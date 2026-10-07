환갑 생일을 보내고 돌아오는 길에 든 생각

'나도 이제 저승길 번호표를 받았구나.'

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큰사진보기 ▲환갑에 저승길 번호표를 받고, 나는 오히려 길을 걷기 시작했다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

지금은 예전만큼 환갑을 크게 챙기지 않지만, 2014년의 나는 환갑을 맞았다. 예순이라는 숫자가 유난히 크게 다가왔다. 59에서 60은 숫자 하나 차이인데, 당시 나에게는 마치 하늘과 땅만큼이나 멀게 느껴졌다.환갑 생일을 보내고 돌아오는 길에 이런 생각이 들었다.그렇다면 지금까지와 같은 마음으로 살아도 되는 걸까. 문득 일흔 살의 나, 여든 살의 나를 상상해봤다. 여럿이 모여 누군가의 이야기를 하거나, 화투를 치거나, 우두커니 혼자 TV를 보는 모습 말고는 잘 그려지지 않았다. 나는 그렇게 늙고 싶지 않았다. 몸이 늙어가는 것은 어쩔 수 없지만, 정신까지 함께 늙어가는 것을 방치하며 살고 싶지 않았다.그때 몇 해 전 제주 일주 도로를 걷고 와서 읽었던 일본 작가의 책 한 대목이 떠올랐다. 육체의 늙음은 막을 수 없지만 정신의 늙음은 늦출 수 있고, 오히려 다시 젊어질 수도 있다는 내용이었다. 특히 자신의 한계를 넘어 걷는 일이 정신을 젊게 하는 방법이라는 이야기가 마음에 남았다.'본격적인 도보여행을 해보는 것은 어떨까' 하는 생각을 하게 됐다. 처음으로 버킷리스트를 써봤다. 그중 네 번째가 '우리나라 지도를 걷는다'였다. 걸을 수 있는 길을 지도에 그려봤다. 자전거길과 국토종주길 등을 포함하니 3600km가 되었다. 220km만 걸어도 혼이 나갈 것 같았던 당시의 나에게는 일개 숫자일 뿐이었다.마침 내가 지내던 곳 가까이에 새재 자전거길이 지나고 있었다. 순전히 따뜻한 봄 햇살에 이끌려 5km, 10km 걷기 시작한 것이 본격적으로 걷는 삶으로 이어졌으니, 참 알 수 없는 것이 사람의 앞날이다. 내가 걸은 길은 인천 아라뱃길에서 한강·남한강·새재·낙동강 자전거길로 이어졌다. 전체 길이는 대략 600km였다.새재 자전거길에서 한 부자를 만났다. 그때만 해도 나는 아직 유유자적 걷던 때였다. 아들은 아빠에게 끌려 나온 듯했다. 중학교 3학년이나 고등학교 1학년쯤으로 보이는 학생이었다. 아들은 힘들다고, 싫다고 온몸으로 표현하고 있었다. 그런 아들을 아빠는 달래고 달래며 고개를 넘고 있었다.아들을 보니 피식 웃음이 났다. 말을 안 들어도 너무 안 들어 매도 참 많이 맞았던 내 어린 시절이 생각났다. 그 아들이 아빠 나이가 되어서야 그때 아빠의 마음을 알게 되겠지만, 그럼에도 나는 그 학생이 예뻐 보였다. 아빠에게는 아들과 함께 자전거를 탔다는 추억 한 자락이 남았을 것이 아닌가.걷는 곳이 집에서 점점 멀어지면서부터는 길거리에서 잠을 자야 했다. 나는 일주일에 하루 쉬는 날에 걷다. 내가 걷는 방식은 이렇다. 일요일에는 오후 1시까지 일을 하고, 그 뒤 대중교통을 이용해 걸어야 할 곳까지 간다. 이후 숙박업소에서 잠을 자고, 다음 날 이른 시간 해가 뜨기 전부터 걷는다.남아 있는 어둠과 밝아지는 해가 입 맞춤하는 그 시간이 나는 황홀할 만큼이나 좋다.걷는 시간은 보통 8시간 정도다. 나는 한 시간에 3km 정도 걷는다. 매우 느린 편이다. 보통 대부분의 사람은 4~5km 정도 걷는다. 처음 걷기 시작했을 때는 다른 사람들의 속도를 따라가려고 했지만 그건 내 속도가 아니었다. 느리지만 나는 내 속도로 걷는다.걷는 것은 오후 2시쯤 끝내야 했다. 그래야 돌아와 다음 날 일을 할 수 있었다. 하루에 걷는 거리는 보통 20~25km를 목표로 했다. 물론 더 걷는 날도 있고 덜 걷는 날도 있었지만, 덜 걷는 것은 시간과 돈이 아까워서 그런 날은 그리 많지 않았다.4km 정도를 걷고 나면 몸이 풀렸고, 15km를 걸을 때까지 컨디션이 가장 좋았다. 20km 가까이 되면 급격하게 피로가 몰려오면서 그때부터는 나 자신과의 싸움이 시작됐다. 자전거길은 자전거가 다니도록 만들어진 길이지, 사람이 걷기에는 적합하지 않은 길이었다. 힘들다고 중간에 돌아올 수도 없는 길이다 보니, 나 자신과의 싸움에서는 언제나 내가 이겼다.자전거길은 그늘이 귀했고, 잠잘 곳을 찾기도 어려웠다. 대중교통을 이용해야 하는 것도 불편했다. 잠잘 곳을 찾지 못해 40km가 넘는 길을 걸은 날도 있었다. 그날은 머리카락 한 올까지도 아프다고 비명을 질렀다.밤새 끙끙 앓았지만, 다음 날 이른 시간에 또 걸었다. 먼 곳이라 무리를 할 수밖에 없었다. 게다가 사람이 잘 다니지 않는 길이다 보니 참 무료했다. 졸면서 걸은 날도 많았다.먹을 것을 살 곳은 물론이고 물을 구할 곳도 드물었다. 물이 떨어져 부근 마을을 찾아가 한 할머니에게 물 좀 달라고 하니 나를 이상한 사람 보듯 하고는 물을 주지 않았다. 야속하다는 생각을 할 기운조차 없었다.그늘이 많지 않은 길이라 한여름에는 탈수로 쓰러질 뻔하기도 했다. 물은 떨어졌고, 손바닥만 한 그늘조차 없는 데다 바람 한 점 불지 않는 길이었다.기진맥진한 채 걷다 보니 마른 나뭇가지가 잔뜩 널려 있었다. 나뭇가지가 있다는 것은 나무가 있다는 뜻이니, 나는 나무 그늘을 서둘러 찾았다. 그런데 나무는 어디에도 보이지 않았다. 널려 있던 나뭇가지는 나뭇가지가 아니었다. 굵은 지렁이들이 뜨거운 햇살에 말라 죽은 것이었다.지렁이마저 나뭇가지처럼 말라버릴 만큼 더운 날이었다. 물이 있는 곳까지는 4km를 더 가야 했다. 가물거리는 의식을 붙잡으려고 애쓴 덕분에 다행히 편의점에 도착할 수 있었다. 그때 길에서 쓰러졌더라면 지금의 나는 없었을 것이다. 너무나 더운 복더위 날이라 간간이 지나던 라이더 한 사람조차 보이지 않았으니까.노숙을 한 날도 있다. 낙동강 하굿둑 길을 걸을 때였다. 늘어나는 경비를 아끼려고 야간 기차를 타고 왜관역에 도착하니 새벽 1시가 조금 넘은 시간이었다. 그 시간에 숙박업소에 들어가기에는 돈이 너무 아까웠다. 기차역에서 노숙을 하기로 했다.여름에는 새벽 4시부터 걸어도 되니 몇 시간만 지나면 됐다. 사람이 세 명만 모여 있어도 가슴이 떨려 내 이름조차 제대로 말하지 못하던 나는, 어느새 노숙을 하면서도 무섭지 않을 만큼 단단한 가슴을 가진 사람이 되어가고 있었다.당시 내가 지내던 곳은 충주였다. 충주에는 가로수로 사과나무를 심어놓은 곳이 있다. 가로수에 아주 작은 아기 사과가 달리기 시작할 무렵 시작한 걷기는 사과를 수확할 즈음인 추운 늦가을에 끝이 났다. 지리산 종주길에서 어느 아저씨가 내게 해준 '엄지 척'을 이제는 내가 나에게 해준다.