지뢰 폭발, 2015년처럼 '강경 대응'? 그때와 지금은 다르다

큰사진보기 ▲양진혁 합동참모본부 작전부장이 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲28일 지뢰 폭발 사고가 발생한 육군 25사단에서 군인들이 지뢰 탐지작업을 국회 국방위 소속 더불어민주당, 개혁신당 의원들에게 시연하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자 김성근은 2015년 목함지뢰 폭발로 촉발된 위기상황을 지켜보며 이후 전개된 남북적십자회담에 대표로 참가한 바 있다. 누군가의 희생뒤에 찾아온 평화라서 더욱 소중했다. 평화를 지키는 일은 강한 안보의 뒷받침과 정교한 상황관리 능력에 달려 있다.

1979년 12월, 미 2사단 소속 앤더슨 상사는 대성동 인근 야산(56고지)에서 방향 감각을 상실했다. 남북을 가르는 군사분계선 일대에서 그는 지뢰에 폭사하고 말았다. 동료들마저 크고 작은 부상을 입은 이 끔찍한 사건 이후, 미군은 그곳을 '앤더슨 힐(Anderson Hill)'이라 부르며 맹목적인 파괴 무기에 대한 공포를 아로새겼다.비무장지대의 지뢰는 이처럼 피아를 가리지 않고 인간의 생명을 위협하는 잔인한 무기다. 이러한 비극은 1979년 과거의 역사로만 끝나지 않았다. 2015년 북한의 목함지뢰 도발로 우리 장병들이 희생된 데 이어, 최근 비무장지대에서 또다시 우리 수색대원들이 지뢰 폭발로 부상을 당하는 안타까운 사태가 반복되었다.다행히 우리 군과 유엔군사령부는 합동 현장 조사에 착수하며 객관적인 진상 규명에 나섰다. 최근 합동참모본부의 발표에 따르면, 조사 과정에서 폭발 현장 근처에 있던 북한의 수지반보병지뢰(플라스틱 대인지뢰) 1발이 추가로 발견되었다. 다만 이 지뢰가 폭발 당시 장병들이 목격한 것과는 다른 종류로 평가되면서, 북한이 의도적으로 매설한 것인지 유실된 지뢰인지 단정하기 위해선 추가 조사가 더 필요한 상황이다.분명한 것은 매설 위치가 아군 수색대의 주요 기동로라는 점과 최근 북한이 이른바 '두 국가론'을 내세우며 국경 요새화를 시도하는 군사적 동향을 종합해 볼 때, 만약 북한의 의도적 행위로 최종 확인된다면 이는 정전협정의 취지를 심각하게 훼손하는 중대한 사안이 될 것이라는 점이다. 그렇기에 더더욱 지금은 섣부른 예단이나 감정적 대응을 자제하고, 유엔사와의 투명한 최종 조사 결과를 지켜보며 냉정하게 판단해야 할 시점이다.사태가 엄중할수록 객관적인 상황 관리가 절실하다. 현 단계에서 군사적 긴장을 즉각적으로 끌어올리기보다는, 진행 중인 유엔사 등의 합동 조사를 통해 진상을 명백히 밝히고 그 결과에 따라 국제사회와 연대하여 책임 소재를 묻는 성숙한 대처가 선행되어야 한다.무엇보다 이번 사건은 무력 충돌 중에도 인간의 존엄성을 지키고자 제정된 국제인도법의 잣대로 엄중히 다루어져야 한다. 남북한이 처한 특수한 안보 상황으로 인해 1997년 대인지뢰 전면 금지 조약(오타와 협약)에 가입하지는 못했지만, 대인지뢰의 반인륜성은 이미 국제사회의 보편적 규범으로 자리 잡았다. 지뢰는 밟는 자가 군인인지 민간인인지 구별하지 않는 '구별의 원칙'을 위반하며, 평생 치유할 수 없는 신체적 훼손을 가하는 '불필요한 고통 금지의 원칙'을 정면으로 파괴한다. 생명을 담보로 한 이러한 야만적 무기 사용은 그 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다.이러한 반인륜적 행위에 분노하는 것은 지극히 당연하다. 그러나 분노에 매몰되어 냉철함을 잃는 순간, 사태는 걷잡을 수 없는 방향으로 흘러갈 수 있다. 비무장지대 일대의 군사적 긴장이 팽팽하게 고조된 현 상황에서는, 작은 오해나 실수 한 번이 우발적 국지전으로 비화할 위험이 극도로 크다.일각에서는 2015년 목함지뢰 도발 당시 대북 확성기 방송 등 강력한 군사적 압박이 북한을 대화의 장으로 끌어냈던 선례를 들며 '강경 대응'을 주문하기도 한다. 그러나 당시의 이면을 냉정히 되짚어보아야 한다. 남북은 포탄을 주고받으며 통제 불능의 벼랑 끝까지 내몰렸고, 한반도는 일촉즉발의 전쟁 공포에 휩싸여야만 했다.당시 파국을 막은 진정한 힘은 '무력의 우위'가 아니라, 벼랑 끝에서도 이성의 끈을 놓지 않고 '8.25 합의'라는 극적 타협을 이뤄낸 남북의 '상황 관리 능력'이었다. 당시 필자가 정치·군사적 갈등을 넘어 인간의 생명과 존엄을 다루는 인도주의적 대화 창구인 남북적십자회담의 대표로 마주 앉을 수 있었던 것 역시, 그 살얼음판 같은 위기 속에서도 작동했던 대화의 끈 덕분이었다.더욱 우려스러운 것은 현재의 한반도 상황이다. 남북 통신선이 살아있던 2015년과 달리, 지금은 모든 대화 채널이 단절되어 있다. 게다가 북한은 '적대적 두 국가론'을 내세우며 대남 적개심을 노골화하고 있다. 최소한의 안전장치조차 없는 지금, 과거와 같은 '강 대 강'의 벼랑 끝 전술을 답습하는 것은 남북 모두를 통제 불능의 '더 큰 지뢰밭'으로 밀어 넣는 자해 행위가 될 수 있다. 물리적인 지뢰는 장병의 발목을 앗아가지만, 외교적이고 군사적인 지뢰는 국가의 명운과 국민의 생명 전체를 위협하기 때문이다.지뢰 폭발이라는 최악의 안보 위기 속에서도, 결국 팽팽한 긴장을 누그러뜨리고 이산가족의 눈물을 닦아주었던 과거의 지혜를 상기해야 할 때이다. 굳건한 안보를 바탕으로 도발에는 단호하게 대처하되, 위기가 파국으로 치닫지 않도록 치밀하게 상황을 관리하는 것. 그것이 더 큰 비극을 막고 이 땅의 평화를 지켜내는 진정한 용기이자 안보 전략이다.