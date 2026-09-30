백운동 계곡 소리 들으며 묵은 곳, 치유가 됩니다

큰사진보기 ▲국립진안고원산림치유원 입구 모습보통 입구에는 표지석이 있는데 목재를 이용한 상징물이 인상적이다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲싱잉볼 명상둥근 주발 같은 도구가 싱잉볼인데,볼을 쳐 낸 소리를 이용하는 명상이다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲고원치유정원,팔각정1시간 미만 거리이지만 중간에 가파르고, 돌계단 길이 있어서 좀 위험했다. ⓒ 임지화 관련사진보기

▲고원소리길 가뭄에도 계곡물이 흐르고 있다. 영상은 오후 6시 넘어 찍어 풀벌레 소리가 섞여 있는 것 같다. 임지화 관련영상보기

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큰사진보기 ▲2인실 숙소와 9월25일 저녁 식단 ⓒ 임지화 관련사진보기

추석 연휴에 국립 진안고원 산림치유원을 다시 찾았다. 지난 8월에는 더위 탓에 실내 치유 프로그램 하나만 체험했다. 이번에는 마음먹고 실내 프로그램과 실외 치유 숲을 제대로 체험하고 싶었다.체크인하고 연립주택형 숙소 하늘2동 뒤로 연결되는 무장애 데크로드부터 걸었다. 고원소리길을 거쳐 한 시간 남짓 걷다가 흰구름쉼터 의자에 앉아 멀리 산을 바라보았다. 백운동 계곡물 소리, 나뭇잎 색깔로 계절 바뀜을 읽을 수 있었다. 단풍나무잎은 빨갛고 노랗게 물들고 있었다. 어느새 저녁 식사 시간이 되어 나머지 길은 뒷날로 미루어야 했다.둘째 날, 오전 10부터 시작되는 '싱잉볼 명상' 치유 프로그램에 남편까지 참여했다. 스무 명 남짓한 사람과 함께했다. 남편은 명상을 평생 처음 해보는 시간이었다. 심지어 끝나기 직전에는 코를 골았다. 50분간의 프로그램이 끝나고, 궁금했던 치유 장비 프로그램실을 찾았다.치유센터는 단일 건물로 1층에서 3층까지 다 사용하고 있다. 2~3층은 강당과 건강증진실로 이용되고, 1층은 스마트 치유실로 건강 체크를 하는 공간이다. 실내 프로그램으로는 다도 명상, 싱잉볼 명상, 통나무 명상, 밸런스 테라피가 있다. 이용 시간은 1~2시간으로 비용은 6000원~1만 2000원이었다. 우리는 1시간 이용 2인 비용으로 1만 2000원을 예약할 때 숙박료와 함께 결재했다.남편과 함께 참여한 싱잉볼 명상은, 몸을 푸는 스트레칭으로 시작했다. 싱잉볼 명상은 볼을 쳐서 나는 소리에 집중하도록 하는 명상이었다. 중간 이후에는 등을 바닥에 대고 누워서 진행했기 때문인지 쉽게 잠이 들어 여기저기서 코를 고는 소리가 들렸다. 50분이 짧게 느껴졌다.우리는 이후 치유숲길을 걷기 위해 서둘러 이동했다. 치유센터를 빠져나와 백운동 계곡을 따라 이어진 넓은 길을 따라 올라갔다. 가랑비가 내려 우산을 받치고 걷는데, 계곡 물소리까지 분위기를 더했다. 고원소리길을 지나 넓은 길을 끝까지 걷는 사람은 우리뿐이었다.마침내 고원치유정원이 0.3km에 위치한다는 방향 표시가 보였다. 입구는 나무 계단으로 시작해서 얼마 뒤에는 가파른 흙과 돌길로 이어졌다. 안내에는 '난이도 중'이라고 적혀 있었지만, 정원 가까이 구간에는 돌길에다 가파르기도 했다. 오를 때는 힘듦은, 정원 옆에 있는 팔각정에 올라서자 불어오는 산들바람과 사방의 푸른 숲이 다 보상해 주는 듯했다.다행히 치유정원은 덜 가파르고, 길바닥이 미끄러지지 않도록 정비되어 있었다. 개장한 지 1년도 안 된 공간이라서 쑥부쟁이, 구절초가 자리를 잡으려면 시간이 필요하겠구나 싶었다. 치유정원을 오를 때 위험을 느껴서 내려갈 게 걱정됐다. 그런데 팔각정 옆에 서 있는 도로 표시에는 방문자센터가 1.6km 위치로 표시되어 있었다. 방향을 바꿔 다른 길로 내려가기로 했다. 방향 표시대로 내려오니 어렵지 않게 완만한 길이 보였다.그 길은 우리가 숙박한 하늘2동까지 이어진 기존의 고원순환길 일부였다. 진작에 순환길로 올랐다면 쉽게 3시간 거리 순환로 전체 6.8km를 다 걸을 수 있었을 텐데 하고 아쉬움이 남았다. 참고로 치유원에는 순환길 이외 6개의 치유숲길이 있는데, 난이도가 안내판에 표기되어 있다.그동안 '자연휴양림'에는 다녔지만, '국립산림치유원'은 개장 5년 뒤에야 한 번 다녀왔고, '국립진안고원산림치유원'은 채 1년도 안 된 기간에 두 번 다녀왔다. 어느 곳보다 널찍한 2인용 숙소가 마음에 들었다. 2인실 숙소에는 침대 2개는 이미 알고 갔지만 미니냉장고, 화장대, 정리장, 화장대 의자에 다용도 의자까지 있을 줄은 몰랐다.이곳에는 백운동 계곡이 덕태산(1113m)과 선각산(1141m) 사이를 흐르고 있다. 시설은 해발 650m에 위치해 있다. 시설 면적은 1만 112제곱미터로, 들머리에는 연립형 객실 하늘동, 다음으로 방문자센터, 업무지원센터, 산림치유센터가 있다.객실은 단독형과 연립 복합단지 바람동 17실, 연립형 하늘동 57실 총 74실로 그중에 장애인을 배려한 객실은 9실이다. 그 이외도 약자를 배려한 엘리베이터도 설치되어 있고, 곳곳에 지도형 위치도에 현재 위치가 표시되어 있다. 무장애 데크길도 조성되어 있다. 주요 수종은 잣나무, 소나무, 참나무류, 낙엽송, 자작나무 등이 있다.디지털 시스템에 취약하다면 전화로도 예약할 수 있다. 일반적인 예약은 온라인 '숲e랑 홈페이지에서 하고, 단체 20인 이상은 전화와 온라인으로 신청해야 한다. 식사는 예약이 필수로, 한 끼에 8000원, 어린이 5500원이다. 진안의 유명 여행지, 마이산이 승용차로 20분 거리에 있는 장점도 있다.