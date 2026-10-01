인권위서 '피해자 알권리' 말하더니... 이태원 특조위에선 '묵묵부답'

▲이태원 참사 검경합동수사팀은 철저히 수사하라!10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 3월 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '10.29 이태원 참사 검경합동수사팀은 특조위 청문회에서 제기된 의혹 철저히 수사하라 - 10.29 이태원 참사 유가족협의회 긴급 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기