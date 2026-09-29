비바람 속 '부캉이' 귀환 작전, 시민들도 배웅 나섰다

큰사진보기 ▲29일 오전 북항 친수공원 수로 주변에 모여든 시민들 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲해경선박과 고무보트가 물대포를 쏘며 부캉이를 외해로 내보내고 있다 ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲북항 친수공원에 마련된 '부캉이 무사 귀환'을 바라는 시민들의 쪽지 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 오전 해경 선박이 나타나기 전 시민들 앞에서 유영하고 있는 부캉이 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

29일 오전, 부산 동구 북항 친수공원 일대는 이른 아침부터 모여든 시민들로 발 디딜 틈 없이 빽빽했습니다.지난 18일 인공수로 안으로 길을 잃고 들어와 12일 동안 머물렀던 3미터급 상어 '부캉이'를 넓은 바다로 돌려보내기 위한 민관 합동 유도 작전이 펼쳐졌기 때문입니다. 갑작스레 굵은 가을비가 쏟아져 옷깃을 적시고 신발이 젖어 들었지만, 시민들은 우산을 받쳐 든 채 끝까지 자리를 지키며 '부캉이'를 따뜻하게 배웅했습니다.이날 오전 10시경 부캉이를 내보내기 위한 사전 예행연습이 부산북항마리나에서 진행됐습니다. 부산시와 국립수산과학원, 부산해경, 부산시설공단, 부산항만공사 등 관계 기관이 모여 워터펌프 작동 여부와 선박 간격 등을 꼼꼼하게 조율했습니다.오전 11시 15분경, 해경 구조정 4척과 작업용 고무보트 등이 수로 안쪽으로 투입됐습니다. 상어를 그물로 무리하게 포획해 상처를 입히는 대신, 뒤편 수면에 워터펌프로 굵은 물줄기를 쏘아 소음과 포말을 일으켜 스스로 수로 출구를 향해 헤엄치도록 돕는 방식이었습니다.이 방식은 지난 2004년 9월 미국 매사추세츠주 나우숀섬의 얕은 만에 고립됐던 4.3미터급 백상아리 '그레텔'을 구조한 해외 선례를 참고한 것입니다. 당시 연구진과 어민들은 퇴로를 그물로 막고 고압 물줄기로 유도해 체류 약 2주 만에 그레텔을 외해로 무사히 돌려보낸 바 있습니다.하지만 부캉이는 사람의 계산대로만 움직여 주지는 않았습니다. 해경 선박이 물줄기를 뿜으며 앞으로 나아가면, 부캉이는 어느새 배들의 뒤편이나 반대편 펜스 근처에서 불쑥 등 지느러미를 드러냈습니다.수로 반대편에서 물보라가 일어날 때마다 난간을 지키던 시민들의 입에서는 탄성과 웃음이 동시에 터져 나왔습니다. 현장에 있던 시민들은 해경 선박을 향해 일제히 팔을 뻗어 "저기 있다", "이쪽이다"라며 손짓으로 상어의 위치를 적극적으로 알려주기도 했습니다.시민들은 연신 손을 흔들며 "부캉아, 잘 가라"고 외치면서도, 행여나 다시 좁은 수로에 갇힐까 염려하며 "이쪽으로 다시 오면 안 돼!"라고 안타까운 목소리를 보탰습니다. 이날 오후까지 부캉이가 외해로 완전히 빠져나갔는지는 최종 확인되지 않았으나, 현장은 상어와 구조정, 그리고 시민들이 참여한 한 편의 거대한 '숨바꼭질' 같았습니다.구조 작업이 펼쳐지기 전부터 부산시가 현장에 설치한 "부캉이의 무사귀환을 응원해 주세요." 게시판은 이미 빈틈을 찾기 힘들 정도로 수많은 포스트잇 메모로 가득 찼습니다. 열흘 남짓한 기간 동안 56만 명이 넘는 인파가 다녀갔다는 공식 집계가 무색하지 않을 만큼, 부산 시민뿐 아니라 전국 각지에서 찾아온 관광객과 외국인들까지 저마다의 사연을 적어 붙였습니다.응원판에 적힌 문구들은 단순한 호기심을 넘어 고단한 현실을 살아가는 우리 이웃들의 솔직한 속내를 보여주었습니다. "부캉이! 너 때문에 부산에 처음 왔다", "부캉이 보내기 너무 아쉽다"는 다정한 인사부터, "롯데자이언츠 내년에 꼭 가을야구 가게 해달라, 부캉아 잘 가 멋지더라"는 유쾌한 지역민의 소망도 눈에 띄었습니다.특히 최근의 팍팍한 정국과 민생고를 반영하듯 "우리나라의 어지러운 문제들을 다 안고 바다로 가주라"는 뼈아픈 한 줄은 지켜보는 이들의 깊은 공감을 자아냈습니다.해운대구에서 부캉이의 마지막 모습을 보기 위해 아침 일찍 북항을 찾았다는 한 중년 부부는 아쉬운 표정으로 쪽지를 붙이고 기념사진을 남겼습니다. 부인은 난간 너머 수면을 바라보며 "말 못 하는 짐승인데도 정이 깊게 들었는지 내가 다 눈물이 난다"면서 "정말 섭섭하고 아쉽다"고 말했습니다.부산시와 국립수산과학원 등에 따르면, 부캉이는 정상적인 유영을 이어가고 있으나 인공 수로 내에서 뚜렷한 먹이 활동이 관찰되지 않아 장기 체류 시 탈진할 위험이 있었습니다. 이에 따라 관계기관은 자연적으로 나가기를 기다리는 소극적 대응에서 벗어나 조심스러운 유도 작업에 착수했습니다. 만약 이날 1차 유도 작업이 성과를 거두지 못하더라도, 오는 10월 2일 맞춤형 그물 스크린을 활용해 2차 유도를 이어갈 방침입니다.열흘 넘게 도시의 차가운 시멘트 수로에 갇혔던 한 생명을 지키기 위해 공공 기관과 해경, 그리고 수많은 시민이 마음을 모았습니다. 비가 쏟아지는 악천후 속에서도 난간을 떠나지 않고 "이리 오면 안 된다, 저 먼바다로 가라"며 목청을 높인 시민들의 모습은 우리 사회에 생명과 공존의 가치가 여전히 살아있음을 보여주는 장면이었습니다.인간의 욕심으로 가두지 않고 마땅히 있어야 할 고향 바다로 돌려보내는 일, 어쩌면 오늘 북항에서 시민들이 바란 것은 부캉이의 무사 귀환만이 아니라, 일상의 답답함에 갇힌 우리 역시 더 넓고 자유로운 바다로 힘차게 나아가길 바라는 간절한 염원이 아니었을까 싶습니다.