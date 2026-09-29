민경선 고양시장, '출퇴근 30분 단축' 현장 교통부터 손본다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 고양시청 대회의실에서 열린 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통환경개선 타운홀 미팅'에서 발언하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양특례시가 28일 고양시청 대회의실에서 택시 운수종사자(개인·법인·노조)와 고양시 주차교통과, 교통정책과 및 도로관리 부서 관계자, 관할 경찰서 교통안전심의 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통환경개선 타운홀 미팅'을 개최했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 고양시청 대회의실에서 열린 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통환경개선 타운홀 미팅'에서 발언하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 고양시청 대회의실에서 열린 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통환경개선 타운홀 미팅'에서 참석자들의 의견을 경청하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양특례시가 28일 고양시청 대회의실에서 택시 운수종사자(개인·법인·노조)와 고양시 주차교통과, 교통정책과 및 도로관리 부서 관계자, 관할 경찰서 교통안전심의 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통환경개선 타운홀 미팅'을 개최했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 '출퇴근 30분 단축'을 목표로 택시 운수종사자와 경찰 등 교통 현장의 목소리를 직접 듣고 생활교통 개선에 속도를 내고 있다. 거창한 교통망 확충에 앞서 시민들이 매일 겪는 정체와 교차로 병목 등 작은 불편부터 찾아 신속하게 고치겠다는 접근이다.고양특례시는 28일 시청 대회의실에서 택시 운수종사자와 시 교통·도로 관련 부서, 관할 경찰서 교통안전심의 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통환경개선 타운홀 미팅'을 열었다.이번 자리는 민선 9기 교통정책의 주요 목표인 '출퇴근 시간 30분 이상 단축'을 구체적인 현장 개선으로 연결하기 위해 마련됐다. 특히 매일 고양시 도로를 운행하는 택시 운수종사자를 '움직이는 교통 모니터'로 활용해 현장에서 발견되는 문제를 정책에 반영하는 데 초점을 맞췄다.참석자들은 사전에 접수된 현장 제보를 바탕으로 상습 정체 구간의 신호체계와 연동 개선, 위험 도로 선형 개선, 차선 재배치, 안전시설물 확충 등을 논의했다.교차로 차로 조정이나 병목 구간의 신호 개선처럼 비교적 적은 비용과 절차로 개선할 수 있는 과제도 집중적으로 다뤘다. 고양시는 현장에서 나온 제안 가운데 시급한 사안은 관할 경찰서 교통안전심의위원회에 우선 안건으로 상정하는 등 '패스트트랙' 방식으로 처리할 계획이다.이는 교통 문제를 단순히 도로를 새로 만들거나 대규모 철도망을 확충하는 방식으로만 접근하지 않겠다는 의미이기도 하다. 실제 출퇴근 시간의 지체를 만드는 지점을 현장에서 찾아내고, 시와 경찰 등 관계기관의 협업을 통해 가능한 것부터 바로 고치는 방식이다.민경선 시장은 "민선 9기 교통정책의 성패는 시민들이 매일 겪는 정체와 환승 불편, 교통 사각지대를 얼마나 빠르게 찾아 해결하느냐에 달려있다"며 "출퇴근 시간 30분 단축이라는 목표를 위해 현장의 작은 불편부터 신속하게 찾아 해결하고, 시민들에게 여유 시간을 돌려드리겠다"고 말했다.고양시는 이번 타운홀 미팅에서 논의한 생활교통 개선을 단발성 행사에 그치지 않고 민선 9기 교통정책의 실행 과정에 연결할 방침이다.출퇴근용 '고양 편하G버스' 30개 노선을 신설하고 2027년 상반기 마을버스 중심의 노선 개편을 추진하는 한편, 수요응답형 '똑버스' 확대와 AI 기반 지능형교통체계(ITS)를 활용한 신호 효율화도 추진한다. 중장기적으로는 철도망 구축까지 교통정책의 범위를 넓힌다.민경선 시장이 제시한 '출퇴근 30분 단축'을 단일 사업으로 달성하기보다 택시기사들이 제보하는 현장 정체부터 신호체계 개선, 버스노선 개편, AI 교통체계, 철도망 확충까지 교통수단과 시간대를 아우르는 방식으로 풀겠다는 구상이다. 이번 타운홀 미팅은 그 가운데 가장 즉각적으로 손댈 수 있는 생활교통 문제부터 실행에 옮기기 위한 첫 단계로 볼 수 있다.