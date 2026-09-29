서산 도심 침수대책 383억... 빗물관 넓히고 물길 나눈다

큰사진보기 ▲서산배수분구(동 지역) 도시침수 대응사업 구간 위치도 ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산시는 29일 시청 브리핑룸에서 ‘서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업’ 추진 현황을 발표했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 도심 침수를 줄이기 위해 383억 4300만 원을 들여 빗물관을 넓히고 배수 경로를 나눈다. 침수예측 결과를 바탕으로 피해 우려가 큰 곳부터 정비하고, 현재 사업에 포함되지 않은 침수지역도 추가 정비를 추진한다.서산시는 29일 시청 브리핑룸에서 '서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업' 추진 현황을 발표했다. 우수관로 8.1㎞를 개량·신설하고 빗물받이 420곳을 정비하는 사업으로, 지난해 8월 본공사를 시작해 2028년 준공을 목표로 하고 있다. 사업비는 국비 228억 9300만 원, 도비 46억 3500만 원, 시비 108억 1500만 원이다.시는 전체 관로 현황을 바탕으로 침수예측 시뮬레이션을 진행해 우선 정비지역을 정했다고 설명했다. 좁은 관로를 넓히고 저지대로 몰리는 빗물을 분산하되, 배수 경로 변경이 하류에 미치는 영향도 설계에 반영했다는 것이다.본공사에 앞서 석림동 스마트701아파트 구간은 2024년, 중앙호수공원 사거리 구간은 2025년 먼저 정비했다. 시 담당자는 기자와의 통화에서 스마트701 구간에 시비를 우선 투입해 공사했으며, 지난해에는 침수 관련 민원이 없었다고 말했다.기자는 이날 브리핑에서 침수 원인을 관로 용량 부족과 유지관리 문제로 구분해 조사한 구간별 자료가 있는지 물었다. 시 환경녹지국장은 "관리 부족보다는 기존 관로가 작아 많은 비를 처리하지 못하는 문제"라고 답했다.시 담당자는 후속 통화에서 그처럼 구분한 자료는 없다고 밝혔다. 다만 용역사가 관로를 조사하고 있으며, 기존 관로의 상태 확인이 필요한 경우에는 CCTV 조사도 한다고 설명했다.종합사회복지관 인근은 당초 계획한 빗물펌프장 대신 물이 자연스럽게 흘러가도록 배수계획을 바꿨다. 서해로 평면교차로 사업과 연계해 기존 통로박스를 폐쇄하면서 자연배수가 가능해졌다는 설명이다.시는 이 변경으로 해당 구간 사업비가 78억 원에서 63억 원으로 15억 원 줄고, 펌프장 운영에 필요한 연간 약 7400만 원의 유지관리비도 들지 않게 된다고 밝혔다.시 담당자는 도심 지하 매설물로 공사가 까다롭고 민원도 이어지고 있지만, 침수 위험을 줄이기 위해 우선 정비와 사업구역 확대를 병행하고 있다고 말했다.시는 지난해 7월 집중호우 피해를 본 부춘동·예천동 일원 등을 추가 정비하기 위해 지난 7월 기후에너지환경부에 하수도정비중점관리지역 변경 지정을 신청했다. 지정 결과는 오는 11월쯤 나올 것으로 예상하고 있다. 추가 정비는 아직 지정 신청 단계로, 2028년 준공을 목표로 진행 중인 현재 공사와는 별도다.