안민석, 국회서 '청소년 SNS 3대 개혁' 선언… "이제 법제화의 시간"

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 29일 국회에서 청소년의 안전하고 건강한 디지털 환경 조성을 위한 ‘청소년 SNS 3대 개혁’을 선언하고, 관련 제도 개선과 입법을 촉구했다. 이날 안 교육감과 함께 김남국.김재원 국회의원, 송수연 교사노조연맹 위원장, 경기도교육청 이건 폰프리추진단장, 최승일 전 화성고 교장, 정은자 학부모대표, 권영혜 학부모대표, 김영미 학부모대표, 김윤정 학부모대표가 ‘청소년 SNS 3대 개혁 선언문’을 낭독하고, 학교 현장의 실천부터 제도 개선까지 청소년의 건강한 디지털 환경 조성을 위해 함께 협력해 나가기로 뜻을 모았다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 29일 국회에서 청소년의 안전하고 건강한 디지털 환경 조성을 위한 ‘청소년 SNS 3대 개혁’을 선언하고, 관련 제도 개선과 입법을 촉구했다. 이날 안 교육감과 함께 김남국.김재원 국회의원, 송수연 교사노조연맹 위원장, 경기도교육청 이건 폰프리추진단장, 최승일 전 화성고 교장, 정은자 학부모대표, 권영혜 학부모대표, 김영미 학부모대표, 김윤정 학부모대표가 ‘청소년 SNS 3대 개혁 선언문’을 낭독하고, 학교 현장의 실천부터 제도 개선까지 청소년의 건강한 디지털 환경 조성을 위해 함께 협력해 나가기로 뜻을 모았다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 29일 국회에서 청소년의 안전하고 건강한 디지털 환경 조성을 위한 ‘청소년 SNS 3대 개혁’을 선언하고, 관련 제도 개선과 입법을 촉구했다. 이날 안 교육감과 함께 김남국 국회의원, 김재원 국회의원, 송수연 교사노조연맹 위원장, 경기도교육청 이건 폰프리추진단장, 최승일 전 화성고 교장, 정은자 학부모대표, 권영혜 학부모대표, 김영미 학부모대표, 김윤정 학부모대표가 ‘청소년 SNS 3대 개혁 선언문’을 낭독하고, 학교 현장의 실천부터 제도 개선까지 청소년의 건강한 디지털 환경 조성을 위해 함께 협력해 나가기로 뜻을 모았다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 청소년의 스마트폰·SNS 이용 문제를 학교의 생활지도 차원을 넘어 국가 차원의 제도 개혁 의제로 끌어올렸다. 경기도교육청에서 추진 중인 '폰프리' 정책에 이어 국회에서 직접 '청소년 SNS 3대 개혁'을 제안하고, 관련 법안의 발의와 통과를 촉구하면서다.안민석 교육감은 29일 국회에서 김남국·김재원 국회의원, 교사·학부모 대표 등과 함께 기자회견을 열고 ▲14세 미만 추천 알고리즘에 이용 한도를 두는 '알고리즘 멈춤' ▲낯선 외부인의 개별 메시지(DM)를 기본 차단하는 'SNS 안심 울타리' ▲플랫폼 기업의 연령 확인과 청소년 보호 책임을 강화하는 'SNS 업체 책무'를 제시했다.이번 선언은 단순히 학생들에게 스마트폰을 덜 사용하라고 요구하는 방식에서 벗어나, 청소년의 SNS 이용 환경 자체를 바꾸겠다는 접근이다.첫 번째 개혁안은 추천 알고리즘을 직접 겨냥한다. 14세 미만 아동에게 제공되는 추천 알고리즘에 일일 이용 한도를 두고 일정 시간 이상 이용하면 추천 기능을 일시 중지하는 '자율 휴식 모드'를 도입하자는 것이다.안민석 교육감은 선언문에서 숏폼과 무한 스크롤, 연쇄 추천 알고리즘이 청소년의 수면권과 학습권을 침해할 수 있다고 지적하며, 아이들이 디지털 이용의 주도권을 되찾을 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.두 번째는 SNS를 통한 외부인의 접근을 제한하는 방안이다. 청소년 계정의 경우 친구나 맞팔로우 등 수신을 허용한 이용자를 제외한 외부인의 DM을 기본적으로 차단하도록 하자는 내용이다. 선언문은 사이버 성범죄와 딥페이크, 금전 갈취, 마약·도박 등의 범죄가 낯선 사람의 비공개 메시지를 통해 시작될 수 있다는 점을 문제로 들었다.세 번째는 플랫폼 기업의 책임을 강화하는 것이다. 청소년 이용자의 연령 확인을 강화하고, 청소년 보호 의무를 다하지 않은 플랫폼 기업에 법적 책임과 과징금 등 실질적인 제재를 부과하는 제도 마련을 촉구했다.특히 안민석 교육감은 이를 청소년 개인이나 부모의 책임으로 돌리지 않았다. 그는 자신의 페이스북에서 "아이의 의지가 약해서? 아닙니다! 부모의 양육이 부족해서? 아닙니다!"라고 강조하면서, 끝없이 휴대폰을 사용하게 만드는 숏폼 알고리즘과 자극적인 콘텐츠를 지속적으로 공급하는 플랫폼의 설계에도 책임을 물어야 한다고 주장했다.이는 안민석 교육감이 추진해 온 '폰프리' 정책의 범위를 넓히는 움직임이기도 하다. 경기도교육청은 학생들이 학교에서 스마트폰을 내려놓는 규칙을 스스로 정하는 방식의 폰프리를 추진하고 있다. 하지만 안 교육감은 이날 페이스북에서 "아이들에게만 내려놓으라고 할 수는 없습니다"라며 "내려놓기 어렵게 만든 설계를 고치는 일은 어른들의 몫"이라고 밝혔다.학교 현장에서 학생들의 스마트폰 사용을 줄이는 것만으로는 한계가 있다는 판단 아래, 플랫폼의 작동 방식과 기업의 책임까지 정책 대상에 포함시키겠다는 것이다.안민석 교육감의 이번 행보에서 눈에 띄는 대목은 국회와의 연대다. 교사·학부모뿐 아니라 국회의원들과 함께 선언문을 발표하고 법제화를 공개적으로 요구했다. 교육청 차원의 캠페인이나 생활지도에 머물지 않고 입법을 통해 제도적 안전장치를 만들겠다는 정책 추진 방식이다.안 교육감은 "스마트폰과 SNS는 이미 아이들의 일상과 배움에 깊숙이 자리 잡은 만큼 무조건 금지하는 것이 답은 아니다"라며 "아이들이 스스로 이용을 조절하고 범죄 위험으로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 국회와 교육계가 함께 제도적 울타리를 만들어야 한다"고 말했다.이어 "이제 공론화를 넘어 법제화의 시간이 왔다"며 "국가 차원의 대책이 필요하다"고 강조했다.다만 제안된 정책들이 실제 법제화로 이어지기 위해서는 알고리즘 이용 한도를 어떤 방식으로 측정·적용할지, 청소년 연령을 어떻게 정확하게 확인할지, 플랫폼 기업의 책임 범위와 제재 기준을 어떻게 설정할지 등 구체적인 제도 설계가 뒤따라야 한다. 특히 글로벌 플랫폼을 대상으로 한 규제의 실효성을 확보하는 것도 과제다.안민석 교육감은 이날 기자회견을 계기로 이 문제를 일회성 선언에 그치지 않겠다는 뜻도 분명히 했다. 그는 "법안이 발의되어 통과될 때까지, 교육 현장의 목소리를 모아 끝까지 함께 뛰겠다"고 거듭 강조했다.경기도교육청의 폰프리가 학교 안에서의 스마트폰 사용 문화를 바꾸는 정책이라면, 이번 '청소년 SNS 3대 개혁'은 그 바깥의 플랫폼 환경까지 손보겠다는 구상이다. 학생에게 스마트폰을 내려놓으라고 요구하는 데서 한 걸음 더 나아가, 왜 내려놓기 어려운지를 플랫폼과 제도의 문제로 보고 국회 입법까지 연결하겠다는 것이 안민석 교육감의 이번 정책 행보의 핵심이다.