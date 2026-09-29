'친일파 미화' 논란에, 충북도 관계자 "잘 몰라서 그런 것"

충북도(도지사 신용한)가 1937년 조선총독부가 충북도청 건립 당시 건축비를 헌납한 친일파와 일본인들의 행적에 대해 '자발적 기부'라는 표현을 더 이상 사용하지 않겠다고 밝혔다.
충북도청 관계자는 28일 <충북인뉴스>가 보도한 "도지사 바뀌었는데도 계속되는 충북도의 '친일파 미화'" 기사와 관련해 "잘 모르고 그런 것"이라며 "앞으로 이런 표현을 사용하지 않겠다"고 밝혔다.
이 관계자는 친일파와 일본인들이 도청건축비로 헌납한 것을 두고 "도민들의 자발적인 기부"라고 표현한 것이 이들의 친일행적을 미화한다는 지적에 대해서도 "우려에 공감한다"고 전했다.
이에 앞서 지난 해 충북도청 본관에 설치한 '충청북도 그림책 정원 1937'을 두고 김영환 전 지사와 충북도는 "충북도청 본관은 1937년 도민들의 자발적인 기부로 건립했다"거나 "1937년 도민 기부 역사를 회복해 지역 역사성을 회복한 (공간)"이라고 대대적으로 홍보했다.
김영환 전 지사와 충북도가 "도민들의 자발적인 기부"라고 홍보했지만 실상은 달랐다.
일제강점기인 1937년 건립된 도청 부지는 조선총독부 중추원참의를 지낸 충북지역 거물 친일파 민영은(閔泳殷, 1870~1944)이 자신의 땅을 제공했다.
민영은은 이에 앞서 자신이 소유하고 있던 우암산 자락(현재 삼일공원 일대)을 청주신사 부지로 제공하기도 했다.
중추원 참의를 지내고 일본군 전투기 제조기금 1만원을 낸 민영은을 비롯해, 동일한 친일행위를 한 손재하(孫在厦, 1888~1952), 전투기기금과 조선임전보국단 발기인으로 참여한 이희준 ( 李熙俊. 1987~ ) 등이 거금을 냈다.
조선총독부 관보에 실린 친일파 조선인 9명이 낸 돈은 6만원에 달한다.
당시 청주상권을 장악하고 있던 일본인들도 거액을 헌납했다. 일본인 우에다 시게지로(上田滋次郞)는 신축비로 1만원을 냈다.
조선총독부가 작성한 '충북산업지'에 따르면 일본인 우에다 시게지로(1882~?는 러일전쟁 당시 일본군 제 9여단' 소속으로 참전해 일본정부로부터 '훈8등' 훈장을 일제 군인 출신이다.
1907년 조선으로 건너왔고, 1910년 충북 청주로 이전해 요리점 월중옥(越中屋)을 운영했다.
조선총독부 충청북도평의회원이였던 또 다른 일본인 田滋次郞(1882~?.)도 1만원을 냈다. 이 둘을 비롯해 조선총독부 관보에 신축비를 냈다고 공개한 일본인은 7명으로 당시 돈 3만5000원을 냈다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.