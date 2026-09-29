'추석' 즐기는 미국인들, 400여 명 몰렸다

큰사진보기 ▲미국 추석행사지난 9월 26일 디트로이트 한인문화회관에서 추석 행사가 열렸다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간 가수왕 선발대회대회를 관람하는 관람객들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간 추석 대잔치한인문화회관에서 열린 추석 행사에 참석한 미국인들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통 의상 체험한복을 입고 기념사진을 찍고 있는 참가자들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲스케치 작품 사인회명노헌 화백의 스케치 작품에 사인을 받으려고 줄 선 참가자들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲윷놀이 체험한국의 전통 놀이인 윷놀이를 체험 중인 참가자들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간 가수왕 선발대회추석 행사의 하이라이트인 미시간 가수왕 선발대회에 참가한 참가한 10대 보이 그룹 K -Men ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲뽑기체험넷플릭스 드라마 오징어 게임을 통해 널리 알려진 '뽑기'를 체험하기 위해 줄을 선 참가자들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲명동 길거리 음식한국 명동 길거리 음식을 컨셉으로 준비된 음식을 맛보려는 현지인들 ⓒ 이순영 관련사진보기

지난 26일, 미국 디트로이트 한인문화회관에서 추석을 맞이해 아주 특별한 행사가 열렸다. 한인 교민은 물론 현지인들이 참여해 한국 문화를 체험할 수 있는 K-페스티벌 형태로 개최된 행사는 약 400여 명이 참가한 가운데 성공적으로 치러졌다. 당초 최대 참가 인원을 200명으로 예상했던 것과 달리 두 배가 넘는 현지인들이 참가해 문전성시를 이뤘다.지역 언론 <미시간 오늘>과 디트로이트 문화회관이 주관하고 디트로이트 한인회가 후원한 이 행사는 한인회 회원 위주로 진행됐던 기존의 방식을 깨고 오전 11시부터 오후 6시까지 참가를 원하는 모든 방문객이 참여할 수 있는 한류 문화 축제로 변경했다.처음 시도하는 것이고 준비 기간이 짧고 홍보도 충분치 않아 우려했던 것과는 달리 참가자들도 다 함께 만들고 즐기는 분위기 속에서 성료될 수 있었다. 한인 마트와 한인 식당에 붙인 전단을 보고 사람들이 한인문화회관으로 모였다는 것은 그만큼 한국에 대한 관심이 높아졌다는 것을 의미한다. 이날 행사 참가자들은 어른 10달러, 아이 5달러의 입장료를 내고 입장해 다양한 먹거리, 볼거리 등을 즐겼다.문화회관에는 한복을 입고 기념사진을 촬영할 수 있는 포토 존, 한국의 전통 공예품을 전시 해놓은 미니 박물관, 그리고 줄다리기, 딱지치기, 윷놀이, 공기놀이, 제기차기 등의 다채로운 한국 전통놀이를 체험할 수 있는 공간도 마련되었다. <오징어 게임>을 통해 알려진 놀이도 있는 만큼 오징어 게임 의상도 준비되어 있었다.또한 복도에는 명노헌 화백이 그린 로체스터 다운타운 연작물도 전시됐다. 방문객들은 명화백도 현장에서 만나고 스케치 작품 사인도 받을 기회도 얻을 수 있었다.추수를 감사하는 한국의 대표적 명절 추석을 느낄 수 있도록 점심 식사 때 맞춰 음식이 준비되자 사람들은 입장할 때 받은 쿠폰으로 음식과 교환했다. 송편, 전, 두루치기, 잡채, 식혜, 만두, 불고기와 같은 전통 음식은 물론 명동거리를 연상케 하는 떡볶이, 김밥, 어묵탕, 달고나 등 길거리 음식이 제공되었다.이 행사의 하이라이트는 '미시간 가수왕 선발대회'로 사전 신청과 현장 신청을 받아 이뤄졌다. 어린이부터 시작해 70대에 이르기까지 다양한 연령의 사람들이 참가해 다양한 장르의 노래를 선보여 현장의 분위기를 뜨겁게 달구었다. 예선과 본선 무대로 치러진 대회는 참가자들의 뛰어난 가창력과 무대 매너로 관객들의 큰 호응을 불러일으켰다. 추석 행사를 체험하고 즐거운 시간을 가졌던 현지인들은 내년에도 다시 참석하고 싶다며 만족감을 표했다.한국을 사랑하고 한국 문화를 경험하고 싶은 미국인들이 늘어가면서 한인 교민들은 이를 한인 커뮤니티의 전유물로만 인식하지 않고 현지인들도 즐길 수 있는 축제로 만들어 공공외교를 해나가고 있다. 앞으로 이어질 디트로이트 한인문화회관의 행사들이 현지인과 함께하는 방향이기를 기대해 본다.