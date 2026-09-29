전남광주시교육청-삼성전자, AI교육 역량 강화 업무협약

큰사진보기 ▲29일 전남광주통합특별시교육청 광주청사에서 김대중 교육감과 삼성전자 임성택 한국총괄이 AI교육 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청은 29일 광주청사 상황실에서 삼성전자와 인공지능(AI) 교육 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 인공지능 시대를 주도할 미래인재를 양성하고, 민관 협력을 바탕으로 전남광주통합특별시의 AI교육을 활성화하기 위해 추진됐다.이날 협약식은 김대중 교육감과 삼성전자 임성택 한국총괄 부사장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.양 기관은 이번 협약을 통해 ▲전남광주 학생 대상 'AI 클래스' 프로그램 지원 ▲전남광주의 교원 대상 AI교육 전문성 강화 연수 지원 등 교원과 학생의 AI역량 강화를 위한 상호 협력체계를 구축하기로 뜻을 모았다. AI클래스는 삼성전자가 직접 학교 현장으로 찾아가 AI의 기본 개념과 AI 활용 방법을 가르치는 교육 프로그램이다.삼성전자는 현재 전남광주 지역 초·중학교 총 105개교, 약 1만 5000명의 학생을 대상으로 AI 클래스를 통한 공교육 지원 프로그램을 운영하고 있다. 또한 AI교육 담당 교원 연수 프로그램도 운영 예정으로, 현장 중심의 AI교육 확산에 기여할 것으로 기대된다.전남광주특별시교육청은 이번 삼성전자와의 업무 협력을 기점으로 AI교육 분야의 선도적인 모델을 구축하고, 민관 협력을 통한 교육청의 중장기적 발전 방안을 지속해서 모색해 나갈 방침이다.