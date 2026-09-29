추미애, 162조 미래대응기금에 경기도 몫 요구…"기여한 곳에 재투자해야"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 29일 오전 국회의원회관에서 열린 미래대응기금 당정협의회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 오전 국회의원회관에서 열린 미래대응기금 당정협의회에서 추미애 경기도지사, 김민석 더불어민주당 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 및 광역단체장들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 162조 원 규모로 추진되는 정부의 미래대응기금에 대해 경기도의 산업·재정 기여와 미래 투자수요를 반영한 배분 기준을 마련해야 한다고 정부와 여당에 요구했다. 단순히 기금 재원을 더 확보해 달라는 차원을 넘어, 국가 성장에 기여한 지역에 재정을 다시 투입하는 구조를 만들어야 한다는 게 추미애 지사의 주장이다.추미애 지사는 29일 국회에서 열린 더불어민주당과 정부의 '미래대응기금 조성 및 지방교부세 개편 관련 당정협의회'에 참석해 미래대응기금 운영과 관련한 경기도의 세 가지 요구사항을 전달했다.정부가 추진하는 미래대응기금은 반도체 호황 등에 따른 추가세수를 재원으로 청년·성장동력·지방·교육·인재 분야에 투자하는 국가기금이다. 정부안에서 내년 기금 규모는 약 162조 3,000억 원으로 제시됐다. 이 가운데 지방미래성장지원금에는 3조 5,000억 원이 편성돼 있다.추미애 지사가 이날 집중적으로 문제를 제기한 것은 이 같은 기금의 배분 방식이다. 국가 차원의 미래투자를 확대하더라도 실제 산업 생산과 세수 창출을 담당하는 지역의 재정수요가 배분 기준에서 빠지면 지역의 성장 기반을 오히려 약화할 수 있다는 것이다.첫 번째 요구는 성장동력계정에 추가세수 창출 기여도를 반영하는 것이다.추미애 지사는 "162조 원 기금의 원천은 반도체 호황을 밤낮없이 일궈낸 용인, 평택, 이천 등 경기도 산업현장의 저력과 헌신"이라며 경기도가 반도체 클러스터 조성에 따라 전력·용수·교통망·정주여건 등에 막대한 재정수요를 부담하고 있다고 강조했다.경기도는 기금 사업을 선정할 때 세수 창출 기여도와 국가전략산업 투자 규모, 관련 기업 집적도 등을 주요 평가요소로 반영하고, 국가 정책에 따른 대규모 산업 기반시설에는 국비 지원 비율을 높여야 한다고 건의했다.이는 경기도가 반도체 산업을 유치하는 데 그치지 않고 산업단지 주변의 기반시설까지 책임져야 하는 현실을 기금 배분에 반영하라는 요구다. 국가가 전략산업의 성장을 지원한다면 그 생산기반을 떠받치는 지방정부의 재정 부담도 함께 고려해야 한다는 논리다.두 번째는 약 13조 원 규모로 편성된 청년계정이다.추미애 지사는 일자리·주거·자산형성 등 특정 요건을 충족한 청년을 선별 지원하는 현재의 정책 방식에 한계가 있다며, 경기도가 시행해 온 청년기본소득을 국가 시범사업으로 전환하자고 제안했다.경기도 청년기본소득은 일정 기간 경기도에 거주한 만 24세 청년에게 분기별 25만 원씩 연간 100만 원을 지역화폐로 지급하는 사업이다. 추미애 지사는 이를 국가 차원의 시범사업으로 확대해 거주 지역에 따른 청년 지원 격차를 줄이고, 전국 공통의 최소 지원 기준을 마련하자는 구상이다.다만 이는 기존 청년정책의 선별 지원 방식과 보편적 현금성 지원 방식을 어떻게 조합할 것인지에 대한 정책적 논의가 필요한 사안이다. 추 지사는 미래대응기금의 청년계정을 활용해 새로운 청년 지원 모델을 실험하자는 방향을 제시했다.세 번째 요구는 3조 5,000억 원 규모의 지방미래성장지원금 배분 기준이다.추미애 지사는 현재 구상처럼 보통교부세 산식을 적용할 경우 불교부단체인 경기도가 재원 배분에서 제외될 수 있다고 지적했다. 반도체 산업 기반을 조성하고 유지하는 데 상당한 재정을 투입하는 경기도가 국가의 미래성장을 위한 기금에서는 오히려 빠지는 것은 기금 취지와 맞지 않는다는 주장이다.경기도는 이에 따라 기본배분 30%, 균형발전 40%, 미래성장수요 배분 30%로 구성된 별도의 배분 방식을 제안했다. 인구와 1인당 GRDP, 미래성장을 위한 투자수요, 국가경제 기여도 등을 함께 반영해 모든 지방정부가 일정 수준의 재원을 배분받도록 하자는 것이다.추미애 지사는 이날 "부담이 있는 곳에 재원이 따르고, 미래의 주역에게 든든한 사다리를 놓아주는 것이 국정운영의 상식이자 원칙"이라며 "대한민국에서 가장 많은 인구와 일자리, 기업이 소재하며 국가 정책을 가장 큰 규모로 수행하는 경기도가 온전히 제 역할을 다할 수 있도록 정부와 당의 책임 있는 결단을 끝까지 촉구한다"고 밝혔다.경기도는 이와 함께 보통교부세 산정기준 개선과 지방소비세율 인상, 담배소비분 지방교육세의 소방분 지역자원시설세 전환, 법인세의 5% 광역지방세 이양 등 지방재정 확충을 위한 제도 개선도 건의했다.이번 추 지사의 요구는 미래대응기금의 지방 몫을 단순히 늘려달라는 데 그치지 않는다. 국가 성장에 필요한 산업 기반시설을 지방정부가 부담하고 그 과정에서 발생한 세수와 경제적 성과는 국가가 가져가는 현재의 구조에 문제를 제기하면서, 국가 성장에 기여한 지역의 투자와 부담을 다시 국가 성장의 재원 배분 기준에 포함하자는 것이 핵심이다.미래대응기금이 실제로 어떤 지역에, 어떤 기준으로 배분될지는 향후 정부와 국회의 예산·제도 논의 과정에서 결정된다. 경기도로서는 반도체 등 국가전략산업의 생산 거점이라는 점과 그에 따른 지방정부의 재정 부담을 얼마나 구체적인 배분 기준으로 제도화하느냐가 관건이 될 전망이다.한편, 이날 회의에는 민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 이광재 국회 예산결산특별위원장, 김영진 행정안전위원장 등이 참석했으며 정부에서는 윤호중 행정안전부 장관과 박홍근 기획예산처 장관이 자리했다. 추미애 지사를 비롯한 더불어민주당 소속 12개 시도지사도 참석해 미래대응기금이 지방재정에 미칠 영향과 제도 개선 방안을 논의했다.