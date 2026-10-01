인권위서 '피해자 알권리' 말하더니... 이태원 특조위에선 '묵묵부답'

[기사 수정 : 1일 오전 8시 11분]
"저한테 (고발)했지만 결국 기관에 한 것 아닙니까. (홍보 담당) 과장님한테 들으시면 됩니다."
10.29이태원참사 특별조사위원회(아래 특조위)가 참사 유가족들에게 참사 정보를 제대로 공개하지 않는 문제에 대해 <오마이뉴스>는 9월 23일 박진 특조위 사무처장에게 전화를 걸어 입장을 물었다.
박진 사무처장은 "과장님과 (통화) 하면 된다. 과장님이 할 일인데 제가 답하기 적절하지 않다"면서 일방적으로 전화를 끊었다. 송두환 특조위 위원장에게도 같은 날 취재를 요청했으나 송 위원장은 <오마이뉴스> 전화와 문자에 대답하지 않았다.
유가족들의 정보공개청구가 특조위에서 번번이 거절당하고 있는 가운데, '결정권자'인 송 위원장과 박 처장의 태도를 두고 '침묵', '책임 돌리기'라는 비판이 나온다. 앞서 이태원참사 유가족들은 지난 8월 이태원참사와 관련해 피해자 알권리가 제대로 보장되지 않는다면서 송 위원장과 박 처장을 직권남용 혐의로 이태원 참사 진상규명을 위한 검경 합동수사팀에 고소한 바 있다.
송두환 위원장과 박진 사무처장은 누구보다 유가족들의 입장을 잘 이해해줄 것이라 기대를 모았던 인물들이다. 특조위를 맡기 전, 두 사람은 국가인권위원회(아래 인권위)에서 '참사 유가족들의 알권리' 제도화에 힘썼던 사람들이다. 2023년 당시 인권위원장(송두환)과 사무총장(박진)으로 일했던 두 사람은 '재난피해자 권리보호를 위한 인권 가이드라인'을 만들어 정부 기관에 권고했다.
이태원참사가 명기된 이 권고 결정문에는 '사고원인 파악과정에서 재난관리 주체와 피해자 간 정보와 지식의 비대칭성이 큰 만큼 알 권리 보장 차원에서 이를 해소할 수 있는 제도적 장치가 필요하다'고 규정돼 있다. 이 결정문에는 송 위원장의 친필 서명까지 담겨 있다.
'정보와 지식의 비대칭성을 해소하는 제도적 장치'라는 인권위의 권고는, 특조위 구성 초기에 갖춰졌어야 할 장치였다. 그런데 특조위가 출범한 지 1년 3개월이 지났음에도 유가족들의 알권리를 보장하기 위한 열람 시스템은 아직 구비되지 않은 상태다. 현재 유가족들은 정보공개포털 사이트 대신 별도의 이메일을 통해 정보공개청구를 하고 있다.
"정부에서 알고 있는 정보라도 알려달라는 건데..." 유가족 분통
이와 관련해 비판 목소리가 거세지자 특조위는 최근에서야 열람 시스템 구축 등을 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 이태원참사 유가족들의 알권리 제도화를 주장했던 박진 사무처장은 2025년 5월, 송두환 위원장은 지난 6월부터 임기를 시작했다. 특조위에서 유가족 알권리 보장을 위한 열람 시스템을 구축할 시간은 충분했음에도, 이제서야 시스템 구축을 추진한다는 소식에 유가족들 사이에선 비판 여론이 커지고 있다.
유가족 A씨는 <오마이뉴스>에 "특조위는 희생자와 피해자의 권리침해 등 피해 실태 및 구제 방안에 대한 조사까지 맡게 돼 있다"며 "(특조위가 오히려 유가족에 정보 공개를 하지 않고, 이와 관련한 조사권이 있는 상황에 대해) 고양이에게 생선을 맡긴 상황"이라고 꼬집었다.
또다른 유가족 B씨도 "특조위에 배신감이 든다. '비협조적인 용산구청과 달리 그래도 특조위가 뭔가를 하겠지, 자료를 공개해주겠지'라고 기대를 했던 부분이 있었다"면서 "그런데 정작 특조위에서 받은 건 문서 목록 정도였고, 조사도 제대로 진행되지 않고 있다"고 말했다. 이어 "유가족들은 특조위한테 모든 권한을 넘긴 게 아니다"라면서 "유가족들도 진상 규명 조사에 참여할 권리가 있고, 특별법에도 그 조항이 있다"고 강조했다.
유가족 C씨 역시 "자기 자식이 어떻게 죽었는지는 알아야 할 것 아닌가"라면서 "대단한 도움을 달라는 것이 아니다. 정부에서 알고 있는 정보라도 유족들에게 알려달라는 거다"라면서 분통을 터트렸다. 유가족 D씨는 "유가족들은 정보를 제공받을 권리가 있고 그런 부분에서 특조위가 긍정적으로 도와줄 줄 알았지만 그렇지 않았다"면서 "언제까지 시간을 허비하면서 보내야 하나. 우리 가족들은 어떻게 억울함을 풀어야 하나"라고 했다.
이와 관련해선 특조위 존립의 필요성을 중요하게 인식하는 시민사회 단체에서조차 비판 목소리가 나온다. 참사 규명을 위해 책임있게 움직여야 할 특조위가 적극적으로 유가족들과 소통하고, 과정을 충분히 설명했어야 하는데, 그렇게 하지 않았던 행태들이 이같은 불신으로 이어지고 있다는 지적이다.
"특조위, 신뢰 형성하는 데 실패했지만..."
박래군 인권재단 사람 상임이사는 "(특조위가) 가족들이 궁금해하는 부분에 대해서는 최대한 정보를 공개하고, 그에 따른 설명을 충분히 해줘야 할 것으로 보인다. 이대로는 유가족들이 (스스로) 민원인과 같은 취급을 받는다고 여길 수 있을 것 같다"라고 지적했다.
박 이사는 "유가족들이 진상규명의 적극적인 주체라고 인정하면서 풀어가는 것이 앞으로 더 필요한 부분이 아닐까"라며 "특조위의 경우 (과거 유가족들과) 신뢰 관계를 형성하는 데 실패했지만, 충분히 (정보공개 청구 등) 과정에 대해 설명이 되고 신뢰가 형성돼야 한다"고 조언했다.
이미현 이태원참사시민대책회의 상황실장은 "올해 이태원참사 청문회 이후에도 조사나 수사 요구 등이 제때 이뤄지지 않았고, 이런 상황 때문에 유가족들이 진상 규명이 미비하다고 생각하는 것"이라면서 "개별적으로 정보 비공개 사유를 봐야겠지만, 전체적으로 유가족들에게 제공되는 정보가 충분하지 않은 상황이라는 것은 맞다"고 말했다.
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