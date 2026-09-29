'국민체감홍보' 강조한 이 대통령, 국토장관에게 한 당부는?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 29일 "나라의 운명이 달려 있다"면서 국토교통부에 신속한 주택 공급을 강조했다. 또한 국민이 체감할 수 있는 국정 성과 홍보가 필요하다고 지적했다.강유정 청와대 수석대변인이 이날 서면브리핑을 통해 전한 비공개 국무회의 내용이다. 그에 따르면, 이 대통령은 홍지선 신임 국토교통부 장관에게 "국토부의 역할이 매우 중요하다"면서 신속한 공급 정책에 총력을 다해줄 것을 당부했다. 아울러 국토부를 포함한 관계부처 장관들이 빠른 공급을 위해 남 앞에 엎드릴 각오로 임해야 한다고 주문했다.이 대통령은 특히 "수도권 착공과 입주 물량이 최근 증가한 것에 따른 변화 추이를 국민께 전달해 달라"고 했다. 국정 운영에 따른 변화가 국민들에게 제대로 전달되지 않는다는 인식에 따른 주문으로 해석된다.이 대통령은 홍 장관에게 이를 당부하기 전에도 다른 국무위원들을 대상으로 '홍보'의 중요성을 강조했다.이 대통령은 "성과를 내는 것 이상으로 결과를 홍보하는 것이 중요하다"라며 "정부 시스템 변화를 통해 구조적인 결과가 있을 땐 국민이 체감할 수 있게 홍보해야 한다"고 했다. 구체적으론 "산재 사망자와 자살자, 산사태·풍수해·폭염·물놀이 등 안전사고와 재난·재해 사망자가 줄어들어 사람을 살린 정부의 성과를 효과적으로 알려야 한다"고 강조했다.이 대통령은 앞서 공개 국무회의 때도 농지 전수조사와 관련한 오해를 지적하면서 정책의 취지가 제대로 전달되지 않고 있다고 지적한 바 있다.이 대통령은 "우리가 농사를 짓겠다고 신고해놓고 토지를 사서 땅값이 오르기를 기다리며 방치하거나, 엉뚱한 용도로 쓰거나, 부동산 투기를 하는 사람을 잡자는 것이지, 나이 들어서 농사짓기 힘들어 옆집 사람에게 맡겨놓은 것을 단속하는 게 아니지 않나"라며 "이런 부분을 잘 설명해줘야 한다"고 했다.한편 이 대통령은 비공개 회의 때도 경찰 개혁의 중요성을 다시 한 번 강조했다.앞서 공개 회의 때 경찰관의 직무 관련 비위에 대한 징계 수위나 문책 정도를 과거보다 훨씬 강하게 해야 한다고 주문한 데 이어 회의 말미 재차 같은 내용을 짚은 것.강 대변인에 따르면 이 대통령은 "교육을 통한 전문적인 수사 역량 확보는 물론 경찰 전체의 신뢰 확보가 매우 중요하다"면서 "권한이 확장되는 만큼 확실한 징계도 필요하다"고 했다. 또한 "위상에 비례해 책임감도 높아진다"라며 "경찰 개혁에 정말 절실한 각오로 임해달라"고 당부했다.