카이사르부터 사라예보까지... '암살'에 대한 고찰

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲영화 <암살자들>이 주목받으면서 '암살'이라는 행위에 대한 관심도 높아지고 있다. ⓒ 쇼박스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근에 영화 〈암살자(들)〉이 주목받으면서 '암살'이라는 행위 자체를 눈여겨 보게 된다. 암살은 일반적인 살인과 달리 특정한 목적을 갖고 주요 인물을 계획적으로 제거하는 행위를 뜻한다. 실제 역사에서 암살은 단순한 개인적 살인이 아니라 정치·종교·사회적 갈등이 극단으로 치달은 결과인 경우가 많았다.왕이나 대통령처럼 권력이 한 사람에게 집중된 사회에서는 지도자 한 명의 죽음이 정권 교체나 정치적 혼란으로 이어질 수 있었다. 때문에 암살은 고대부터 현대까지 권력 투쟁의 수단으로 반복됐다.암살의 역사를 이야기할 때, 빠지지 않는 인물이 로마의 정치가 율리우스 카이사르다. 기원전 44년 카이사르는 로마 원로원에서 브루투스와 카시우스 등이 가담한 음모에 의해 암살됐다. 암살에 참여한 세력은 카이사르에게 권력이 지나치게 집중돼 로마 공화정이 무너질 것을 우려했다.그러나 카이사르를 제거했다고 해서 문제가 해결되지는 않았다. 오히려 로마는 다시 내전에 빠졌고, 아우구스투스가 권력을 장악하면서 공화정은 막을 내리고 로마 제정이 시작됐다. 카이사르의 사례는 암살의 역사에서 반복되는 역설을 보여준다. 권력자를 제거하는 것과 권력구조를 바꾸는 것은 전혀 다른 문제라는 점이다.중세에도 왕위 계승과 종교적 갈등, 지역 권력자 간의 경쟁 속에서 암살이 발생했다. 이 과정에서 오늘날 '암살자'라는 단어와 연결되는 '아사신(Assassins)'이라는 명칭도 등장했다.중동 지역에서 활동했던 니자리 이스마일파는 적대적인 정치·군사 지도자들을 정밀하게 공격하는 것으로 유명했다. 특정 인물을 제거해 자신들의 정치적·종교적 영향력을 확대하려 한 것이다. 다만 오늘날 영화나 대중문화에서 묘사되는 '비밀 암살단'의 이미지는 후대의 전설과 과장이 상당 부분 섞여 있다. 역사적 실체와 대중문화 속 이미지 사이에는 차이가 존재한다.19세기 유럽에서는 군주제와 제국주의에 반대하는 혁명 운동이 확산되면서 암살이 정치적 저항의 수단으로 등장했다. 대표적인 사례가 1881년 러시아 황제 알렉산드르 2세 암살이다. 혁명 조직의 공격으로 황제가 목숨을 잃었지만, 러시아 제국의 정치체제가 곧바로 무너진 것은 아니었다. 오히려 정부의 탄압이 강화되면서 혁명 세력과 국가권력의 충돌은 더욱 거세졌다. 이 역시 암살의 한계를 보여주는 사례다. 암살은 강력한 정치적 메시지를 전달할 수 있지만, 그 결과가 암살자들이 의도한 방향으로 움직인다는 보장은 없다.암살이 세계사의 흐름을 바꾼 가장 대표적인 사례로는 1914년 '사라예보 사건'이 꼽힌다. 오스트리아-헝가리 제국의 황태자 프란츠 페르디난트가 세르비아계 민족주의자 가브릴로 프린치프에게 암살되면서 유럽의 긴장이 폭발했다.당시 유럽에서는 군사 동맹과 제국주의 경쟁, 민족주의, 군비 경쟁 등이 혼재해 있었다. 황태자 암살은 이러한 구조적 갈등에 불을 붙인 직접적인 계기가 됐다. 오스트리아-헝가리와 세르비아의 충돌은 주변 강대국들의 개입으로 확대됐고, 결국 '제1차 세계대전'으로 이어졌다.현대에 들어서도 정치적 암살은 사라지지 않았다. 대표적으로 존 F. 케네디 미국 대통령은 1963년 텍사스주 댈러스에서 피살됐다. 인도의 마하트마 간디는 1948년 암살됐다. 한국 현대사에서도 정치적 암살과 피격은 역사의 중요한 장면으로 남아 있다. 1974년 육영수 여사 피격 사건과 1979년 박정희 대통령 피살 사건은 당시 한국 사회에 큰 충격을 줬으며, 이후 정치 상황에도 커다란 영향을 미쳤다.암살이 역사에서 반복된 가장 큰 이유는, 권력이 특정 개인에게 집중돼 있을수록 그 개인의 제거가 정치적 변화를 일으킬 수 있다는 믿음 때문이다. 왕조 시대에는 왕을 제거하면 왕위 계승 자체가 바뀔 수 있었다. 권위주의 체제에서는 최고 권력자를 제거하면 정권 전체가 흔들릴 수 있다는 기대가 있었다. 혁명 세력에게는 적대적인 지도자의 제거가 체제 변혁의 출발점이 될 수 있다는 생각도 존재했다.하지만 역사적 사례를 보면 암살이 정치적 목표를 달성하는 경우는 많지 않았다. 오히려 새로운 권력 투쟁과 내전, 정치적 탄압을 불러오는 경우가 적지 않았다. 카이사르가 죽은 뒤 로마는 더욱 큰 내전에 빠졌고, 러시아에서는 알렉산드르 2세 암살 이후 혁명 세력에 대한 탄압이 강화됐다. 사라예보의 총성 역시 유럽에 이미 존재하던 갈등을 폭발시키는 계기가 됐다.결국 암살의 역사는 단순히 '누가 누구를 죽였는가'에 관한 이야기가 아니다. 그 이면에는 권력의 집중, 정치적 대립, 사회적 불만, 혁명과 민족주의 등 한 시대의 복합적인 갈등이 자리 잡고 있다. 영화 <암살자(들)>도 '한 사람을 제거하면 정말 역사를 바꿀 수 있는가'라는 질문에서 출발했지만, 역사는 오히려 반대의 사실을 보여주는 셈이다. 사람을 제거하는 것은 가능하지만, 그 사람을 만들어낸 시대의 갈등까지 총 한 발로 없애는 것은 불가능한 일이다.암살의 역사는 오늘날에도 중요한 시사점을 던진다. 암살이라는 극단적 폭력을 통해 정치적 갈등을 해결할 순 없다. 대신에 법과 제도, 선거와 의회, 상호 간 대화라는 민주주의 원칙으로 해결해야 한다. 이것만이 국가와 사회가 보다 성숙하고 건전한 방향으로 나아가는 지름길이다.