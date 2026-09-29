합참 "DMZ 폭발 사고 현장서 북한군 지뢰 발견"

큰사진보기 ▲양진혁 합동참모본부 작전부장이 29일 오후 서울 여의도 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고 관련 현안보고를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고 관련 현장조사 보고서가 놓여 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고 현장 인근에서 북한군이 사용하는 수지반보병지뢰 1발이 29일 발견됐다. 지난 21일 사고 발생 뒤 진행된 현장조사에서 북한군 지뢰 실물이 확인된 것은 이번이 처음이다.양진혁 합동참모본부 작전부장(육군 소장)은 이날 오후 국회 국방위 긴급 현안보고에서 "오늘 현장조사 결과 10시경 수색로 개척 지점에서 미상 물체 1개를 추가 식별했다"며 "2차 폭발로 화구가 발생한 지점 후방 1m 정도 거리에서 북한군 수지반보병지뢰 1발이 식별됐다"고 밝혔다.합참에 따르면 이날 3일차 현장조사는 오전 8시 10분부터 낮 12시 10분까지 약 4시간 동안 진행됐다. 현장에는 25사단 작전부사단장 등 한국 측 31명과 유엔군사령부 군사정전위원회 비서장 등 미국 측 6명을 포함해 모두 37명이 투입됐다.한·미 합동 현장조사는 오전 10시부터 11시 10분까지 진행됐다. 사고 당일 수색로 개척작전에 참가했던 간부 일부도 현장에 투입됐다.이 과정에서 조사팀은 2차 폭발로 생긴 화구에서 약 1m 떨어진 곳에 묻혀 있던 지뢰를 찾아냈다. 합참이 공개한 사진에는 흙이 묻은 갈색 계열의 사각형 물체가 확인된다. 군은 이를 북한군이 사용하는 수지, 즉 플라스틱 재질의 반보병지뢰로 식별했다.이번에 발견된 지뢰는 사고 당시 철수하던 장병들이 목격했다고 진술한 지뢰와는 별개의 지뢰다. 합참은 이날 "현장 조사팀은 이 지뢰가 폭발 상황 당시 작전 참가 장병들이 진술한 지뢰와는 다른 수지반보병지뢰인 것으로 평가한다"고 밝혔다.이에 따라 사고 현장 주변에 존재했던 것으로 추정되는 지뢰는 현재까지 모두 4발로 늘었다. 지난 21일 사고 당시 2발이 58초 간격으로 폭발했고, 철수하던 장병들이 폭발하지 않은 지뢰 1발을 목격했다고 진술했다. 여기에 29일 조사에서 별도의 북한군 수지반보병지뢰 1발이 추가로 발견된 것이다.앞서 합참은 전날(28일) 중간조사 결과를 발표하면서 이번 사고가 "북한군의 지뢰일 가능성이 매우 높다"고 판단했다. 사고 지점은 군사분계선(MDL) 남쪽 약 10m 지점으로 우리 군의 지뢰 매설 기록이 없는 지역이다.국립과학수사연구원의 1차 감정에서도 부상 장병들의 방탄헬멧과 방탄조끼 등에서 TNT 성분과 갈색 계열 이물질이 검출됐지만 철제 파편은 확인되지 않았다. 합참은 이런 분석 결과와 화구 형태, 폭발 당시 화염과 부상 양상, 현장에서 지뢰를 목격했다는 장병들의 진술 등을 북한군 지뢰일 가능성이 높다고 판단한 근거로 제시했다.강신철 국방부 장관도 이날 국방위에서 북한의 책임을 언급했다. 강 장관은 "정전협정 위반이 명백하고 이에 따라 책임이 북한에게 있기 때문에 여기에 상응하는 조치를 해나갈 것"이라며 필요한 방책을 단계적으로 시행하겠다고 밝혔다.다만 이날 발견된 수지반보병지뢰가 지난 21일 실제 폭발한 지뢰와 같은 종류인지, 또 북한군이 언제 어떤 경위로 이 일대에 지뢰를 매설했는지는 아직 최종 확인되지 않았다. 북한군이 최근 MDL 남쪽에 직접 매설한 것인지, 과거 매설된 지뢰가 유실되거나 이동한 것인지도 추가 조사가 필요한 부분이다.양진혁 작전부장 역시 국방위에서 "아직 최종 결론은 나지 않은 상태"라고 밝혔다. 합참은 유엔사와 추가 현장조사 및 공동평가를 거쳐 사고 원인과 지뢰의 매설·유입 경위 등을 담은 최종 조사 결과를 발표할 예정이다.