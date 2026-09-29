미국 가는 김동연 "한 일, 못한 일, 앞으로 할 일 성찰"

큰사진보기 ▲김동연 전 경기도지사가 미국 명문 대학인 미시간대학교(University of Michigan)의 공식 초청을 받아 9월 29일부터 약 두 달간의 일정으로 미국을 방문한다. ⓒ 김동연페이스북 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2025년 4월 10일 오후(현지시각) 미국 미시간주 랜싱 주청사에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 만나 양 지역 간 ‘자동차산업 상생을 위한 협의체’ 구축 등 자동차 부품관세에 공동 대응하기 위한 4개 항에 합의했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 전 경기도지사가 29일 미국으로 향했다. 모교인 미시간대학교의 공식 초청을 받아 약 두 달간 머물며 세계경제와 한국경제, 한미관계 등을 주제로 강의하고 미국의 지식인·청년들과 만날 예정이다. 경제부총리와 경기도지사를 지낸 정책 경험을 바탕으로 글로벌 경제의 변화와 한미 경제협력의 미래를 논의하는 자리다.김동연 전 지사는 이날 자신의 페이스북에 "저는 오늘 모교인 미시간대학교 초청으로 미국으로 출국합니다"라며 "이번 학기 초빙석좌학자(distinguished visiting scholar)로 특강을 하고, 지식인들과 청년들도 많이 만날 생각"이라고 밝혔다.김동연 전 지사와 미시간대의 인연은 30여 년 전으로 거슬러 올라간다. 사무관 시절 미국 정부의 풀브라이트 장학금을 받아 1991년 미시간대 대학원에서 정책학 석사학위를 취득했고, 1993년에는 정책결정론을 전공해 박사학위를 받았다.김 전 지사는 페이스북에서 당시를 떠올리며 "30대 초반 사무관 시절, 정책결정론을 전공하며 학문과 현실에서의 실천을 위해 열정을 불태웠던 곳"이라고 미시간대를 소개했다.미시간대와의 인연은 이후에도 이어졌다. 문재인 정부 경제부총리에서 물러난 뒤인 2019년에는 학교 초청으로 한 학기 동안 정책대학원 초빙교수로 강의했다. 이번 방문은 그로부터 7년 만에 다시 모교를 찾는 셈이다.이번 방미 기간 김동연 전 지사는 세계경제와 한국경제, 한미관계, 미시간주와 경기도가 자매지역으로 협력해온 경험 등을 주제로 강의할 예정이다. 미시간대는 항공권과 숙소, 차량 등 체류에 필요한 비용을 전액 부담한다.뉴욕주립대에서도 초청 강의가 예정돼 있다. 미국 경제와 산업 현장을 직접 경험하면서 학계와 청년층을 비롯한 현지 인사들과 교류하는 일정도 이어갈 계획이다.특히 미시간주와의 관계는 김동연 전 지사에게 개인적인 인연을 넘어 경기도지사 재임 당시 추진했던 지역 간 협력과도 맞닿아 있다.김 전 지사는 최근 방한한 그레천 휘트머 미시간 주지사와의 만남도 언급했다. 그는 "마침 이달 초 방한한 휘트머(Whitmer) 미시간 주지사와 저녁을 하면서 미국 중간선거 등 대화를 나누고 도착하면 연락을 하기로 했습니다"라고 밝혔다.김동연 전 지사는 이번 미국 체류를 강의와 교류만을 위한 일정으로 설명하지 않았다. 자신의 과거와 현재를 돌아보고 앞으로의 방향을 고민하는 시간으로 삼겠다는 뜻도 분명히 했다.그는 "개인적으로는 그동안 한 일, 못한 일, 앞으로 할 일에 대해 깊이 성찰하고 고민하는 시간을 갖겠습니다"라며 "최근 시간을 쏟아 공부한 AI를 적극 활용해 개인적인 AX도 만들어 보려 합니다"라고 적었다.이어 "그러면서 성큼 다가온 미래와 우리 삶에 대한 답을 찾아보겠습니다"라고 밝혔다.김동연 전 지사의 이번 방미는 경제 관료와 경제부총리, 경기도지사를 거치며 정책 현장에서 활동해 온 그가 다시 학문의 공간으로 돌아가 자신의 경험을 공유하는 일정이기도 하다. 동시에 30대 초반 정책결정론을 공부했던 미시간대에서 세계경제와 한미관계의 변화를 살펴보고, 자신의 지난 시간과 앞으로의 과제를 돌아보는 계기가 될 것으로 보인다.