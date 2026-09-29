GH, 지분적립형 주택으로 지방공공기관 혁신 최우수상

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 29일 서울 서초구 지방공기업평가원에서 열린 ‘2026년 지방공공기관 혁신 우수기관 시상식’에서 지역상생·협력 분야 최우수상을 받은 후, 이의영 지방공기업평가원 이사장과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(GH)가 추진해 온 '지분적립형 분양주택'이 지방공공기관 혁신 우수사례로 선정됐다. GH는 기존에 추진해 온 지분적립형 주택 사업을 금융·세제 등 제도 개선과 실제 공급으로 연결하는 데 속도를 내고 있다.GH는 29일 서울 서초구 지방공기업평가원에서 열린 '2026년 지방공공기관 혁신 우수기관 시상식'에서 지역상생·협력 분야 최우수상을 받았다고 밝혔다.이번 수상은 GH의 지분적립형 분양주택 모델이 무주택자의 초기 주택 구입 부담을 낮추는 새로운 공공분양 방식으로 평가받은 데 따른 것이다. 특히 GH가 사업 추진 과정에서 금융·세제·청약 등 관련 제도 개선을 이끌어 공급 기반을 마련한 점이 평가됐다.지분적립형 분양주택은 수분양자가 분양가의 10~25%에 해당하는 지분을 먼저 취득해 입주한 뒤, 20~30년에 걸쳐 나머지 지분을 단계적으로 취득하는 방식이다. 초기 자금 부담을 낮춰 무주택 청년과 신혼부부 등의 내 집 마련을 지원하는 것이 주요 취지다.GH는 지분적립형 주택의 실제 공급을 위해 금융위원회 법령해석을 이끌어 전용 대출상품 개발 기반을 마련했다. 법인세와 보유세 부담을 완화하고, 청년과 신생아 가구를 특별공급 대상에 포함하는 등 수요자 중심의 공급 기준 마련에도 기여했다.이 같은 제도 개선은 국가 주택정책으로의 확산으로도 이어지고 있다. 정부는 지난 8월 발표한 '주택 신속공급 방안'을 통해 공공분양 물량의 일정 비율을 지분적립형·수익공유형 방식으로 공급하기로 했다.GH가 먼저 추진해 온 지분적립형 주택이 개별 공공기관의 사업을 넘어 정부의 공공분양 공급 방식 가운데 하나로 확대된 것이다.김용진 사장 체제의 GH는 이제 제도 개선과 함께 실제 사업 추진에도 무게를 두고 있다. 국내 1호 지분적립형 분양주택은 수원 광교 A17블록에 들어설 예정으로, 전체 600세대 가운데 240세대에 지분적립형 방식이 적용된다.주택 공간 설계 과정에는 도민으로 구성된 'GH 홈에디터'의 의견도 반영했다. 공공주택의 공급 방식뿐 아니라 실제 주거 공간에 대한 수요자의 의견까지 반영해 주거 만족도를 높이겠다는 취지다.김용진 GH 사장은 "이번 최우수상 수상은 무주택 실수요자의 내 집 마련을 지원하고자 새로운 공공주택 모델과 제도를 끊임없이 개척해 온 노력을 인정받은 값진 결과"라며 "지분적립형 주택이 국가 주택정책으로 자리매김한 만큼, 앞으로 사업 실행력을 더 높여 서민 주거 안정과 주거복지 향상에 앞장서겠다"고 말했다.지분적립형 주택은 이제 제도 마련을 넘어 실제 공급과 운영 성과를 확인해야 하는 단계다. GH는 광교 A17블록 공급을 시작으로 지분적립형 주택의 안정적인 사업 모델을 구축하고 공급 확대를 추진한다는 계획이다.