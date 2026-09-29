박수현 지사, 미래대응기금 개편 촉구

큰사진보기 ▲29일 서울 국회의원회관에서 열린 미래대응기금 및 지방교부세 개편 당정협의회 모습. / 사진 충남더 ⓒ 충남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박수현 지사가 "올해 초과 세수만큼은 미래대응기금으로 전액 이관하지 말고 지방정부의 어려움을 해소하는데 사용해야 한다"고 주장했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남지사가 29일 서울 국회의원회관에서 열린 미래대응기금 및 지방교부세 개편 당정협의회에 참석해 미래대응기금 지방 배분 비중 확대와 지방교부세 감소분 보전 및 법정률 인상, 국세-지방세 비율 조정 등을 정부와 여당에 요청했다.협의회에는 더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 이광재 예결위원장, 윤호중 행정안전부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 12개 시도지사 등이 참석했다.박 지사는 초고령화와 인구 감소, 인공지능(AI)·첨단산업 전환 등 대격변기에 추가 세수를 미래성장동력에 집중투자하려는 미래대응기금의 기본 취지에 우선 공감을 표했다.그러나 국가의 장기적인 성장 기반을 다지는 미래대응기금의 본래 목적이 결실을 보려면 국정 과제인 '지방의 자주재원 확충' 등 지방재정의 안정성이 담보되어야 한다고 주장했다.올해 초과 세수만큼은 미래대응기금으로 전액 이관하지 말고 지방정부의 어려움을 해소하는데 사용해야 한다는 것이다.충남도는 내국세 모수에서 미래대응기금 적립액이 제외됨에 따라 내년 지방교부세 총규모가 초과 세수 효과를 못 볼 것으로 내다보고 있다.기존 방식대로 지방교부세를 계산하면 전국 107조 6000억여 원, 충남은 8조 5000억여 원에 달할 것으로 예상되나, 미래대응기금에 따라 전국적으로는 30조 5000억여 원이, 충남은 2조 6000억여 원이 감소하게 되는 셈이기 때문이다.더구나 도의 하반기 세입 부족과 추가 세출 수요를 합하면 1조 원을 훨씬 웃도는 재정 공백이 발생할 것으로 예상된다는 것이 도의 설명이다이와 관련해 박 지사는 정부와 여당에 ▲미래대응기금 도입에 따른 지방교부세 감소분 보전 ▲실질적인 지방분권 실현을 위한 교부세 법정률 19.24%에서 22%로 상향 ▲국세-지방세 비율 7대 3으로 조정 등 국정 과제 조속 이행을 촉구했다.이와 함께 지방의 미래 성장동력 확보와 국가·위임사무 재정 부담 완화를 위한 미래대응기금 내 지방계정 배분 비중 확대, 미래대응기금 사업 추진 시 전액 기금 재원 활용 등도 요청했다.