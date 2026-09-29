빗물받이에 새긴 메시지, 무엇을 바꿀 수 있냐면

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큰사진보기 ▲조금더 낳아진 작품의 모습 ⓒ 전민평색학습센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 직접 시행하는 참가자들 ⓒ 전민평생학습센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲더 잘나온 마지막 작품과 함게 ⓒ 전민평색학습지원센터 관련사진보기

환경과 역사, AI를 주제로 진행된 하반기 별별인문학에서 환경을 주제로 한 시민들의 배움이 직접적인 환경 실천과 행동으로 이어지는 결과물을 만들어 냈다. 전민평생학습센터와 대전환경운동연합, 제작소 등이 함께 마련한 환경 분야 프로그램은 기후위기와 자원순환, 물과 하천을 주제로 모두 4차례 강의와 실천활동으로 진행됐다. 약 20명의 시민이 참여한 가운데 지난 29일 마지막 수업까지 마무리됐다.첫 번째 강의는 '기후위기와 생활 속 탄소발자국 이야기'를 주제로 조용준 대전환경운동연합 국장이 진행했다. 기후위기가 우리의 일상과 어떤 관계를 맺고 있는지 살펴보고, 생활 속에서 탄소발자국을 줄이기 위해 시민들이 실천할 수 있는 방법을 함께 이야기했다.두 번째 강의는 제작소 조미림 대표가 '오래 쓰고 고쳐 쓰는 자원순환의 가치'를 주제로 진행했다. 물건을 소비하고 버리는 것을 넘어 오래 사용하고 고쳐 쓰는 과정에서 자원순환의 의미를 살펴보고, 일상에서 실천할 수 있는 방법을 함께 고민했다.세 번째 강의는 대전환경운동연합 이경호 사무처장이 '물과 대전의 하천 이야기'를 주제로 진행했다. 우리가 마시는 생수와 수돗물, 정수기 물에 대한 이야기에서 출발해 대전의 3대 하천인 갑천, 유등천, 대전천의 역사와 현재를 살펴봤다.그리고 마지막 네 번째 수업은 지난 29일 오후 2시 전민평생학습센터에서 '바다의 시작' 프로젝트를 주제로 진행되었고, 참여자가 직접 주최가 되어 행동에 나서는 프로그램으로 계획되고 진행되었다.수업에서는 '바다의 시작' 프로젝트가 시작된 배경과 의미를 살펴보고, 실제 현장에서 진행했던 다양한 활동 사례를 소개했다. 단순히 쓰레기를 줍는 플로깅을 넘어 빗물받이를 통해 발생하는 쓰레기 문제와 도시의 홍수 위험, 시민들의 환경 인식을 함께 살펴보고 생활공간에서 시민들이 직접 문제를 발견하고 개선하는 과정에 대해 서로 이야기를 나눴다.청주에서 '바다의 시작' 프로젝트를 계기로 관련 조례가 제정된 사례도 소개하며, 시민들의 작은 실천이 지역사회의 제도적 변화로 이어질 수 있다는 점을 함께 나눴다. 실내에서 배경과 의미를 살펴본 뒤에는 시민들이 직접 전민평생학습센터 주변에서 '바다의 시작' 활동을 진행했다.참가자들은 먼저 빗물받이 주변에 버려진 담배꽁초와 쓰레기를 줍고, 빗물받이 주변의 바닥을 정리했다. 이후 준비된 도구를 이용해 빗물받이 주변에 의미 있는 모양과 문구를 직접 새겨 넣었다.처음에는 익숙하지 않아 원하는 글자와 모양이 잘 나오지 않았지만, 작업을 계속할수록 조금씩 모양이 선명해졌다. 참가자들은 직접 작업한 결과물을 바라보며 "처음에는 잘 안 됐는데 할수록 더 예뻐진다"며 즐거워했다. 또 자신들이 직접 의미를 담아 새겨 넣은 공간인 만큼 "이렇게 의미를 담아 놓았으니 사람들이 쓰레기를 함부로 버리지 않을 것 같다"며 변화에 대한 기대를 나타내기도 했다.한 참가자는 마지막 수업이지만 직접 현장에 흔적을 남길 수 있어 의미가 있었다며 앞으로도 주변 빗물받이를 더 자주 살펴보고 모니터링해보고 싶다는 뜻을 전했다. '바다의 시작' 활동은 우리가 매일 지나는 도시의 빗물받이가 하천과 바다로 연결되어 있다는 사실을 생각하게 한다. 길가에 버려진 작은 담배꽁초 하나도 빗물에 쓸려 하천으로 흘러갈 수 있다는 점에서, 시민들이 생활공간의 작은 변화를 만들어가는 것은 곧 하천과 바다를 지키는 실천이 될 수 있다.대전환경운동연합은 이번 활동으로 끝내지 않고 '바다의 시작'이 진행된 현장을 지속적으로 모니터링할 계획이다. 빗물받이 주변의 쓰레기 발생과 시민들의 이용 모습을 살펴보고, 변화가 지속될 수 있도록 현장을 관리해 나갈 예정이다.