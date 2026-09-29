울산시민연대 "울산시 축제·행사 정비 방안 환영"

울산시가 '시비 1억 이상 투입되는 축제-행사 84개'에 대해 시민배심원단의 평가를 진행해 20개 사업에 대한 폐지의견을 도출한 데 대해 울산시민연대가 "울산의 축제·행사 난립 문제를 바로잡기 위한 의미 있는 첫걸음이 시작됐다"며 환영의 입장을 밝혔다(관련기사 : 울산 시민배심원단, 1억 이상 20개 사업 '폐지' 의견
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울산시민연대는 29일, 전날 울산시 발표에 대한 입장을 통해 "이번 폐지방안을 환영한다"며 "무엇보다 시민이 직접 축제와 행사에 투입되는 예산을 살펴보고 그 필요성을 판단하는 절차를 마련했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다. 그러면서 "어렵게 만들어진 시민의 뜻이 제대로 반영되기를 기대한다"고 밝혔다.
울산시민연대가 예산 투입 축제, 행사 폐지를 환영하는 이유
울산시민연대는 "울산의 축제, 행사의 난립 및 중복 문제는 한 두 해된 문제가 아니었다"며 "울산시민연대는 예산 평가를 통해 축제·행사의 난립과 중복, 예산 검증 부재를 지속적으로 지적했다"고 상기했다.
이어 "여러 곳에서 초청 가수 위주의 변별력 부재, 특정 시기 집중 등의 문제가 제기되었지만 제대로 해소되지 못했다"며 "이러한 문제를 해결하기 위해 축제평가위원회와 같은 제도적 방편도 도입되었지만 실질적 효과를 거두지 못했다"고 덧붙였다.
울산시민연대는 "실제 민선 7기 당시 무분별한 축제, 행사 조정이 시도되었지만 반발에 부딪혀 성과를 내지 못했다"며 "과도한 축제, 행사의 남발로 행정자치부로부터 패널티를 받아 예산 감액마저 받기도 했다. 특히 전임 시정 때는 공업축제를 위시한 축제, 행사의 대폭 증가 및 증액으로 변별력 부재, 지역성 부재, 참여 부재 등 울산 축제·행사의 고질적 문제를 오히려 더 증가시켰다"고 지적했다
특히 울산시민연대는 "언론사가 주관하는 축제·행사 예산이 큰 폭으로 증가하면서 언론과 행정의 적절한 긴장관계가 훼손될 수 있다는 우려도 지속적으로 제기돼 왔다"며 "울산시의 이번 축제행사 검증 과정은 절차적 정합성 측면에서 시민 참여와 숙의를 강화해 시민의 뜻을 제대로 반영했다고 볼 수 있다"고 평했다. 그러면서 "이번 평가가 일회성으로 끝나지 않고, 시민배심원단이 폐지 의견을 낸 20개 사업에 대해서는 2027년도 예산편성 과정에 실질적으로 반영되어야 한다"고 요구했다.
이는 앞서 울산시가 평가 발표에서 "이번에 발표하는 20개 사업은 시민배심원단에서 폐지 의견을 제시한 사업으로, 사업 폐지가 최종 확정된 것은 아니다"라며 "울산시는 시민배심원단의 의견을 사업 부서에 전달하고, 해당 사업의 효과성과 예산 투입의 적정성, 향후 운영 필요성 등을 면밀히 검토한 뒤 2027년도 예산 편성 작업을 진행해 나가겠다"라고 밝힌 것을 감안한 것이다.
울산시민연대는 "남발되어 온 축제, 행사를 정비하기로 한 만큼 울산의 역사와 문화, 산업과 지역성을 제대로 담아내고 시민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 축제에 힘을 집중해야 한다"며 "사업의 필요성·지역성·시민참여·효과성을 지속적으로 평가할 수 있는 체계도 함께 마련해야 한다"고 제언했다.