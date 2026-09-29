광양·구례·곡성·하동, 섬진강권 통합관광벨트 구축 나선다

큰사진보기 ▲29일 전남광주콩합특별시 곡성군청에서 열린 ‘섬진강권 4개 시·군 시장·군수 간담회’ 모습. ⓒ 광양시 관련사진보기

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섬진강을 끼고 있는 전남광주통합특별시 광양시·구례군·곡성군과 경남 하동군이 통합관광벨트 조성과 체류형 관광콘텐츠 육성을 위해 손을 맞잡았다.4개 시·군은 섬진강을 하나의 관광권으로 묶어 관광객이 지역 간 경계를 넘어 머물며 여행할 수 있는 '섬진강 관광시대'를 본격화하기로 했다.광양시는 29일 곡성군청에서 열린 '섬진강권 4개 시·군 시장·군수 간담회'에서 섬진강권 통합관광벨트 조성사업 추진 현황을 공유하고 남부권 광역관광 진흥사업의 성공적인 추진을 위한 협력 방안을 논의했다고 이날 밝혔다.이날 간담회에는 박성현 광양시장을 비롯한 4개 시·군 단체장과 전남관광재단 관계자, 실무 공무원 등 30여 명이 참석했다.민선 9기 출범 이후 4개 시·군 단체장이 처음 한자리에 모인 이날 간담회에서는 섬진강권 공동 관광정책 추진 방향을 공유하고 생활·문화·관광권을 공유하는 지자체 간 협력체계를 더욱 공고히 하기로 뜻을 모았다.참석자들은 섬진강권 통합관광벨트 조성사업의 추진 경과를 점검하고 섬진강을 중심으로 한 광역 관광자원 연계와 공동 마케팅, 체류형 관광상품 개발 방안 등을 논의했다.이어 전남관광재단으로부터 남부권 광역관광 진흥사업 추진 현황과 2033년까지 추진되는 '섬진강 스테이' 특화사업을 비롯한 주요 광역관광 프로젝트와 향후 계획을 설명받고 세부 협력 방안을 논의했다.4개 시·군은 섬진강을 중심으로 한 생태·문화·관광자원을 하나의 브랜드로 연결해 권역 전체가 하나의 여행지로 인식될 수 있는 관광환경을 조성하기로 했다.특히 관광객이 광양·구례·곡성·하동을 자연스럽게 오가며 머무를 수 있도록 연계 관광상품을 확대하고 대한민국을 대표하는 광역관광권 구축에 공동으로 나설 계획이다.박성현 광양시장은 "섬진강은 행정구역을 넘어 광양과 구례, 곡성, 하동을 하나로 연결하는 소중한 자산"이라며 "각 지역이 가진 매력을 연결해 섬진강권 전체의 관광 경쟁력을 높이고 더 많은 관광객이 머물고 다시 찾는 대한민국 대표 광역관광권으로 성장할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.섬진강권 4개 시·군은 2023년 '섬진강 관광시대'를 선포한 이후 통합관광벨트 조성사업을 공동 추진해 왔다.