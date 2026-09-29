충북 신규 단체장 평균 재산 31억, 내 지역 단체장은 얼마?

큰사진보기 ▲신용한 충북지사. 사진=충북도청 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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6·3 지방선거에서 새롭게 선출된 충북지역 광역·기초자치단체장의 평균 재산이 31억 6000만 원에 이르는 것으로 나타났다.정부공직자윤리위원회가 29일 공개한 '6·3 지방선거 신규 선출직 공직자 재산공개' 자료에 따르면, 재산공개 대상인 충북도지사와 4개 기초단체장의 평균 재산은 31억 6172만 원으로 집계됐다.신용한 충북도지사는 32억 6949만 원의 재산을 신고했다. 신 지사는 토지가 6억 9482만 원, 건물이 14억 234만 원, 예금 4억 4551만 원, 증권 1억 173만 원을 신고했다. 채권은 29억 3900만 원, 채무는 23억 4542만 원인 것으로 나타났다.새롭게 기초단체장이 된 이장섭 청주시장·이동석 충주시장·이상천 제천시장·김명식 진천군수 등 4명의 평균 재산은 31억 3478만 원으로 집계됐다.김명식 진천군수가 57억 2333만 원으로 재산공개한 자치단체장 가운데 가장 많은 재산을 보유했고, 이동석 충주시장이 51억 8593만 원으로 뒤를 이었다. 이장섭 청주시장은 9억 5881만 원, 이상천 제천시장은 6억 7108만 원을 신고했다.김명식 진천군수는 토지 23필지(23억 3719만 원)과 건물 10개소(33억 6337만 원) 등 다량의 부동산을 소유했다. 이동석 충주시장은 배우자 명의의 압구정 현대아파트가 40억 원의 가치로 책정돼 재산의 상당 부분을 차지했다.반면 이장섭 청주시장은 청주시 서원구 미평동 다세대주택 5억 9000만 원과 배우자 명의 서울 오피스텔 1억 6200만 원, 예금 2억 4669만 원을 보유하고 있는 것으로 나타났다.이상천 제천시장의 재산은 6억 7108만 원으로 이번에 재산을 공개한 충북 신규 단체장 가운데 가장 적었다.한편 충북도의회 신규 선출직 의원 18명의 평균 재산은 11억 2219만 원으로 나타났다. 박상돈 도의원이 51억 720만 원으로 가장 많았으며, 최충진 도의원 21억 6172만 원, 이재화 도의원 19억 3598만 원, 김성규 도의원 14억 8942만 원 등의 순이었다.