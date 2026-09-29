민주당 "음주운전한 국힘 울산시의원, 사퇴해야"

"범죄를 저질러도 제대로 된 징계는커녕 영전하는 선배의 모습을 보며 후배 시의원이 과연 무엇을 배웠겠나. 결국 또다시 발생한 소속 시의원의 음주운전은 국민의힘의 무사안일한 잣대와 뻔뻔한 감싸기가 낳은 예견된 참사다."
더불어민주당 울산시당의 29일 논평이다. 국민의힘 소속 김아무개 울산시의원이 지난 23일 오후 9시 30분께 울산 동구의 한 도로에서 음주운전 단속에 적발된 사실이 알려지면서 민주당이 비판에 나섰다. 당시 김 의원의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 알려졌다(관련기사 : 국힘 울산시의원 음주운전 적발, 면허 취소 수준
).
민주당 울산시당은 이날 논평을 내고 "국민의힘 시의원 음주운전이 꼬리를 물고 있다"며 해당 시의원의 사퇴를 촉구했다.
민주당은 "지난 23일 오후, 국민의힘 소속 시의원이 경찰의 음주운전 단속에 적발되었고, 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준의 만취 상태였던 것으로 확인되었다"며 "시민의 안전을 책임지고 모범을 보여야 할 선출직 공직자가 벌인 충격적인 범죄 행위에 깊은 유감을 표한다"고 비판했다.
민주당은 국민의힘 소속 시의원의 음주운전 전력이 이번이 처음이 아니라고 주장했다. 이들은 "제8대 울산시의회 임기 시작 한 달 만에 음주운전으로 적발돼 면허가 취소됐고, 이후 2년 넘게 무면허 운전을 하다가 벌금 300만 원의 약식명령을 받은 사례가 있다"고 밝혔다.
그러면서 "당시 국민의힘이 다수였던 울산시의회가 해당 의원에게 '경고' 징계를 내렸고, 해당 의원이 이후 지방선거에서 공천을 받고 제9대 울산시의회 부의장으로 선출됐다"고 지적했다.
민주당은 그러면서 "음주운전은 단순한 실수가 아니라 타인의 생명을 위협하는 중대 범죄"라며 "국민의힘은 반복되는 소속 의원들의 중대 범죄 행위에 대해 변명 없이 울산시민 앞에 사죄해야 하며 해당 시의원은 책임지고 즉각 사퇴할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.