도로공사-충남도, 행담도에 AI 데이터센터 유치 추진 논란

큰사진보기 ▲한국도로공사와 충남도, 당진시가 서해안고속도로가 접해있는 행담도 내 유휴부지에 100MW급(추정 사업비 약 2조 원) 대형 ‘AI 데이터센터’ 건립을 검토하고 있다. 사진은 윰명수 당진시의원이 ㅏㅇ진시로부터 받은 관련자료 중 일부다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤명수 당진시의원(오른쪽)이 28일 오후 자신의 사무실에서 행담도향후회 대표 등 행담도원주민 대표들과 ‘AI 데이터센터’건립에 대한 의견을 듣고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국도로공사와 충남도, 당진시가 서해안고속도로가 접해있는 행담도 내 유휴부지에 100MW급(추정 사업비 약 2조 원) 대형 ‘AI 데이터센터’ 건립을 검토하고 있다. 사진은 <행담도 AI데이터 센터 조감도>로 윤명수 당진시의원이 당진시로부터 받은 관련자료 중 일부다. ⓒ 심규상 관련사진보기

한국도로공사와 충청남도, 당진시가 서해안고속도로가 접해있는 행담도 내 유휴부지에 추정 사업비 약 2조 원 규모의 대형(100MW급) 'AI 데이터센터' 건립을 검토하고 나섰다. 지역 환경단체는 막대한 전력·용수 소비에 따른 환경 부담과 정체성 훼손을 우려하고 있다.29일 윤명수 당진시의원이 당진시로부터 제출받은 자료 등에 따르면, 행담섬 유휴부지를 소유·관리하고 있는 한국도로공사의 제안에 따라 행담도 내 유휴부지 약 5.5만 평(17만9978 제곱미터)에 100MW급 AI 데이터센터를 조성하는 방안이 검토되고 있다. 이 부지는 과거 정부와 도로공사가 원주민들의 토지를 수용한 곳으로, 대부분 도로공사가 소유·관리해 오고 있다.계획안에 따르면 이번 사업은 충남도와 당진시가 참여하는 민관협력 BTO(수익형 민자사업) 방식으로 추진된다. ▲ 도로공사는 부지 제공 및 사업을 총괄하고 ▲ 충청남도는 인·허가 지원 및 전력·데이터 수요처 발굴을 지원하며 ▲ 당진시는 주민 의견 수렴과 지역 개발 특화사업 발굴을 맡는 구도다.관련 법령 및 관계 기관 협의도 사전에 진행 중이다. 당진시 내부 검토 자료에 따르면 군부대 의견 조회 결과 인근 평택 2함대와 제20전투비행단은 '특별한 저촉 사항이 없다'는 의견을 냈다. 평택지방해양수산청 역시 '신항만 건설 관련 저촉은 없으나 공유수면 인입 시설 설치 시 협의가 필요하며, 구체적 계획 수립 후 환경 검토가 가능하다'는 입장을 밝혔다.이번 사업은 재경부 공공정책국 총괄 하에 도로공사와 한국전력 간 협업 사업으로 발굴된 것으로 알려졌다. 국토교통부 등 관련 정부 부처의 법령 및 규정 개정 지원이 뒷받침되고 있어 추진 의지가 강한 상황이다.도로공사는 오는 10월 중 도로공사-충청남도-당진시 간 '민·관·공 협력형 AI 데이터센터 개발 MOU' 체결을 희망하고 있다. MOU가 체결되면 향후 구성될 '공동협력단'을 통해 세부 개발 모델 정립과 실무 협의가 본격화될 예정이다.이 같은 구상이 알려지자 전문가와 시민사회단체는 거세게 반발하고 있다. 일부 전문가들은 데이터센터를 단순히 정보를 보관하는 '디지털 창고'가 아니라, 전기와 물을 원자재로 투입해 '토큰(Token)'을 생산해 내는 '21세기 굴뚝 공장'이라고 지적한다.특히 행담도를 포함해 천안, 홍성, 보령 등 충남 전역 7곳(총 620MW 규모)에서 데이터센터 유치전이 과열 양상을 보이는 점에 대한 우려가 깊다. AI 서비스의 주요 소비자와 수익은 대기업이 독식하는 반면, 데이터센터 가동에 따른 송전선로 건설, 전력망 과부하, 수자원 고갈, 열섬 현상 등 환경적·사회적 피해는 오롯이 지방 주민들이 짊어지게 된다는 이유에서다. 과거 수도권 전력 공급을 위해 지방에 밀어붙였던 발전소와 송전탑 갈등이 '데이터센터'라는 이름으로 재현되고 있다는 비판이 나오는 대목이다.충남환경운동연합은 지난 28일 충남도청에서 기자회견을 열고 "막대한 전력 소모와 수자원 고갈, 열섬현상 등 생태적 피해가 심각한 반면, 고용 창출 등 지역 경제 효과는 미미하다"며 무분별한 투자유치 중단과 전면 재검토를 촉구했다.특히 손창원 당진환경운동연합 공동의장은 이날 기자회견에서 "가뭄 시 금강 물까지 끌어쓰는 실정에서, 막대한 물을 소비하는 데이터센터가 지역 농업에 미칠 영향조차 제대로 검토되지 않았다"고 따져 물었다.정부와 도로공사가 행담도를 휴양단지로 조성하겠다는 당초 약속을 저버리고 산업시설로 전환하려는 데 대한 원주민들의 불만도 폭발하고 있다.원래 행담도는 심훈 선생의 수필에도 등장하는 옛 이름 '가치내'로 불리며, 수백 년간 원주민들이 갯벌을 일구고 정을 나누며 살아온 삶의 터전이자 당진시민들의 '정서적 고향'이다. 당초 정부와 도로공사는 행담도를 바다의 스카이라인과 해양 생태가 어우러진 천혜의 휴양관광단지로 조성하겠다며 갯벌을 매립하고 원주민들을 강제 이주시켰다.이 같은 우려는 윤명수 당진시의원과 행담도 원주민 간의 간담회에서도 확인됐다. 윤 의원은 지난 28일 오후 행담도향우회장 등 원주민 대표들을 만나 'AI 데이터센터' 건립에 관한 의견을 청취했다.이 자리에서 한 원주민은 "원주민들의 숙원인 '행담도 마을역사관'과 '생흔화석 박물관' 조성 요구는 묵살해 온 한국도로공사가 자체 수익을 위한 데이터센터 건립에는 속도를 내고 있다"라며 "데이터센터 건립을 논하기에 앞서 행담도 마을역사관과 생흔화석 박물관부터 조성해야 한다"고 강조했다.이에 대해 도로공사 관계자는 <오마이뉴스>와의 통화에서 "행담도 개발 필요성을 느끼고 여러 방안을 검토하는 초기 단계일 뿐, 구체화된 계획은 아직 없다"고 해명했다.당진시 관계자 역시 "도로공사로부터 행담도 유휴부지에 데이터센터를 건립하자는 제안을 받고 검토 중인 단계로, 구체적인 내용에 대해서는 답변하기 어렵다"고 밝혔다.그러나 충남도와 당진시는 지역 주민과 시민사회 등 의견수렴을 통해 큰 반대가 없는 경우 오는 10월 중 MOU를 체결하고 공동협력단에 참여한다는 방침으로 알려졌다.윤명수 당진시의원은 이날 "행담도 마을역사관을 원하는 원주민들의 의견은 충분히 이해한다"라며 "주민들은 물론 시민사회의 의견을 청취하고, 당진시가 이익과 우려를 종합적으로 검토해 판단할 수 있게 하겠다"고 말했다.