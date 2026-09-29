"대통령 모시고 식사 중" 생방송 끊은 송영길 '사과'

큰사진보기 ▲더불어민주당 송영길 의원 엑스(X) 갈무리 ⓒ 송영길 의원 엑스(X) 관련사진보기

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송영길 더불어민주당 의원이 28일 CBS 라디오 생방송 인터뷰를 도중에 끊은 데 대해 29일 사과했다.송 의원은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "어제 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부> 생방송 인터뷰를 도중에 중단한 일에 대해 사과드린다"고 밝혔다.송 의원은 "일정표에 기재된 10분 정도의 인터뷰로 알고 있었으나, 실제로는 20분이 넘는 분량이었다"며 "보좌진의 사전 확인 과정에 착오가 있었다"고 설명했다. 이어 "다른 피치 못할 일정 중 약속된 방송이었기에 전화를 연결했는데, 예상과 다른 분량에 제대로 사전 조치와 대처를 하지 못했다"고 말했다.그는 "어떤 사정이 있었든 생방송 약속을 지키지 못한 것은 제 잘못"이라며 "실무의 착오 역시 결국 제 책임"이라고 인정했다.송 의원은 생방송 중 갑작스러운 상황을 수습해야 했던 CBS 관계자와 제작진, 박재홍 앵커, 방송을 기다린 청취자들에게 사과했다. 또 박 앵커와 제작진에게 직접 사과의 뜻을 전했으며, 양해해 준 데 감사하다고 덧붙였다. 그러면서 "방송과의 약속, 청취자와의 약속을 앞으로 더 무겁게 여기겠다"고 밝혔다.이번 일은 송 의원이 28일 저녁 전화 인터뷰 도중 "지금 대통령 모시고 식사 중"이라며 연결을 끊으면서 불거졌다. 이재명 대통령은 이날 인천 송도에서 열린 제20회 세계한인의 날 기념식에 참석한 뒤 송 의원 지역구인 인천 연수구 옥련시장을 방문했고, 박찬대 인천시장, 송 의원, 정일영·이재강 의원 등과 약 1시간 30분간 식사를 함께했다.방송에서 송 의원은 인터뷰가 약 8분 진행된 시점에 마무리를 요청했고, 앵커가 10분만 더 해달라고 재차 요청했으나 응하지 않았다. 송 의원은 당시 "대통령 일정이 지역구로 올 줄 몰랐다"며 "통화가 연결돼 취소하려다 예의가 아닌 것 같아 그대로 했다"는 취지로 말했다. 박 앵커는 방송 말미에 청취자들에게 사전 준비가 미흡했던 점을 사과했다.<박재홍의 한판승부> 제작진은 이날 입장문을 내고 인터뷰가 광고를 포함해 방송 2부 전체, 실제 인터뷰 시간 약 25분으로 예정돼 있었다고 밝혔다. 사전에는 담당 PD에게 "다른 일정 중 전화 연결을 할 것이라 이동 중에 전화를 받을 수 있다"는 정도만 전달됐다는 설명이다. 제작진은 "사전 고지 없는 일방적인 생방송 중단에 강력히 유감을 표한다"고 했다.제작진은 남은 방송 시간 10여 분을 채우기 위해 1부를 마치고 퇴근하던 김정철 개혁신당 전 최고위원을 급히 연결해 중대범죄수사청 출범 등에 관한 인터뷰를 진행했다.