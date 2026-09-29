미국 가는 김동연 "한 일, 못한 일, 앞으로 할 일 성찰"

김동연 전 경기도지사가 29일 미국으로 향했다. 모교인 미시간대학교의 공식 초청을 받아 약 두 달간 머물며 세계경제와 한국경제, 한미관계 등을 주제로 강의하고 미국의 지식인·청년들과 만날 예정이다. 경제부총리와 경기도지사를 지낸 정책 경험을 바탕으로 글로벌 경제의 변화와 한미 경제협력의 미래를 논의하는 자리다.
김동연 전 지사는 이날 자신의 페이스북에 "저는 오늘 모교인 미시간대학교 초청으로 미국으로 출국합니다"라며 "이번 학기 초빙석좌학자(distinguished visiting scholar)로 특강을 하고, 지식인들과 청년들도 많이 만날 생각"이라고 밝혔다.
30대 초반 정책 공부했던 곳, 다시 미시간대로
김동연 전 지사와 미시간대의 인연은 30여 년 전으로 거슬러 올라간다. 사무관 시절 미국 정부의 풀브라이트 장학금을 받아 1991년 미시간대 대학원에서 정책학 석사학위를 취득했고, 1993년에는 정책결정론을 전공해 박사학위를 받았다.
김 전 지사는 페이스북에서 당시를 떠올리며 "30대 초반 사무관 시절, 정책결정론을 전공하며 학문과 현실에서의 실천을 위해 열정을 불태웠던 곳"이라고 미시간대를 소개했다.
미시간대와의 인연은 이후에도 이어졌다. 문재인 정부 경제부총리에서 물러난 뒤인 2019년에는 학교 초청으로 한 학기 동안 정책대학원 초빙교수로 강의했다. 이번 방문은 그로부터 7년 만에 다시 모교를 찾는 셈이다.
세계경제·한미관계 강의… 휘트머와도 만남 예정
이번 방미 기간 김동연 전 지사는 세계경제와 한국경제, 한미관계, 미시간주와 경기도가 자매지역으로 협력해온 경험 등을 주제로 강의할 예정이다. 미시간대는 항공권과 숙소, 차량 등 체류에 필요한 비용을 전액 부담한다.
뉴욕주립대에서도 초청 강의가 예정돼 있다. 미국 경제와 산업 현장을 직접 경험하면서 학계와 청년층을 비롯한 현지 인사들과 교류하는 일정도 이어갈 계획이다.
특히 미시간주와의 관계는 김동연 전 지사에게 개인적인 인연을 넘어 경기도지사 재임 당시 추진했던 지역 간 협력과도 맞닿아 있다.
김 전 지사는 최근 방한한 그레천 휘트머 미시간 주지사와의 만남도 언급했다. 그는 "마침 이달 초 방한한 휘트머(Whitmer) 미시간 주지사와 저녁을 하면서 미국 중간선거 등 대화를 나누고 도착하면 연락을 하기로 했습니다"라고 밝혔다.
"성큼 다가온 미래와 우리 삶에 대한 답 찾아보겠다"
김동연 전 지사는 이번 미국 체류를 강의와 교류만을 위한 일정으로 설명하지 않았다. 자신의 과거와 현재를 돌아보고 앞으로의 방향을 고민하는 시간으로 삼겠다는 뜻도 분명히 했다.
그는 "개인적으로는 그동안 한 일, 못한 일, 앞으로 할 일에 대해 깊이 성찰하고 고민하는 시간을 갖겠습니다"라며 "최근 시간을 쏟아 공부한 AI를 적극 활용해 개인적인 AX도 만들어 보려 합니다"라고 적었다.
이어 "그러면서 성큼 다가온 미래와 우리 삶에 대한 답을 찾아보겠습니다"라고 밝혔다.
김동연 전 지사의 이번 방미는 경제 관료와 경제부총리, 경기도지사를 거치며 정책 현장에서 활동해 온 그가 다시 학문의 공간으로 돌아가 자신의 경험을 공유하는 일정이기도 하다. 동시에 30대 초반 정책결정론을 공부했던 미시간대에서 세계경제와 한미관계의 변화를 살펴보고, 자신의 지난 시간과 앞으로의 과제를 돌아보는 계기가 될 것으로 보인다.