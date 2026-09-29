"대통령 모시고 식사 중" 생방송 끊은 송영길 '사과'

송영길 더불어민주당 의원이 28일 CBS 라디오 생방송 인터뷰를 도중에 끊은 데 대해 29일 사과했다.
송 의원은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "어제 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부> 생방송 인터뷰를 도중에 중단한 일에 대해 사과드린다"고 밝혔다.
송 의원은 "일정표에 기재된 10분 정도의 인터뷰로 알고 있었으나, 실제로는 20분이 넘는 분량이었다"며 "보좌진의 사전 확인 과정에 착오가 있었다"고 설명했다. 이어 "다른 피치 못할 일정 중 약속된 방송이었기에 전화를 연결했는데, 예상과 다른 분량에 제대로 사전 조치와 대처를 하지 못했다"고 말했다.
그는 "어떤 사정이 있었든 생방송 약속을 지키지 못한 것은 제 잘못"이라며 "실무의 착오 역시 결국 제 책임"이라고 인정했다.
송 의원은 생방송 중 갑작스러운 상황을 수습해야 했던 CBS 관계자와 제작진, 박재홍 앵커, 방송을 기다린 청취자들에게 사과했다. 또 박 앵커와 제작진에게 직접 사과의 뜻을 전했으며, 양해해 준 데 감사하다고 덧붙였다. 그러면서 "방송과의 약속, 청취자와의 약속을 앞으로 더 무겁게 여기겠다"고 밝혔다.
이번 일은 송 의원이 28일 저녁 전화 인터뷰 도중 "지금 대통령 모시고 식사 중"이라며 연결을 끊으면서 불거졌다. 이재명 대통령은 이날 인천 송도에서 열린 제20회 세계한인의 날 기념식에 참석한 뒤 송 의원 지역구인 인천 연수구 옥련시장을 방문했고, 박찬대 인천시장, 송 의원, 정일영·이재강 의원 등과 약 1시간 30분간 식사를 함께했다.
방송에서 송 의원은 인터뷰가 약 8분 진행된 시점에 마무리를 요청했고, 앵커가 10분만 더 해달라고 재차 요청했으나 응하지 않았다. 송 의원은 당시 "대통령 일정이 지역구로 올 줄 몰랐다"며 "통화가 연결돼 취소하려다 예의가 아닌 것 같아 그대로 했다"는 취지로 말했다. 박 앵커는 방송 말미에 청취자들에게 사전 준비가 미흡했던 점을 사과했다.
<박재홍의 한판승부> 제작진은 이날 입장문을 내고 인터뷰가 광고를 포함해 방송 2부 전체, 실제 인터뷰 시간 약 25분으로 예정돼 있었다고 밝혔다. 사전에는 담당 PD에게 "다른 일정 중 전화 연결을 할 것이라 이동 중에 전화를 받을 수 있다"는 정도만 전달됐다는 설명이다. 제작진은 "사전 고지 없는 일방적인 생방송 중단에 강력히 유감을 표한다"고 했다.
제작진은 남은 방송 시간 10여 분을 채우기 위해 1부를 마치고 퇴근하던 김정철 개혁신당 전 최고위원을 급히 연결해 중대범죄수사청 출범 등에 관한 인터뷰를 진행했다.