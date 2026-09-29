'적극행정 우수사례' 낚시어선 전자신고 이용률은 1.6%

큰사진보기 ▲낚시어선(자료사진) ⓒ 심명남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 문금주(전남광주 고흥·보성·장흥·강진) 의원 ⓒ 문금주 의원실 관련사진보기

해양경찰청이 적극행정 우수사례로 홍보한 '낚시어선 승선 신고 고도화 사업'이 현장에서는 제대로 정착하지 못하고 있다는 지적이 제기됐다.29일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 문금주(전남광주 고흥·보성·장흥·강진) 의원이 해양경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2026년 8월 기준 낚시어선 승선자 명부 제출 방식 가운데 전자신고는 3471건으로 전체의 1.6%에 그쳤다.반면 종이 명부를 촬영해 해경에 문자로 보내는 '사진·문자 제출' 방식은 18만 7931건으로 87.1%를 차지했다. 사진·문자 제출 비중은 2024년 83.7%에서 지난해 86.6%, 올 8월 기준 87.1%로 되레 높아졌다. 같은 기간 전자신고 비중은 각각 1.7%, 1.4%, 1.6%로 1%대에 머물렀다.해경은 서류 보존 한계, 필체 식별 곤란, 개인정보 유출 우려 등을 개선하겠다며 윤석열 정부 시절인 2024년 7월 QR코드나 URL을 활용한 승선자명부 전자신고제를 도입했다. 같은 해 10월 정부는 전자신고제 도입을 적극행정 우수사례로 선정해 홍보했다.하지만 현장에서는 여전히 승선자 이름·연락처 등 개인정보가 담긴 종이 명부를 작성·촬영한 뒤 해경에 휴대전화로 전송하는 방식이 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 이 경우 개인정보 유출 우려가 있지만, 해경은 해당 방식의 개인정보 보호 적정성을 검토한 내역조차 없는 것으로 파악됐다고 문 의원은 지적했다.문 의원은 "2024년 승선 신고 고도화를 적극행정 우수사례로 홍보했지만, 현장은 여전히 종이명부 작성과 사진 전송에 의존하고 있다"며 "전자신고가 저조한 원인을 분석해 개선하고, 승선자명부 작성·전송·보관·삭제 과정에 대한 개인정보 보호 대책도 마련해야 한다"고 말했다.