이통장연합회를 세웠습니다. 흩어져 살던 우리가 한목소리를 갖게 된 해에, 마침 섬의 축제가 열린 것입니다. 그래서 우리는 이 박람회를 '섬이 처음으로 국민 앞에 자기 이야기를 하는 자리'라고 부릅니다.부디 오셔서 보아 주십시오. 박람회장에서 섬의 생태와 문화, 섬이 상상하는 미래를 만나신 뒤에는, 한 걸음 더 들어와 주시기를 청합니다. 거문도의 동백 숲길과 백도의 기암, 아침마다 물빛이 바뀌는 남해의 작은 포구들, 그리고 무엇보다 그곳에 사는 사람들을 만나 주십시오. 섬은 사진 속 풍경이기 전에 누군가의 집이고, 학교이고, 일터입니다.올여름 제7회 섬의 날(8.6~8.9)에는 전국의 섬 주민들이 여수에 모여 '섬에 산다는 이유로 불편하지 않을 권리'를 이야기했습니다. 충남에서, 전북에서, 경남과 경북과 제주에서 온 이장·통장들이 꺼낸 말은 놀랍도록 같았습니다. 배가 다녀야 살 수 있다, 아프면 실려 갈 길이 있어야 한다, 아이를 키울 수 있어야 한다. 이번 박람회장에 걸린 '섬, 바다와 미래를 잇다'라는 문장을 우리는 그 세 마디의 다른 표현으로 읽습니다.그러나 초대의 말씀을 드리는 마음 한편은 무겁습니다. 오시는 손님께 정작 보여드릴 수 없는 것들이 있기 때문입니다. 행정안전부와 한국섬진흥원이 지난달 발표한 통계를 보면, 우리나라 유인섬은 484개, 섬 주민은 81만 7천여 명입니다. 국토 면적의 3.8%를 지키며 살지만 인구로는 1.6%에 지나지 않습니다. 지난 한 해 섬 인구는 늘어난 것으로 집계됐지만, 인천과 신안을 빼면 9908명이 줄었습니다. 다리로 뭍과 이어진 섬은 93개, 전체의 19.2%뿐이고, 정기여객선조차 다니지 않는 섬이 77개에 이릅니다. 숫자 뒤에는 배가 끊겨 병원에 못 간 어머니가 있고, 한 명 남은 아이를 위해 문을 닫지 못하는 분교가 있습니다.그래서 감히, 국민과 정부와 국회에 요청드립니다.첫째, 이동권입니다. 여객선은 섬주민을 비롯한 국민에게 도로이자 버스입니다. 배가 끊기면 출근도, 등교도, 진료도 함께 끊깁니다. 공영항로의 전국 확대를 앞당기고, 전남광주가 시행해 온 '1000원 여객선'과 진도군의 무상 승선을 전국 표준으로 만들어 주십시오. 여객선을 대중교통 체계 안에 확실히 자리매김시키는 일, 그것이 출발점입니다.둘째, 생명권입니다. 섬 주민의 일차 진료를 병원선과 보건진료소가 떠받치고 있지만 그 법적 지위는 여전히 헐겁습니다. 응급환자의 골든타임이 배 시간에 좌우되어서는 안 됩니다. 닥터헬기의 야간·악천후 이송 능력을 보강하고, 보건지소의 24시간 응급 원격협진 체계를 갖추고, 섬 근무 의료인력에게 합당한 처우를 보장해 주십시오.셋째, 배움과 돌봄입니다. 아이 한 명을 위해서도 학교는 남아 있어야 합니다. 통학선과 기숙 지원, 섬 작은학교의 교원 배치 기준을 현실에 맞게 고쳐 주십시오. 어르신의 방문 돌봄과 장보기, 그리고 어디서나 끊기지 않는 초고속 통신망은 이제 복지가 아니라 기본입니다.넷째, 생활 인프라입니다. 아직도 식수를 배로 실어 나르는 섬이 있습니다. 정부가 최외곽 섬 43곳에 2030년까지 1조 942억 원을 투입하기로 한 것은 의미 있는 첫걸음입니다. 그러나 43곳에서 멈춰서는 안 됩니다. 식수와 전기, 하수와 폐기물 처리는 484개 유인섬 모두의 문제입니다.다섯째, 제도와 참여입니다. 위의 모든 것을 예산 사정에 따라 늘었다 줄었다 하는 사업이 아니라, 어디에 살든 보장받는 권리로 못 박아 주십시오. 섬 주민의 기본사회권을 명시한 법과, 국가 섬 정책의 결정 테이블에 주민 대표가 앉는 구조가 필요합니다. "섬 정책은 무엇보다 섬에 살고 계신 주민들의 목소리에서 출발해야 한다"는 말이 선언이 아니라 절차가 되어야 합니다.우리는 시혜를 구하는 것이 아닙니다. 섬은 국토의 끝이 아니라 바다로 열린 대한민국의 첫 문입니다. 영해를 지키고, 농수산물을 올리고, 수천 년 해양문화를 대물림해 온 사람들이 거기에 있습니다. 섬이 사람 사는 곳으로 남아 있어야 대한민국의 바다도 남습니다.11월 4일까지 여수는 섬의 시간입니다. 오십시오. 박람회장에서 섬의 미래를 보시고, 배를 타고 나와 섬의 오늘을 보아 주십시오. 그리고 섬에 사람이 살고 있다는 사실, 그 사람들도 같은 나라의 국민이라는 사실을 기억해주십시오.