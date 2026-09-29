'친일파 미화' 논란에, 충북도 관계자 "잘 몰라서 그런 것"

큰사진보기 ▲충북도청 관계자는 28일 본보가 보도한 기사와 관련해 “잘 모르고 그런 것”이라며 “앞으로 이런 표현을 사용하지 않겠다”고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도(도지사 신용한)가 1937년 조선총독부가 충북도청 건립 당시 건축비를 헌납한 친일파와 일본인들의 행적에 대해 '자발적 기부'라는 표현을 더 이상 사용하지 않겠다고 밝혔다.충북도청 관계자는 28일 <충북인뉴스>가 보도한 "도지사 바뀌었는데도 계속되는 충북도의 '친일파 미화'" 기사와 관련해 "잘 모르고 그런 것"이라며 "앞으로 이런 표현을 사용하지 않겠다"고 밝혔다.이 관계자는 친일파와 일본인들이 도청건축비로 헌납한 것을 두고 "도민들의 자발적인 기부"라고 표현한 것이 이들의 친일행적을 미화한다는 지적에 대해서도 "우려에 공감한다"고 전했다.이에 앞서 지난 해 충북도청 본관에 설치한 '충청북도 그림책 정원 1937'을 두고 김영환 전 지사와 충북도는 "충북도청 본관은 1937년 도민들의 자발적인 기부로 건립했다"거나 "1937년 도민 기부 역사를 회복해 지역 역사성을 회복한 (공간)"이라고 대대적으로 홍보했다.김영환 전 지사와 충북도가 "도민들의 자발적인 기부"라고 홍보했지만 실상은 달랐다.일제강점기인 1937년 건립된 도청 부지는 조선총독부 중추원참의를 지낸 충북지역 거물 친일파 민영은(閔泳殷, 1870~1944)이 자신의 땅을 제공했다.민영은은 이에 앞서 자신이 소유하고 있던 우암산 자락(현재 삼일공원 일대)을 청주신사 부지로 제공하기도 했다.중추원 참의를 지내고 일본군 전투기 제조기금 1만원을 낸 민영은을 비롯해, 동일한 친일행위를 한 손재하(孫在厦, 1888~1952), 전투기기금과 조선임전보국단 발기인으로 참여한 이희준 ( 李熙俊. 1987~ ) 등이 거금을 냈다.조선총독부 관보에 실린 친일파 조선인 9명이 낸 돈은 6만원에 달한다.당시 청주상권을 장악하고 있던 일본인들도 거액을 헌납했다. 일본인 우에다 시게지로(上田滋次郞)는 신축비로 1만원을 냈다.조선총독부가 작성한 '충북산업지'에 따르면 일본인 우에다 시게지로(1882~?는 러일전쟁 당시 일본군 제 9여단' 소속으로 참전해 일본정부로부터 '훈8등' 훈장을 일제 군인 출신이다.1907년 조선으로 건너왔고, 1910년 충북 청주로 이전해 요리점 월중옥(越中屋)을 운영했다.조선총독부 충청북도평의회원이였던 또 다른 일본인 田滋次郞(1882~?.)도 1만원을 냈다. 이 둘을 비롯해 조선총독부 관보에 신축비를 냈다고 공개한 일본인은 7명으로 당시 돈 3만5000원을 냈다.