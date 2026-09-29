세종 '글로벌 진로탐험대' 추경 심사 공방... 찬반 갈등 최고조

큰사진보기 ▲29일 세종시의회 앞에서 열린 세종교육연대 긴급 기자회견 모습 사진 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견에서 세종교육연대 측은 시의회의 예산 승인 반대를 강력히 촉구했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 열린 세종교육연대 글로벌진로탐험대 추경 반대 기자회견 모습 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 참석자들은 세종교육청의 재정악화를 우려하며 글로벌진로탐험대 추경을 부결하라고 강력히 촉구했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 제109회 정례회 제1차 본회의에서 유인호 의원은 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲유인호 의원은 5분 자유발언을 통해 글로벌 진로탐험대 사업의 타당성에 의문을 제기했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시의회 제109회 정례회를 앞두고, 그동안 지역 사회에 거센 논란을 불러일으켰던 세종특별자치시교육청의 '글로벌 진로탐험대' 사업이 구체적인 윤곽을 드러내며 추경 심사 국면에서 정점의 공방으로 치닫고 있다. 중학교 3학년 전체를 대상으로 한 196억 원 규모의 대형 예산안이 시의회 심사대에 오르면서, 교육재정의 지속 가능성과 사업의 실효성을 둘러싼 찬반 양측의 갈등이 최고조에 달하는 양상이다.이 같은 거센 반발과 우려에 대해 세종시교육청은 29일 시의회 정례회를 앞둔 사전 보도자료를 통해 적극적인 진화에 나섰다. 교육청은 "사업에 대한 우려를 보다 촘촘한 사업 설계를 위한 필요한 의견으로 받아들이고 있으며, 의회 심의 과정에서도 사업의 취지와 운영 방안을 성실히 설명하겠다"고 밝혔다.이어 "세종의 진로체험 인프라가 전국 평균에 미치지 못하는 상황에서, 이번 사업은 소수 선발 방식에서 벗어나 학생 모두에게 진로 탐색 기회를 보장하기 위한 것"이라며, "기초학력·안전·급식 등 필수 교육예산은 감축하지 않는 것을 원칙으로 한다"고 강조했다.교육청은 특히 이번 사업에 대해 "단순한 해외 관광이나 체험성 행사가 아닌 사전교육, 현지 체험, 사후 활동으로 이어지는 3단계 교육과정으로 운영할 방침"이라며, "중위소득 80% 이하 가정에는 경비를 전액 지원하고, 국내·국외 코스 간 자부담을 35만 원으로 일괄 적용해 위화감을 방지하겠다"고 설명했다. 아울러 "15명 단위의 소규모 팀 구성과 전문 인력 배치를 통해 안전을 최우선으로 확보하고, 2027년을 검증 운영 연차로 설정해 객관적인 효과성 평가 결과를 공개하겠다"고 덧붙였다.교육청 관계자는 "현재 추가경정예산 심의가 진행 중이며, 그 결과에 따라 사업의 일부 조정될 수는 있다"라며, "앞으로도 의회 심의 과정에서 제기되는 의견과 교육공동체의 발전적 제안을 사업 계획에 성실하게 반영해 나가겠다"고 전했다.이러한 교육청의 해명에도 불구하고, 23개 지역 교육·시민·노동단체로 구성된 세종교육연대는 같은 날 오전 세종시의회 앞에서 긴급 기자회견을 열고 시의회의 예산 승인 반대를 강력히 요구하고 나섰다.이 자리에서 전교조 세종지부 이상미 지부장은 "이미 교육청 기금은 작년의 3분의 1에 불과하고 내년 100억 원 이상의 예산 공백이 예상된다는 보도가 나온 바 있다"며, "이러한 교육청 재정 상황에서 이 사업의 지속 가능성을 절대 담보할 수 없다"고 비판했다. 이어 "타 지역 교육청은 교육활동 보호 대책, 기초학력 보장 대책, 정서 위기 학생에 대한 대응을 1순위 사업으로 추진하고 있는데, 과연 중학교 졸업한 학생들을 4일이나 5일 동남아로 보내는 일이 왜 세종교육청의 핵심 사업인지 동의할 수 없다"고 목소리를 높였다.전국학교비정규직노동조합 세종지부 강현옥 지부장 역시 발언을 통해 "당초 미국, 유럽 등을 포함한 최대 5박 7일 해외 진로 체험으로 추진하겠다던 사업은 보건복지부 협의 과정에서 대폭 축소되었음에도 학생 본인 부담금 17억 원을 포함해 여전히 196억 원에 달하고 있다"고 지적했다. 이어 "교육공무직의 처우와 임금을 깎아서, 우리 아이들의 복지비를 깎아서 교육적 효과도 검증되지 않은 글로벌 진로 탐험대라는 없어져야 할 이 프로그램을 바로 철회해달라"고 강력히 촉구했다.참여자치시민연대 성은정 사무처장 역시 "정책은 취지보다 설계로, 기대보다 성과로, 홍보보다 예산의 우선순위로 평가받아야 한다"며 "지역의 교육 자산을 충분히 활용하지 않은 채 막대한 예산을 해외 체험에 쏟아붓는 것은 정책적 순서가 뒤바뀐 것"이라고 질타했다. 그러면서 "혹시라도 취임 100일에 맞춰 성급하게 성과를 내려는 것은 아닌지 세종시교육청은 지금이라도 교육의 본질과 재정의 우선순위에 맞는 책임 있는 결정을 내려야 할 것"이라고 못 박았다.참교육학부모회 세종지부 김선정 지부장 역시 학부모의 입장에서 예산의 우선순위를 거듭 따져 물었다. 김선정 지부장은 "우리 학부모들은 아이들이 더 넓은 세상을 경험하고 다양한 직업과 산업을 직접 보고 자신의 진로를 탐험할 기회를 가지는 것에 공감하지만, 좋은 취지의 사업이라고 해서 196억 원이라는 막대한 예산을 투입하는 것이 타당한지는 별개의 문제"라고 짚었다. 이어 "시의회가 이번 추경 심의에서 사업의 취지뿐만 아니라 196억 원이라는 예산의 규모와 교육적 효과, 안전과 운영의 타당성, 그리고 다른 교육 사업에 미칠 영향까지 꼼꼼하게 살펴주시기를 요청드린다"고 말했다.마지막으로 세종교육희망네트워크 이미경 대표가 나서 기자회견문을 낭독하며 사업의 즉각적인 철회를 촉구했다. 이미경 대표는 글로벌 진로 탐험대 사업을 ▲교육재정의 우선순위를 뒤바꾼 무리한 사업 ▲위태로운 교육재정을 더욱 악화시킬 사업 ▲교육적 효과가 검증되지 않은 일회성 관광 프로그램 ▲안전과 교원의 책임 문제는 해결되지 않은 채 학교 업무만 가중시키는 사업으로 규정하고, 시의회에 "취지도 실효성도 없는 196억 원의 졸속 사업 세종시의회는 글로벌 진로 탐험대 추경을 승인하지 말라"고 외쳤다.곧바로 이어진 세종시의회 본회의장에서도 강도 높은 비판의 목소리가 이어졌다. 이날 열린 제109회 정례회 제1차 본회의에서 유인호 의원은 5분 자유발언을 통해 "매년 5,400명을 대상으로 수백억 원을 반복 투입하는 방식이 세종 교육이 선택할 최선의 해법인지 묻지 않을 수 없다"며 사업의 타당성에 의문을 제기했다.특히 유 의원은 교육부가 최근 현금성·지원성 사업에 대한 보통교부금 페널티를 최대 100억 원까지 확대하기로 한 점을 짚으며, 해당 사업이 페널티 산정 대상에 포함되는지 교육부에 공식 질의하고 그 결과를 공개할 것을 촉구했다.이어 세종시의 재정 위기 속에서 수백억 원의 신규 사업이 야기할 기회비용 문제를 지적하며, 이미 36억 원 규모로 운영 중인 진로교육원이 글로벌 진로탐험대와의 중복성·차별성 검토 요구에 '해당사항 없음'으로 답변한 점을 매섭게 꼬집었다. "수백억 원이 소요되는 신규 사업을 추진하면서 기존 진로교육과 어떤 차별성과 추가 교육효과가 있는지 비교 검토조차 이루어지지 않았다"는 지적이다.나아가 유 의원은 지난 6월 전교조 세종지부가 교사 1,041명을 대상으로 한 조사에서 92.5%가 교육적 필요성에 부정적으로 답한 점을 언급하며, 최근 심각해지는 학생 자살과 도박 등 시급한 교육 현안을 제치고 이 사업이 우선되어야 하는지 강하게 반문했다.유 의원은 "교육정책의 판단 기준은 공약 이행률이 아니라, 안전한 학교라는 울타리 안에서 우리 아이들에게 무엇이 더 필요하고, 어떤 교육이 더 큰 효과를 낼 수 있는가가 되어야 한다"며, "지금 우리 아이들에게 꼭 필요한 교육정책이 먼저 만들어지기를 바란다"고 말했다. 이날 유 의원의 발언이 끝난 직후 방청석에서는 박수가 터져 나왔으나 곧 제지되기도 했다.이번 정례회를 기점으로 예산 승인 여부를 둘러싼 집행부와 의회·교육 주체 간의 치열한 공방이 본격화된 가운데, 이날 오후에는 교육감을 상대로 한 강도 높은 현안 질의도 예고되어 있어 이번 시의회의 추경 심사가 글로벌 진로탐험대의 추진 여부를 판가름하는 것은 물론, 진로 교육의 우선순위와 세종 교육재정의 건전성을 가늠할 중대한 분수령이 될 전망이다.