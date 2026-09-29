조정식 국회의장 "행정수도 완성과 국회 세종시대 함께 열어가겠다"

큰사진보기 ▲29일 조정식 국회의장이 세종을 방문해 국회세종의사당 건립 예정부지를 직접 시찰하고, 출범 한 달여를 맞은 제2기 국회세종의사당 건립위원회와 함께 성공적인 사업 추진을 위한 의지를 다졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 오전 세종시청 정문에는 세종시와 세종시의회, 행정수도특별법 제정 범국민대책위원회 관계자들이 환영 현수막과 피켓을 들고 조정식 의장과 건립위원들을 뜨겁게 맞이했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 세종시청 집현실에서 열린 ‘국민과 함께하는 국회 세종시대 준비를 위한 간담회'에서 조정식 국회의장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲간담회에 이어 국회 세종의사당 현장부지 시찰에 나선 조정식 국회의장과 제2기 국회세종의사당 건립위원회 모습 사진=김이연심 기자 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 세종의사당 현장부지에서 행복청 관계자가 브리핑을 하고 있다. 듣고 있는 국회 세종의사당 현장부지 시찰에 나선 조정식 국회의장과 제2기 국회세종의사당 건립위원회 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장을 떠나기 전 조정식 국회의장은 범국민대책위와 시민들을 향해 국회 세종시대를 제대로 완성하겠다고 거듭 약속했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조정식 국회의장의 세종시청 방문 기념사진. 왼쪽부터 김종민 국회의원, 조상호 세종시장, 조정식 국회의장, 황치환 범대위 공동상임대표, 강준현 국회의원, 안신일 세종시의장, 황승원 범대위 공동상임대표 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

29일 세종특별자치시에 행정수도 완성을 향한 기대감을 높이는 발걸음이 이어졌다. 조정식 국회의장이 세종을 방문해 국회세종의사당 건립 예정부지를 직접 시찰하고, 출범 한 달여를 맞은 제2기 국회세종의사당 건립위원회와 함께 성공적인 사업 추진을 위한 의지를 다졌다.이날 오전 세종시청 정문에는 조 의장과 건립위원들을 맞기 위한 환영 행렬이 이어졌다. 세종시와 세종시의회, 행정수도특별법 제정 범국민대책위원회(아래 범대위) 관계자들이 환영 현수막과 피켓을 들고 조 의장과 건립위원들을 맞이했다.조 의장은 이날 세종시청 집현실에서 열린 '국민과 함께하는 국회 세종시대 준비를 위한 간담회'에 들어가기에 앞서 방명록에 "행정수도 완성과 국회 세종시대를 함께 열어가겠습니다"라고 남겼다.이날 간담회에는 조정식 국회의장과 김성수 국회세종의사당 건립위원장을 비롯한 건립위원들, 강준현·김종민 국회의원, 강주엽 행정중심복합도시건설청장 등이 참석해 환담을 나눴다.조 의장은 간담회 인사말을 통해 "세종시는 지난 14년간 실질적인 행정수도로 면모를 갖춰 왔고, 내년 상반기 법무부와 성평등부가 이전하면 정부부처 대부분이 행정수도 세종으로 집결하게 된다"며 행정수도 건설이 거스를 수 없는 역사적 대의라는 점을 강조했다. 이어 "세종의사당은 헌법과 국민주권, 의회 민주주의 가치가 반영된 국민의 국회가 돼야 한다"며 "행정수도특별법 제정으로 국회세종시대를 열어갈 수 있도록 모두 힘을 모아달라"고 당부했다. 아울러 초대 세종시 국회의원이자 행정수도 건설에 헌신했던 고(故) 이해찬 총리의 뜻을 기렸다.지역구 의원들의 강력한 촉구와 제언도 이어졌다. 김종민 의원(세종갑)은 "이번 국회의사당 건립은 단순히 건물 하나 짓는 사업이 아니라 새로운 시대를 상징하는 역사적인 기념비가 될 것"이라며 "의장님과 대통령, 여야 지도부의 의지가 확고한 만큼 반드시 행정수도 특별법이 통과되어 수도권 일극 체제 극복을 향한 거대한 방아쇠가 울리게 되길 바란다"고 강조했다.강준현 의원(세종을)은 "건립위원회 1기가 마스터플랜을 다졌다면, 2기는 역사상 최대 규모의 국제설계공모 등 실질적인 성과를 내야 하는 시기"라며 "노무현 대통령의 국가 균형 성장 가치와 이재명 대통령의 지방 주도 성장 및 5극 3특 체제 가치를 잇는 마중물 역할을 할 수 있도록 특별법 통과에 힘을 모아달라"고 역설했다.김성수 제2기 건립위원장 역시 "오늘 현장에 오니 무거운 책임감을 더욱 실감한다"며 "각 기관과 지역의 다양한 관점을 조화롭게 반영해 구체적이고 완성도 높은 세종의사당의 모습을 만들어가겠다"고 포부를 밝혔다.조상호 세종시장은 환영사를 통해 "국회 세종의사당 건립은 정치와 행정 공간이 새롭게 재편되고 대한민국의 대전환을 알리는 출발점"이라며 국회 세종시대의 성공적인 안착을 위한 3대 과제로 ▲ 행정수도 특별법 제정(연내 통과) ▲ 문화·국제교류 등 도시 역량 강화 ▲ 세종시법 개정 등 재정 안정성 확보를 강력히 촉구했다.이어 강주엽 행복청장은 '국가상징구역 마스터플랜 주요내용' 발표를 통해 대통령 세종집무실과 국회세종의사당, 시민공간이 어우러지는 국가상징구역의 공간 배치와 조성 방향을 설명했으며, 이선주 국회세종의사당추진단장은 오는 2029년 착공과 2033년 준공을 목표로 추진 중인 건립 경과와 향후 계획을 공유했다.간담회를 마친 방문단은 국회세종의사당 예정부지로 이동해 현장을 시찰했다. 참석자들은 현장 브리핑을 청취한 뒤, 광장 및 보행 동선의 실효성 있는 보완 대책과 시민 친화적인 공간 조성을 주문하는 등 큰 관심을 보였다.현장을 떠나기 전 조정식 의장은 범국민대책위 관계자들을 향해 "오늘 대책위원장님을 비롯해 다들 나와 주셔서 수고 많으셨고 감사드린다"며 "2기 건립위원회가 세종시 현장을 가장 먼저 찾은 만큼, 국회 세종시대를 제대로 완성하고 활짝 열 수 있도록 최선을 다하겠다"고 거듭 약속했다. 이번 조정식 의장의 세종 방문과 제2기 건립위원회의 행보는 행정수도 완성의 실질적 추진력을 다지는 중요한 분수령이 될 것으로 기대된다.