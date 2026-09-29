이재준의 '관광 대전환' 시동… 수원화성문화제, K-컬처로드로 키운다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장 2025년 수원화성문화제와 정조대왕능행차에서 참가자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 수원화성문화제가 열린 행궁광장에서 시민들이 다양한 프로그램에 참여하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 수원화성문화제 주요 프로그램 중 하나인 수상 퍼포먼스 ‘선유몽’의 한 장면. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 수원화성문화제 주제공연 ‘야조’의 기마 퍼포먼스 장면. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 수원화성문화제 글로벌빌리지에서 외국인 관광객들이 투호를 던지고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 정조대왕 능행차 재현 행렬이 장안문을 지나고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 수원화성문화제 전체 지도 ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 수원화성문화제 관람 포인트 ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 '문화관광 대전환'을 내세운 민선 9기 관광정책을 본격적으로 실행에 옮기고 있다. 수원화성문화제와 정조대왕 능행차를 중심으로 수원의 역사·문화 콘텐츠를 하나의 관광 브랜드로 묶고, 외국인 관광객과 체류형 관광까지 연결하는 방식이다. 오는 10월 열리는 두 행사는 그 구상을 실제 관광 현장에서 시험하는 첫 대형 무대다.수원특례시는 오는 10월 4일부터 11일까지 8일간 제63회 수원화성문화제를 개최한다. 첫날에는 정조대왕 능행차 공동재현이 이어진다. 올해 행사는 단순히 축제 프로그램을 늘리는 데 그치지 않고 수원화성 권역 전체를 관광 콘텐츠로 활용하고 외국인 대상 프로그램과 이동 편의를 확대하는 데 초점을 맞췄다.이재준 시장은 민선 9기 출범 당시 시민 삶·문화관광·첨단산업을 3대 대전환 과제로 제시하면서 문화관광 분야의 핵심 사업으로 정조대왕 능행차 구간의 'K-컬처로드' 구축과 능행차의 글로벌 축제화를 내걸었다.올해 수원화성문화제는 행궁광장과 화성행궁뿐 아니라 연무대, 용연, 전통문화관, 성안마을 골목까지 수원화성 권역 전체를 축제장으로 활용한다. 30여 개 프로그램을 8일 동안 분산해 관광객이 특정 공연 하나를 보고 돌아가는 방식에서 벗어나 수원화성 일대를 걸으며 여러 콘텐츠를 경험하도록 구성했다.'행궁야화', 수상 퍼포먼스 '선유몽', 주제공연 '야조' 등 대표 프로그램도 강화한다. 특히 '행궁야화'는 화성행궁의 여러 전각을 이동하며 정조의 꿈과 효심, 애민정신을 경험하도록 만든 야간 콘텐츠다. 축제 자체를 수원의 역사와 장소를 소비하는 관광상품으로 바꾸려는 시도다.외국인 관광객을 겨냥한 콘텐츠도 확대한다. 수원전통문화관을 '글로벌빌리지'로 운영하고 약 120명의 통역봉사단이 관광객을 지원한다. 전통놀이와 공연, 차 문화와 장신구 만들기, 전통음식 쿠킹클래스 등 외국인 대상 프로그램을 마련했고 서울 홍대·명동·동대문·광화문에서 축제장으로 오는 셔틀도 운영한다.이는 '수원 방문의 해'의 방향과도 맞닿아 있다. 수원시는 2026~2027년을 수원 방문의 해로 정하고 '수원 포 유(Suwon For YOU, 수원 당신을 위한 관광도시)'를 슬로건으로 내걸었다. 목표는 1,500만 명이 찾는 글로벌 관광도시다. 이재준 시장은 지난 7월 추진상황 보고회에서 관광객 증가가 소상공인과 골목상권, 전통시장으로 이어져야 한다고 강조했다.이재준 시장의 관광정책이 단순한 구호에 머물지 않는다는 점은 사업 추진 과정에서도 드러난다.지난 8월 수원시가 시민 150여 명을 대상으로 민선 9기 30대 사업의 우선순위를 투표한 결과 '정조대왕 능행차 K-컬처로드 글로벌 축제 기반 구축'이 공동 1위에 올랐다. 시민 의견을 통해 관광정책의 우선순위를 확인한 셈이다.수원시는 지난 16일에는 '글로벌축제·K-컬처로드 세미나'를 열어 수원화성문화제, 정조대왕 능행차, 수원화성 미디어아트 등 3대 축제를 어떻게 연계할 것인지 논의했다. 이 자리에서 이재준 시장은 정조대왕 능행차를 주제로 7개 지방자치단체의 대표 축제를 하나로 엮어 대한민국을 대표하는 K-문화유산 관광지로 키우겠다는 계획을 밝혔다.관광객을 끌어들이기 위한 기반도 넓히고 있다. 지난 4월에는 수원 통닭거리를 중심으로 한 'K-미식벨트' 사업에 선정돼 체류형 미식관광을 추진하고, 3월에는 외국인 인플루언서를 초청해 수원 관광 콘텐츠를 제작했다. 축제 하나의 방문객을 늘리는 데서 관광객의 체류와 지역 소비로 연결되는 관광 생태계를 만들려는 움직임이다.이번 수원화성문화제와 능행차가 중요한 이유도 여기에 있다. 수원은 이미 수원화성이라는 강력한 국가유산과 정조라는 서사를 갖고 있다. 이재준 시장의 전략은 새로운 관광자원을 계속 만들어내기보다는 기존 자원을 K-콘텐츠로 재구성하고 서로 연결하는 데 무게가 실려 있다.이 시장은 지난 6월 세계관광산업컨퍼런스에서 수원의 역사와 문화, 첨단 인프라를 연결해 세계인이 찾는 K-콘텐츠 메카로 만들겠다고 밝힌 데 이어, 8월에는 "2026-2027 수원 방문의 해를 계기로 수원은 세계인이 찾는 '케이(K)-세계적 문화관광 거점'으로 도약할 것"이라고 말했다.올해 수원화성문화제는 이재준 시장이 제시한 '문화관광 대전환'이 실제 관광 현장에서 어느 정도 작동하는지를 보여주는 무대다. 정조대왕 능행차와 수원화성문화제를 글로벌 축제로 확장하고, 외국인 관광객 유치와 체류형 관광, 지역상권 소비까지 연결하는 것이 목표다.축제를 성공적으로 개최하는 것에서 한 걸음 더 나아가 '축제를 보러 수원에 오는 관광객'을 '수원에 머물고 소비하는 관광객'으로 바꿀 수 있느냐​가 이재준표 관광정책의 다음 과제가 될 것으로 보인다.