대전참여연대 "수소트램, 왜 선택했나... 결정 과정 공개하라"

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 수소트램 이미지. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전시와 현대로템은 지난 2024년 8월 26일 시청 대강당에서 대전도시철도 2호선 수소트램 차량 제작 착수 대시민 보고회를 개최했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전 도시철도 2호선의 급전방식을 수소로 결정한 과정이 투명하게 공개되지 않았다는 시민단체의 지적이 나왔다. 트램의 주요 정책을 심의하는 철도정책위원회는 여러 방식을 입찰에서 경쟁시키는 방안에 동의했지만, 대전시는 별도 평가위원회를 통해 수소 방식을 먼저 선정했다는 것이다.대전참여자치시민연대(이하 대전참여연대)는 29일 입장문을 내고 "트램 급전방식은 철도정책위원회에서 결정하지 않았다"며 수소트램 선정 이유와 평가자료, 관련 회의자료를 공개하라고 촉구했다. 급전방식은 트램을 움직이는 데 필요한 전력을 공급하는 방식을 말한다.대전참여연대는 지난 10일 대전시에 2022년 이후 철도정책위원회 개최 현황과 회의록 등을 정보공개 청구했으며, 23일 부분공개된 자료를 분석해 이 같은 문제를 확인했다고 밝혔다.이들에 따르면 위원회는 해당 기간 네 차례 열렸다. 그러나 2022년 12월 수소를 포함한 네 가지 방식의 기술제안을 받기로 한 뒤, 대전시가 수소 방식을 확정한 2023년 11월까지는 한 차례도 개최되지 않았다.2022년 12월 위원회에서 대전시는 업체들이 "실제 입찰을 할 때 관련 기술을 최종적으로 내보일 것"이라고 설명했다. 위원들은 운영비를 평가에 반영하고, 특정 방식의 적용이 어려워지면 다른 방식으로 전환할 여지도 남겨야 한다고 주문했다는 것이다.대전참여연대는 "위원회가 동의한 것은 급전방식을 정식 입찰 안에서 가리는 방법이었지, 특정 방식이 아니었다"고 강조했다.반면 대전참여연대가 전한 대전시의 설명에 따르면, 대전시는 위원회가 네 가지 방식의 기술제안을 받아 결정하기로 했고, 이에 따라 별도 평가위원회가 기술제안을 검토해 수소 방식을 선택했다는 입장이다. 이후 2023년 11월 이를 발표하고, 12월 철도정책위원회에 진행 상황을 보고했다는 설명이다.대전참여연대가 문제 삼는 것은 실제 입찰에 앞서 급전방식이 수소로 정해진 과정이다.이들에 따르면 대전시는 2023년 7월 '차량시스템 선정 기술제안서 제출 안내 공고'를 냈고, 세 회사가 제안서를 제출했다. 같은 해 10월 별도 평가위원 7명이 평가한 결과 모두 현대로템에 가장 높은 점수를 줬으며, 시는 11월 7일 수소트램 확정을 발표했다.대전참여연대는 이 기술제안 공고가 정식 입찰공고가 아니었고, 공고문에서도 이후 진행할 입찰을 '본 입찰'로 구분했다고 지적했다. 그런데 이듬해 본 입찰에서는 수소 방식을 조건으로 내걸었고, 한 회사만 참여했다는 것이다.쉽게 말해 여러 급전방식이 정식 입찰에서 경쟁할 것으로 기대했지만, 입찰 전에 수소 방식으로 범위를 좁혔다는 주장이다. 이들은 "위원회가 기대한 '입찰에서의 경쟁'은 입찰 전에 이미 끝나 있었다"며 별도 평가위원회에서 방식을 결정한 이유를 설명하라고 요구했다.선정 과정에서 사업비와 운영비를 어떻게 비교했는지도 공개되지 않았다고 지적했다. 당시 평가는 외부 선정위원이 매기는 70점과 대전시·대전교통공사가 매기는 30점을 합산하는 구조였지만, 공개된 것은 선정위원 평가점수뿐이었다는 설명이다.특히 트램 운영에 계속 들어갈 비용을 평가하는 항목은 시·교통공사 평가에 포함됐고 전체 100점 중 10점이 배정됐으나, 실제 평가 내용은 확인할 수 없었다고 밝혔다. 업체별 사업비·운영비와 최종 합산 점수, 평가위원 명단도 공개하라고 요구했다.수소 방식 확정 한 달 뒤 서면으로 열린 철도정책위원회에 대해서도 "결정을 심의한 것이 아니라 이미 내린 결정을 보고받은 자리였다"며 위원들이 받은 자료와 자문의견, 심의의결서를 공개해야 한다고 주장했다.대전참여연대는 수소 기술의 검증과 사업 일정에 대한 우려가 이미 2022년 위원회에서 제기됐다고 밝혔다. 당시 시 관계자는 수소 방식의 형식승인과 검증에 시간이 걸린다며 배터리 방식을 기반으로 추진하자고 설명했고, 한 위원도 수소를 선택하면 사업 일정이 불확실해질 수 있다고 우려했다는 것이다.이들은 이후 수소트램 기술기준 미비로 개통 전망이 늦춰진 점을 거론하며, 당시 우려에도 수소를 선택한 판단 근거를 시민에게 밝혀야 한다고 강조했다.아울러 장기간 공사로 차로가 줄고 버스 노선이 바뀌는 등 시민 불편이 커지는 만큼, 정보공개와 설명이 더욱 중요하다고 밝혔다.대전참여연대는 "결정 과정이 가려져 있고 일정이 설명 없이 바뀌면 주민의 인내는 불신으로 바뀐다"며 "주민참여는 행정을 번거롭게 하는 절차가 아니라 사회적 비용을 줄이는 가장 확실한 방법"이라고 강조했다.그러면서 ▲2023년 12월 위원회 안건자료와 위원별 의견·심의의결서 ▲별도 평가위원회 설치 근거와 위원 명단 ▲운영비 평가자료와 최종 합산 점수를 공개하라고 요구했다. 공사 기간 교통대책과 상권 피해 대책, 공정별 일정도 정기적으로 설명하라고 촉구했다.이들은 관련 자료에 대한 추가 정보공개를 청구했다면서 "결정 과정이 투명하게 드러나야 재검토를 하든 추진을 하든 시민의 신뢰를 얻을 수 있다. 시민에게 인내를 요구하려면 먼저 정보를 내놓아야 한다"고 밝혔다.