이 대통령 "정주여건, 메가프로젝트 성공의 핵심"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의를 주재하고 있다. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이를 위해서는 단순한 산업단지 건설이 아니라 첨단산업과 주거, 교육, 의료, 문화가 어우러진 새로운 지역발전 모델을 만들어내야 한다. 정주여건 미비로 가족동반 이주가 저조했던 혁신도시 사례를 교훈삼아 사업 시작 단계부터 산업단지와 정주여건 조성을 하나의 계획으로 묶어서 추진해야 되겠다. 특히 기업에서 근무할 사람뿐만 아니라 그 가족의 입장에서 필요한 것이 무엇인지 파악해서 지원방안을 강구해야 되겠다. 기업에서도 직원 수요 등을 반영해서 적극적으로 의견을 제시해주길 부탁드린다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에서 국민의례를 하고 있다. 오른쪽은 강훈식 대통령비서실장. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"메가프로젝트의 최종 성공 여부는 투자 규모가 아니라 결국 국민의 삶이 실제로 얼마나 나아졌는지로 결정될 거다. 청년들에게 새로운 기회를 만들어주고, 지역에는 다시 성장할 희망을 주고, 국민들에게는 대한민국 미래에 대한 자신감을 주는 프로젝트가 될 수 있도록 우리 모두가 힘과 지혜를 함께 모아야겠다."

메가프로젝트의 성공을 위해 "속도전을 넘어서는 전격전"을 주문했던 이재명 대통령이 이번에는 시야를 넓혀 "첨단산업과 주거, 교육, 의료, 문화가 어우러진 새로운 지역발전 모델을 만들어내야 한다"고 당부했다. 핵심은 정주여건 조성이다.이 대통령은 29일 청와대에서 주재한 메가프로젝트 민관합동 3차 점검회의에서 "지난 두 차례 회의에서 산업단지 조성 관련 이슈를 중점 점검했다면 오늘은 프로젝트 성공의 핵심이라고 할 수 있는 정주여건 조성방안을 논의한다"고 말했다. 그는 "메가프로젝트의 최종 목표는 청년들과 인재들이 일자리를 찾아서 지역으로 몰려들고, 모든 지역과 국민들이 성장의 혜택을 골고루 누리게 하는 것"이라고 했다.이 대통령은 "아울러 현재 그 지역에 거주하는 주민들에게 '첨단전략산업이 우리 지역에서 성장하면 내 삶이 바뀔 것'이란 믿음을 주는 것이 중요하다"고 강조했다. 그는 구체적으로 "지역의 청년과 학생들이 새롭게 만들어지는 양질의 일자리 혜택을 함께 누릴 수 있도록 충분한 교육과 훈련 기회 제공도 필요하다. 지역중소기업과 소상공인과의 상생방안도 확실하게 수립해야 되겠다"고 제시했다.'숲'을 조성하기 위한 '속도'를 높여야 한다는 주문도 잊지 않았다. 이 대통령은 "3대 메가프로젝트의 성공 여부에 따라서 우리 대한민국의 미래가 달라진다는 사명감을 가지고 차질 없이 이 계획이 진행될 수 있도록 최선을 다해야 되겠다"며 "투자나 혹여나 지연되지 않도록 전체 일정을 함께 관리하면서 각자의 책임을 명확하게 하고, 혹여라도 있을 지연 요인을 미리 찾아내 해결방안을 강구해야 된다"고 말했다.이 대통령은 또 '국민의 손에 잡히고, 피부에 와닿는 성과'를 끝까지 강조했다. 그는 "피지컬 AI와 AI 데이터센터도 기술 개발과 기반시설 구축에 속도를 내 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출해야 된다"며 "피지컬 AI는 공공부문 실증 활용을 대폭 확대해 시장 창출을 선도해야 하고, AI 데이터센터의 경우 지역인재 양성, 지역기업 참여 등 지역사회에 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 구체적인 실행방안을 마련해주길 바란다"고 했다.한편 이날 점검회의는 메가프로젝트를 총괄하는 '국가전략투자보좌관'이 신설된 이후 처음 열린 자리로, 진행도 이원주 국가전략투자보좌관이 맡았다. 이밖에 강훈식 비서실장, 하준경 경제성장수석, 이해민 AI미래기획수석과 한성숙 국무총리, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 이형일 재정경제부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관 등이 참석했다. 재계 대표로는 정승일 SK 미래성장담당 사장과 김용관 삼성전자 사장이 동참했다.