대전 대덕구의회 국민의힘 "원구성 위한 끝장 간담회 열자"

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 대전 대덕구의회 의원들이 19일 대덕구의회 본회의장 앞에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 대덕구의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 대덕구의회. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

추석 전까지 원구성을 마무리하겠다는 약속을 지키지 못한 대전 대덕구의회 국민의힘 의원들이 구민들에게 사과하고, 시민사회와 여야 의원 8명이 모두 참여하는 '끝장 간담회'를 제안했다. 시민사회가 마련한 중재안을 토대로 합의에 이를 때까지 논의해 오는 10월 10일까지 원구성을 마무리하자는 것이다.대덕구의회 국민의힘 의원들은 29일 공동 입장문을 내고 "어떤 이유와 설명에 앞서 국민의힘 의원들부터 책임을 무겁게 받아들이겠다"며 "오랜 원구성 파행으로 구민 여러분께 실망과 걱정을 끼쳐드린 데 대해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다.더불어민주당과 국민의힘이 각각 4석을 차지한 제10대 대덕구의회는 지난 7월 출범 이후 석 달 가까이 의장단과 상임위원회 구성을 마무리하지 못하고 있다. 시민사회의 중재안 제시와 국민의힘의 수용 의사 표명에도 원구성은 추석을 넘겨 계속 지연되고 있다.앞서 국민의힘 의원들은 지난 17일 시민사회 공동 중재안의 원칙과 취지를 받아들이겠다며 추석 전 원구성을 약속했다. 그러나 약속한 시한을 넘기면서 이날 다시 입장문을 내고 협의 방식과 새로운 목표 시점을 제시한 것이다.이들은 지난 21일 구의회 앞에 놓인 근조화환도 언급하며 "구민 여러분의 질책을 엄중하게 받아들인다"고 밝혔다.국민의힘 의원들은 우선 상대 정당이 추천하는 의장단과 상임위원장 후보를 서로 존중하자고 제안했다. 이들은 "우리 국민의힘은 민주당의 의장단·상임위원장 후보 선택에 관여하지 않겠다"며 "마찬가지로 민주당도 국민의힘의 선택과 역할을 존중해 주시기를 바란다"고 요구했다.이어 "원구성을 이루지 못한 책임도, 의회를 정상화해야 할 책임도 8명 모두에게 있다"며 "이제 누구의 책임이 더 큰지를 따지는 공방에서 벗어나야 한다"고 강조했다.국민의힘이 제안한 간담회는 9월 말이나 10월 초 시민사회 주관으로 열고, 양당 의원 8명 전원이 참여하는 방식이다. 시민사회 중재안의 원칙과 시행 절차를 함께 논의한 뒤 합의 내용을 구민에게 공개하고, 이를 바탕으로 법령과 회의규칙에 따른 선출 절차를 진행하자는 구상이다.이들은 "한 번 만나 서로의 입장만 확인하고 끝내지 말자. 합의에 이를 때까지 논의하는 끝장 간담회가 되어야 한다"며 "공동합의에 따라 관련 법령과 회의규칙이 정한 절차를 밟아 10월 10일 내에는 원구성을 마무리하자"고 제안했다.또한 "국민의힘은 새로운 조건을 더하지 않고 열린 자세로 협의에 임하겠다"며 "더 이상 말이 아닌 원구성이라는 결과로 구민 여러분께 답하겠다"고 밝혔다.이번 제안의 토대가 된 시민사회 중재안은 대전시민사회연구소와 대전시민의회포럼, 대전참여자치시민연대가 지난 16일 공동으로 발표했다. 양당이 같은 의석을 가진 만큼 의장과 위원장 등의 역할을 나눠 맡고, 예측 가능한 절차에 따라 의회를 운영하자는 내용이다.구체적으로 전반기 의장은 구청장을 배출한 정당과 다른 정당이 맡고, 후반기에는 다른 정당 또는 무소속 의원이 맡도록 제안했다. 전반기 상임위원장 3석 가운데 2석은 의장을 맡지 않는 정당에, 예산결산특별위원장은 구청장과 다른 정당에 배분하고, 후반기에는 분점 취지에 따라 역할을 교대하는 방식이다.사전 합의가 이루어지지 않을 경우에는 양당이 각각 한 명씩 후보를 추천한 뒤 추첨으로 단독후보를 정하고, 법령과 조례에 따른 선출 절차를 밟는 대안도 제시했다. 추첨으로 곧바로 의장을 확정하는 것이 아니라 양당이 동의할 후보를 정한 뒤 정식 선거를 진행하자는 취지다.국민의힘 의원들은 이날도 "중재안의 원칙과 취지를 존중한다는 기존 입장에 변함이 없다"며 "이제 중재안을 실질적인 합의로 이어가야 한다"고 강조했다.추석 전 정상화 약속이 무산된 가운데, 이번 간담회 제안이 양당 의원 전원의 협의와 실제 원구성으로 이어질지 주목된다.