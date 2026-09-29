'선거법 위반 혐의' 신용한 지사 압수수색…참여연대 "엄정 수사"

큰사진보기 ▲경찰이 공직선거법 위반 혐의로 신용한 충북도지사의 집무실을 전격 압수수색한 가운데 지역 시민단체가 엄정 수사를 촉구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

경찰이 공직선거법 위반 혐의로 신용한 충북도지사의 집무실을 전격 압수수색한 가운데 지역 시민단체는 엄정 수사를 촉구했다.28일 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 충북도청 도지사 집무실에 수사관들을 보내 신용한 지사의 휴대전화 등 관련 수사 자료를 확보했다.이번 압수수색은 지난 6·3 지방선거 과정에서 제기된 '불법 선거운동 의혹'과 관련된 것으로 전해졌다.신 지사는 민주당 후보 경선 당시 이른바 '대포폰'으로 불리는 차명 휴대전화를 이용해 지지 호소 문자 메시지를 대량 발송하고, 수행원의 급여를 선거캠프 관계자 소유의 외부 업체를 통해 대납하게 했다는 혐의 등으로 고발되어 수사를 받아왔다.압수수색 이튿날인 29일, 충북참여자치시민연대는 즉각 성명을 발표하고 수사기관의 엄정한 수사를 촉구했다. .참여연대는 성명에서 "도민의 선택을 받아 취임한 지 석 달도 되지 않은 도지사가 선거 과정의 의혹으로 수사를 받고, 급기야 도민을 대표하는 공적 공간인 집무실이 강제수사의 현장이 되었다"며 "이를 목도한 도민의 허탈감과 참담함은 이루 말할 수 없다"고 지적했다.이어 "전임 김영환 지사 시절에도 금품수수 의혹 등으로 집무실이 압수수색을 당한 바 있는데, 또다시 이런 상황이 되풀이됐다"라며 "공직부패 전력자를 대외협력보좌관으로 임명해 윤리적 논란이 커진 상황에서 이번 사태까지 겹쳐 도정에 대한 우려가 깊다"라고 덧붙였다.이들은 경찰을 향해 "한 점의 의혹도 남지 않도록 명명백백히 실체를 밝히라"고 요구했다.신용한 지사에게는 도민 앞의 소상한 설명과 책임 있는 사과를 촉구했다.한편 신용한 지사는 압수수색 직후 공식 입장문을 내고 관련 혐의를 강력하게 부인했다.신 지사는 "일체의 불법행위를 한 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실관계가 명백하게 밝혀질 것"이라고 밝혔다.