연휴에도 무급 출근? 직원 1명 차이로 갈리는 '노동자 운명'

이재명 정부의 사회개혁을 위한 노동정책이 지난해 노란봉투법 제정 이후 미루어지고 있습니다. 대신, 메가 특구에서 차별적인 노동유연화 정책을 추진한다고 합니다. 장시간 차별적인 노동이 대한민국의 나아갈 방향이 될 수는 없습니다. 오히려 개혁적인 노동정책이 국민의 삶을 바꾸고 정부를 든든히 뒷받침 할 수 있습니다. 이에, 새로운 사회개혁을 위해 노동정책 과제가 왜 중요한지 들여다보고, 구체적인 방향을 제시하는 ‘새로운 사회개혁을 위한 노동정책 칼럼’을 6회에 걸쳐 기고합니다.

큰사진보기 ▲직장인[연합뉴스 자료사진] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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달력의 빨간 날이 모두에게 같은 의미는 아니다. 5인 미만 사업장에서 일하는 사람에게 공휴일은 유급휴일이 아니다. 법정 공휴일도, 연차휴가도, 부당해고 구제신청도, 직장 내 괴롭힘 금지도 적용되지 않는다. 특히 2024년 산업재해 사망자의 4분의 1(526명)도 5인 미만 사업장에서 나왔다. 자영업자를 뺀 236만 명의 5인 미만 사업장에서 일하는 노동자들의 현실이다. 이처럼 직원이 4명이냐 5명이냐에 따라 해고의 운명이 갈린다. 몇몇 언론에서 언급된 사례는 예외가 아니라 일터의 구조화된 모습들이다.더 큰 문제는 '5인'이라는 문턱이 회피를 낳고 있다는 점이다. 국세청 자료를 보면 5인 미만 사업체 한 곳당 고용보험 가입 노동자는 지난 10년 사이 평균 2.07명에서 1.97명으로 줄었다. 반면에 같은 기간 프리랜서 계약 형태의 사업소득자는 0.97명에서 1.99명으로 두 배가 됐다. 고용보험상으로는 5인 미만 사업체인데 사업소득자까지 합치면 5인 이상이 되는 것이다. 일부 사업체는 근로기준법상 근로자는 3인 혹은 4인에 불과한데, 개인사업자 계약자가 10명 혹은 30명이 넘는 곳도 있다. 사용자 책임을 회피하기 위한 탈법·편법이 확인되는 순간이다.어느덧 우리 사회에서 플랫폼노동·프리랜서 등 제도 밖 불안정노동 규모가 869만 명이나 된다. 이 가운데 산재보험(151만 명)이나 고용보험(91만 명) 적용은 소수에 그친다. 게다가 고용보험 자격을 잃은 뒤 구직급여를 받는 비율은 0.9%로, 정규직의 20분의 1에 불과하다. 이들의 위험은 해고가 아니라 일감 증발과 단가 하락으로 오는데, 제도는 여전히 실업을 기준으로 짜여 있다. 게다가 청년 웹기반 플랫폼노동·프리랜서 10명 중 6명은 향후 AI로 일감을 잃을까 걱정도 하고 있다. 문제는 앞으로 AI와 플랫폼은 일을 직무가 아닌 과업 단위로 더 잘게 쪼갤 것이기에 실업의 위험성이 크다.반론도 만만치 않다. 소상공인 단체들은 고금리와 내수 부진 속에 인건비 부담까지 늘면 폐업이 늘고 결국 일자리가 줄어든다고 말한다. 사장 혼자 직원 두세 명과 함께 버티는 가게에 대기업과 같은 노무관리 의무를 지우는 것은 현실을 모르는 탁상공론이라는 주장이다. 플랫폼 기업과 경영계는 노동자 보호 비용이 늘면 일감이 줄고 혁신이 위축되며, 자유롭게 일하고 싶은 진성 프리랜서의 자율성까지 해친다고 우려한다.물론 이 걱정은 가볍게 넘길 일은 아니다. 실제로 영세 사업주 가운데 상당수는 그 자신이 불안정하게 일하는 사람이기도 하다. 그러나 실태를 들여다보면 우려와 다른 모습도 보인다. 법 적용은 전면적인 신규 부담이라기보다 이미 지키고 있는 관행을 법으로 옮기는 일에 가깝다. 제도와 규범의 질서가 곧 사회적 안전망인 것이다. 최근 정부가 '가짜 3.3% 계약' 감독을 하고 있지만 사업주는 적발돼도 원래 냈어야 할 비용만 치르면 끝난다.무엇보다, 권리가 없으면 사람도 없다. 지난해 가을 일하는시민연구소 조사 결과 5인 미만 사업장 노동자의 29.1%가 고용이 불안해 이직을 고려하고 있었다. 소상공인이 가장 크게 호소하는 구인난과 잦은 이직 비용은 열악하고 차별적인 근로기준과 맞물려 있다. 더불어, 성실한 사업주가 손해 보는 구조다. '사업체 쪼개기'와 '가짜 3.3% 계약'으로 비용을 피하는 경쟁자가 있는 한, 법을 지키는 사장님이 오히려 불리하다. 최저기준을 올리는 것은 소규모 사업장 사이의 '기준 낮추기 경쟁'을 멈추게 하는 일이기도 하다.해법은 두 갈래가 함께 가야 한다. 하나는 5인 미만 사업장에 근로기준법을 단계적으로 적용하는 것이다. 해고 제한 조항(제23조)에는 벌칙이 없다. 이 조항의 목적은 처벌이 아니라 노동위원회를 통한 원상회복이다. 그래서 해고 제한은 곧 사장님 처벌이라는 주장은 법리적으로 성립하지 않는다. 괴롭힘 금지와 모성보호는 비용이 거의 들지 않는다. 공휴일과 연차휴가는 유급휴가비 지원과 연계해 우선 추진할 수 있다.다른 하나는 '일하는 사람 기본법' 제정이다. 계약 형식과 무관하게 서면계약, 보수의 적시 지급, 노동안전, 사회보험, 목소리를 낼 권리라는 공통의 바닥을 까는 법이다. 이 법은 근로자 추정 제도와 함께 노동자에게는 두터운 보호를, 일하는 사람에게는 공통의 바닥을 보장하는 중층 구조다. 5인 미만 사업자가 사업을 여러개로 쪼개기를 하더라도 비용 유인이 없으니 제도적 효과성도 있다.국제노동기구(ILO)는 2022년 산업안전보건을 노동기본권에 추가했다. 폭력·괴롭힘에 관한 협약(190호)이나 연차유급휴가에 관한 협약(132호)도 사업장 규모로 적용을 가르지 않는다. 올해 6월 채택된 '플랫폼 경제 양질의 일자리' 협약(193호)은 고용상 지위를 묻지 않고 플랫폼으로 일하는 모든 사람을 대상으로 삼았다. 유럽연합(EU)의 근로조건 지침(1993)·일생활균형 지침(2019)에도 규모별 적용 배제 조항은 없다. 질문이 "노동자인가 아닌가"에서 "일하는 사람이라면 누려야 할 최소한은 무엇인가"로 옮겨 간 것이다.정치학자 제이콥 해커는 <거대한 위험 이동(The Great Risk Shift)>(2006)에서 기업과 국가가 나눠 지던 위험이 개인에게 떠넘겨지는 과정을 추적한 바 있다. 연휴에도 무급으로 출근하는 동네 의원 간호사부터 연차휴가조차 없는 카페 직원은 물론 해고 당일 프리랜서 계약서를 받아 든 작가는 우리가 마주하는 풍경들이다. '새로운 사회계약'이란 개인에게 떠넘겨진 위험을 다시 사회가 함께 나누겠다는 약속이다. 사다리의 폭을 좁히는 일만큼 중요한 것은, 첫 칸조차 없는 사람에게 첫 칸을 놓는 일이다.