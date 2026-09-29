농협 금융사고 5년간 2368억... 87.6% 회수못해

큰사진보기 ▲농협중앙회 본관 전경 ⓒ 농협중앙회 관련사진보기

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농협은행과 지역 농·축협에서 해마다 사기대출, 횡령 등 대규모 금융사고가 반복되면서 내부통제 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 지적이 나왔다. 최근 5년여 동안 농협에서 발생한 금융사고 피해액만 2368억 원을 넘어섰고, 농·축협의 경우 피해액의 87.6%를 회수하지 못한 것으로 나타났다.29일 국회 농림축산식품해양수산위원회 김선교 국민의힘 의원이 농업협동조합중앙회로부터 제출받은 '최근 5년여간(2021~2026년 8월) 농협은행 및 농·축협 금융사고 현황' 자료에 따르면, 이 기간 금융사고는 모두 328건 발생했으며 사고금액은 2368억8106만 원에 달했다.특히 농·축협의 금융사고가 심각했다. 2021년부터 올해 8월까지 모두 280건, 1547억712만 원 규모의 사고가 발생했다. 이 가운데 회수되지 않은 금액은 1355억661만 원으로, 전체 사고금액의 87.6%에 달했다.올해 들어서는 사고 발생 속도가 더욱 빨라졌다. 농·축협에서는 올해 8월까지 불과 8개월 동안 56건(사고금액 680억 원)의 금융사고가 발생했다. 이는 지난해 한 해 동안 발생한 사고 42건을 이미 넘어선 수치다.지역별로는 경기도에서 발생한 사고 규모가 가장 컸다. 경기 지역에서는 63건의 사고로 620억5951만 원의 피해가 발생했다. 이어 경북 231억1373만 원(30건), 충남 172억3969만 원(18건), 경남 149억7427만 원(44건) 순이었다.사고 유형별로 보면 농·축협에서는 '업무상 배임' 피해가 가장 컸다. 13건에서 609억3092만 원의 사고가 발생했다. 이어 사기 43건(577억4679만 원), 횡령 88건(194억7236만 원), 사적금전대차 57건(110억6000만 원) 순이었다.농협은행에서도 대규모 금융사고가 이어졌다. 같은 기간 모두 48건, 821억7394만 원 규모의 사고가 발생했다. 특히 전체 사고금액의 91.3%인 750억2323만 원이 2024년 이후 집중됐다. 연도별로는 2024년 19건, 453억2309만 원의 사고가 발생했고, 2025년에는 13건, 286억7050만 원으로 집계됐다. 올해도 8월까지 5건, 10억2963만 원의 사고가 발생했다.농협은행의 지역별 사고금액은 서울이 280억3812만 원(11건)으로 가장 많았고, 경기 270억8644만 원(8건), 충북 109억4978만 원(2건) 등이 뒤를 이었다.사고 유형별로는 농협은행의 경우 '사기'가 가장 큰 피해를 냈다. 12건에서 449억1663만 원의 피해가 발생했다. 업무상 배임은 216억7253만 원(6건), 횡령은 155억8477만 원(16건)으로 집계됐다.실제 농협은행에서는 지난해 4월 250억 원이 넘는 대출사기가 발생하는 등 거액의 금융사고가 끊이지 않고 있다. 농·축협에서도 횡령과 사기, 배임 등이 반복되면서 금융사고를 막기 위한 내부통제 강화가 시급하다는 지적이 나온다.김선교 의원은 "농협은 매번 사고가 터질 때마다 면피용 땜질식 대응에서 벗어나 금융사고를 사전에 원천 차단할 수 있는 근본적인 대책을 세워야 할 것"이라고 지적했다.