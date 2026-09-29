경기 군포, 당동·산본동·금정동 재개발 '속도전'

큰사진보기 ▲군포 10구역 철거 현장 ⓒ 군포시 관련사진보기

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경기도 군포시 당동·산본동·금정동 등 원도심 재개발이 속도를 내고 있다.29일 군포시에 따르면, 군포시 당동 781번지 일원 군포 10 재개발 구역 건축물 철거 공사가 지난 7월 13일 시작됐다. 올 연말까지 철거를 마무리하고 내년 1월 착공에 들어간다는 계획이다.군포 10구역에는 공동주택 1031세대와 오피스텔 396호가 들어서게 된다. 시공은 호반건설이 맡았다. 일반상업지역에 속해 있어 용적률 613.09%를 적용받아 지하 6층에서 지상 최고 49층에 이르는 초고층 주상 복합 단지로 거듭나게 된다. 이달 18일 사업 시행 계획 변경 인가를 마무리했고, 내년 상반기 입주자 모집 공고(일반분양)를 낼 계획이다. 오는 2031년 상반기 입주를 목표로 사업을 추진 중이다.군포 10구역 인근 금정역과 산본동 일대도 재개발사업의 '7부 능선'으로 불리는 사업시행계획인가를 마무리하는 추세다. 954세대 규모 산본 1동 2지구가 지난 6월 사업 시행 계획 인가를 획득한 데 이어, 1765세대 산본 1동 1지구 역시 지난 8월 7일 인가를 마쳤다. 두 곳 모두 내년 상반기와 하반기에 각각 이주 및 철거를 향한 막바지 절차에 돌입할 예정이다.또한 금정역 역세권(1293세대), 금정 3구역(700세대), 군포 1구역(932세대), 군포 3구역(557세대)은 올해 상반기 나란히 통합 심의를 마치고 사업 시행 계획 인가 접수를 앞두고 있다.대형 건설사들의 수주전도 치열하다. 금정 2구역(1092세대)은 올해 2월 현대 건설을 시공자로 맞이했으며, 금정 4구역(940세대)은 지난 6월 GS건설을 시공사로 선정했다. 금정 3구역(700세대)은 지난 7월 호반건설을 시공자로 선정했다.초기 단계 정비 구역 움직임도 활발하다. 2017세대 규모로 조성될 군포 2구역과 금정역세권 1구역(1150세대)은 지난해 2월 정비 구역으로 지정됐다. GTX 금정역 역세권 1구역(981세대)은 지난해 하반기 사업 시행자 지정을 마치고, 시공사 선정을 앞두고 있다.이 밖에도 (가칭) 군포4구역(1683세대) 과 느티울구역(1301세대)이 작년 상반기 공공 정비 사업 후보지로 선정돼 투자 심의를 거치고 있고, 산본 1동 3구역(605세대)과 금정역 남측 구역(880세대)도 올해 사업 시행자 지정을 마쳤다.